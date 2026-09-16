×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi

Güncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Brad Pitt#Brangelina
Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 08:45

Bir zamanlar Brangelina olarak anılırkan kavga dövüş boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular hiç durulmuyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kendilerinin dünya kamuoyu önünde tutuştuğu yasal hesaplaşmalar bir yana işe karışan altı çocuğu da Brad Pitt'e karşı tamamen cephe almış durumda.

Üç biyolojik üç evlatlık çocuk sırayla babalarının Pitt soyadını isimlerinden sildirmek için adım attı.

İşte son gelişme de bununla ilgili.

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
İSTEMEDİĞİ SOYADINDAN KURTULDU
Angelina Jolie'nin, daha Brad Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği en büyük oğlu Maddox; Pitt soyadını resmen adından sildirdi.

O artık Maddox Chivan Jolie Pitt değil sadece Maddox Chivan Jolie.

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
25 yaşındaki Maddox, Jolie'nin Etiyopyalı evlatlığı Zahara ile yakın zamanlarda gazeteye ilan vererek Pitt soyadını artık kullanmak istemediklerini belirtmişti.

Haberin Devamı

Sonunda Maddox, 14 Eylül günü Los Angeles'ta görülen duruşmanın ardından hiç geçinemediği Brad Pitt'in soyadından resmen kurtuldu.

Gözden KaçmasınÖnce boşandı, sonra çocukları üniversiteye yolladı... Yepyeni evinde bir başına bekârlığın sefasını sürüyorÖnce boşandı, sonra çocukları üniversiteye yolladı... Yepyeni evinde bir başına bekârlığın sefasını sürüyorHaberi görüntüle

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
MAHKEME, TALEBİNİ ONAYLADI
Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin Stanley Mosk Adliyesi'nde görülen davaya Maddox, avukatı Peter Kenneth Levine ile birlikte uzaktan bağlantıyla katıldı.

Yargıç Virginie Kenny, Maddox'un bu talebine herhangi bir itiraz gelmediğini belirtip Pitt soyadının silinmesini kabul etti.

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
Mahkeme tutanağında "Konuyla ilgili herhangi bir itiraz bulunmamaktadır. İsim değişikliği talebi kabul edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Böylece Maddox, bir uçak yolculuğu sırasında kendilerine şiddet uygulamakla suçladığı, sonrasında da tartışma yaşadığı babası Brad Pitt ile kalan bütün bağlarını koparmış oldu.

Haberin Devamı

ZATEN SADECE ANNESİNİN SOYADINI KULLANIYORDU: Annesinin oynadığı filmlerin kamera arkasında yapım asistanı olarak çalışan Maddox, Maria filminde adını Maddox Jolie Pitt olarak yazdırmıştı.Fakat Jolie'nin en son filmi Couture'da çalıştığında Maddox Jolie adını kullandı.

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi

ÇOKTAN TARAFINI SEÇMİŞTİ
Angelina Jolie; Maddox Chivan'ı 2002 yılında, Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edinmişti.

O dönemde farklı bir adı olan Maddox, Jolie'yi gördüğünde ona gülümsedi. Bu da Jolie'nin gönlünü çeldi ve evlat edinmek için onu seçti.

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
Hatta birden kanının ısındığı bu çocuğu evlat edinebilmek için "sahte" bir baba bile bulundu. Söz konusu kişi Angelina Jolie'ye, bu sevimli çocuğu evlat edinmesi için yardımcı oldu.

Şimdi Maddox'un, Brad Pitt'in soyadını sildirmesi, hatta boşanma sürecinin başından beri Jolie'nin yanında yer alması birçok kişi tarafından "Maddox, hayatını değiştiren annesine vefa borcunu ödüyor. Bu kavgalı boşanmada o, tarafını daha baştan seçmişti" diye yorumlanıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAngelina Jolie, Maddoxı nasıl evlat edindi Sahte bir baba yardım ettiAngelina Jolie, Maddox'ı nasıl evlat edindi? 'Sahte' bir baba yardım ettiHaberi görüntüle

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi

İLK ADIMI ÖZ ÇOCUĞU ATTI: Eski çiftin altı çocuğu içinde  Pitt soyadını yasal olarak ilk sildiren kişi, aynı zamanda ilk biyolojik çocukları da olan Shiloh'du. Shiloh, 18 yaşına girer girmez, mahkemeye başvurup Pitt soyadından kurtulmayı talep etti. Sonuç olarak şu anda 21 aşında olan Shiloh'nun bu isteği kabul edildi.
Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi

DİĞER İKİ KARDEŞ SIRADA BEKLİYOR
Şimdi Brad Pitt'in soyadını resmen sildirmek için Zahara sırada bekliyor.

Onun duruşması ise 28 Eylül'de yapılacak. Zahara zaten epeydir adını Zahara Marley Jolie olarak kullanıyor.

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
Çiftin ikizlerinden Vivienne Marcheline de bu yıl 18 yaşına girdiğinde Pitt soyadını sildirmek için yasal yollara başvurdu. 

Onun ikizi Knox Leon ise henüz yasal adım atmadı. Ama zaten o da uzun zamandır Pitt soyadını kullanıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÖdülü almaya tekerlekli sandalyeyle gitti... İşimi elimden alırlar diye hastalığımı gizledim... Sözleri koca salonu ağlattıÖdülü almaya tekerlekli sandalyeyle gitti... İşimi elimden alırlar diye hastalığımı gizledim... Sözleri koca salonu ağlattıHaberi görüntüle

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin sekiz yıl süren boşanma süreci 2024 yılında resmen tamamlandı. Bu arada davanın 2016 yılında açıldığını hatırlatalım. Sonuç olarak bazı çevreler tarafından, altı çocuğunu eski kocası Brad Pitt'e karşı zehirlemekle suçlanan Jolie, sadece kendisinin değil altı kardeşin hayatından da Brad Pitt'i çıkarmış oldu.

Gözden KaçmasınBaşkasıyla evliyken dizi setinde ona aşık olmuştu... Teşekkür etmedi diye ilişkimi bitirecek değilimBaşkasıyla evliyken dizi setinde ona aşık olmuştu... 'Teşekkür etmedi' diye ilişkimi bitirecek değilimHaberi görüntüle

Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi

Gözden Kaçmasın

Yaşlarının toplamı 232 ediyor... Efsane güzeller sahnede
#CHARLİE'NİN MELEKLERİ#EMMY ÖDÜLLERİ
Yaşlarının toplamı 232 ediyor... Efsane güzeller sahnedeHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Angelina Jolie#Brad Pitt#Brangelina

BAKMADAN GEÇME!