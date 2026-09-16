Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi

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Kendilerinin dünya kamuoyu önünde tutuştuğu yasal hesaplaşmalar bir yana işe karışan altı çocuğu da Brad Pitt'e karşı tamamen cephe almış durumda.
Üç biyolojik üç evlatlık çocuk sırayla babalarının Pitt soyadını isimlerinden sildirmek için adım attı.
İşte son gelişme de bununla ilgili.
O artık Maddox Chivan Jolie Pitt değil sadece Maddox Chivan Jolie.
Sonunda Maddox, 14 Eylül günü Los Angeles'ta görülen duruşmanın ardından hiç geçinemediği Brad Pitt'in soyadından resmen kurtuldu.
Yargıç Virginie Kenny, Maddox'un bu talebine herhangi bir itiraz gelmediğini belirtip Pitt soyadının silinmesini kabul etti.
Böylece Maddox, bir uçak yolculuğu sırasında kendilerine şiddet uygulamakla suçladığı, sonrasında da tartışma yaşadığı babası Brad Pitt ile kalan bütün bağlarını koparmış oldu.
ZATEN SADECE ANNESİNİN SOYADINI KULLANIYORDU: Annesinin oynadığı filmlerin kamera arkasında yapım asistanı olarak çalışan Maddox, Maria filminde adını Maddox Jolie Pitt olarak yazdırmıştı.Fakat Jolie'nin en son filmi Couture'da çalıştığında Maddox Jolie adını kullandı.
ÇOKTAN TARAFINI SEÇMİŞTİ
Angelina Jolie; Maddox Chivan'ı 2002 yılında, Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edinmişti.
O dönemde farklı bir adı olan Maddox, Jolie'yi gördüğünde ona gülümsedi. Bu da Jolie'nin gönlünü çeldi ve evlat edinmek için onu seçti.
Şimdi Maddox'un, Brad Pitt'in soyadını sildirmesi, hatta boşanma sürecinin başından beri Jolie'nin yanında yer alması birçok kişi tarafından "Maddox, hayatını değiştiren annesine vefa borcunu ödüyor. Bu kavgalı boşanmada o, tarafını daha baştan seçmişti" diye yorumlanıyor.
İLK ADIMI ÖZ ÇOCUĞU ATTI: Eski çiftin altı çocuğu içinde Pitt soyadını yasal olarak ilk sildiren kişi, aynı zamanda ilk biyolojik çocukları da olan Shiloh'du. Shiloh, 18 yaşına girer girmez, mahkemeye başvurup Pitt soyadından kurtulmayı talep etti. Sonuç olarak şu anda 21 aşında olan Shiloh'nun bu isteği kabul edildi.
DİĞER İKİ KARDEŞ SIRADA BEKLİYOR
Şimdi Brad Pitt'in soyadını resmen sildirmek için Zahara sırada bekliyor.
Onun duruşması ise 28 Eylül'de yapılacak. Zahara zaten epeydir adını Zahara Marley Jolie olarak kullanıyor.