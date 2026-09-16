Onu daha küçücükken sevgisiyle sarıp sarmalamıştı... İlk göz ağrısı, annesine vefa borcunu böyle ödedi

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Kendilerinin dünya kamuoyu önünde tutuştuğu yasal hesaplaşmalar bir yana işe karışan altı çocuğu da Brad Pitt'e karşı tamamen cephe almış durumda.

Üç biyolojik üç evlatlık çocuk sırayla babalarının Pitt soyadını isimlerinden sildirmek için adım attı.

İşte son gelişme de bununla ilgili.

Angelina Jolie'nin, daha Brad Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği en büyük oğlu Maddox; Pitt soyadını resmen adından sildirdi.

O artık Maddox Chivan Jolie Pitt değil sadece Maddox Chivan Jolie.

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25 yaşındaki Maddox, Jolie'nin Etiyopyalı evlatlığı Zahara ile yakın zamanlarda gazeteye ilan vererek Pitt soyadını artık kullanmak istemediklerini belirtmişti.

Sonunda Maddox, 14 Eylül günü Los Angeles'ta görülen duruşmanın ardından hiç geçinemediği Brad Pitt'in soyadından resmen kurtuldu.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin Stanley Mosk Adliyesi'nde görülen davaya Maddox, avukatı Peter Kenneth Levine ile birlikte uzaktan bağlantıyla katıldı.

Yargıç Virginie Kenny, Maddox'un bu talebine herhangi bir itiraz gelmediğini belirtip Pitt soyadının silinmesini kabul etti.

Mahkeme tutanağında "Konuyla ilgili herhangi bir itiraz bulunmamaktadır. İsim değişikliği talebi kabul edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Böylece Maddox, bir uçak yolculuğu sırasında kendilerine şiddet uygulamakla suçladığı, sonrasında da tartışma yaşadığı babası Brad Pitt ile kalan bütün bağlarını koparmış oldu.

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ZATEN SADECE ANNESİNİN SOYADINI KULLANIYORDU: Annesinin oynadığı filmlerin kamera arkasında yapım asistanı olarak çalışan Maddox, Maria filminde adını Maddox Jolie Pitt olarak yazdırmıştı.Fakat Jolie'nin en son filmi Couture'da çalıştığında Maddox Jolie adını kullandı.



ÇOKTAN TARAFINI SEÇMİŞTİ

Angelina Jolie; Maddox Chivan'ı 2002 yılında, Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edinmişti.

O dönemde farklı bir adı olan Maddox, Jolie'yi gördüğünde ona gülümsedi. Bu da Jolie'nin gönlünü çeldi ve evlat edinmek için onu seçti.

Hatta birden kanının ısındığı bu çocuğu evlat edinebilmek için "sahte" bir baba bile bulundu. Söz konusu kişi Angelina Jolie'ye, bu sevimli çocuğu evlat edinmesi için yardımcı oldu.

Şimdi Maddox'un, Brad Pitt'in soyadını sildirmesi, hatta boşanma sürecinin başından beri Jolie'nin yanında yer alması birçok kişi tarafından "Maddox, hayatını değiştiren annesine vefa borcunu ödüyor. Bu kavgalı boşanmada o, tarafını daha baştan seçmişti" diye yorumlanıyor.

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İLK ADIMI ÖZ ÇOCUĞU ATTI: Eski çiftin altı çocuğu içinde Pitt soyadını yasal olarak ilk sildiren kişi, aynı zamanda ilk biyolojik çocukları da olan Shiloh'du. Shiloh, 18 yaşına girer girmez, mahkemeye başvurup Pitt soyadından kurtulmayı talep etti. Sonuç olarak şu anda 21 aşında olan Shiloh'nun bu isteği kabul edildi.

DİĞER İKİ KARDEŞ SIRADA BEKLİYOR

Şimdi Brad Pitt'in soyadını resmen sildirmek için Zahara sırada bekliyor.

Onun duruşması ise 28 Eylül'de yapılacak. Zahara zaten epeydir adını Zahara Marley Jolie olarak kullanıyor.

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Çiftin ikizlerinden Vivienne Marcheline de bu yıl 18 yaşına girdiğinde Pitt soyadını sildirmek için yasal yollara başvurdu.Onun ikizi Knox Leon ise henüz yasal adım atmadı. Ama zaten o da uzun zamandır Pitt soyadını kullanıyor.