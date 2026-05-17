Nefret edip kaçtığı aileye takıntılı hale geldi… Onları para hırsı için ölene kadar kullanacak!

Haberin Devamı

Meghan Markle, aristokrat unvanlarını ve monarşiyle bağlantılı markalaşmayı kullanmaya devam etmesiyle ilgili yeni eleştirilerin ardından, kraliyet ailesine "takıntılı" kalmakla ve kraliyet bağlantılarını ticari kazanç için kullanmakla suçlanıyor.

44 yaşındaki Sussex Düşesi, 2020 yılında 41 yaşındaki eşi Prens Harry ile birlikte ön saflardaki kraliyet görevlerinden çekildi ve Kaliforniya'ya taşındı. Çift o zamandan beri iki çocuklarını büyütürken medya anlaşmaları, iş girişimleri ve ünlülerle ortaklıkların peşinde koşuyor.

Ancak Markle'ın kraliyet unvanlarıyla olan ilişkisi hakkındaki tartışma, Sky News sunucusu Samara Gill'in eski dizi oyuncusunun büyüyen ticari imparatorluğunun bir parçası olarak kraliyet bağlantılarından yararlanmaya takıntılı olduğunu iddia etmesinin ardından yeniden alevlendi.

Haberin Devamı

Bu eleştiri, Markle'ın bu yılın başlarında bir podcast sunucusuna gönderdiği ve üzerinde "Sussex Düşesi Majestelerinin selamlarıyla" yazan bir kart içeren hediye sepetiyle ilgili tartışmanın ardından geldi.

Samara Gill ve sunucu Danica De Giorgio ile birlikte katıldıkları podcast yayınında Meghan Markle'ın kraliyet ailesi evliliğiyle bağlantılı "Prenses" unvanını yeniden kullanmayı umduğunu iddia etti.

Gill sert bir dille "Bence onaylanmayı istiyor, ama aynı zamanda kraliyet unvanlarından faydalanmaya devam etmek istiyor ve bence bu, kraliyet ailesinin şahit olmak zorunda kaldığı en yıkıcı ve yürek burkan şeylerden biri oldu” derken Meghan Markle’ın insanlara bir şeyler yollarken onlardan gizlice kraliyet unvanlarını kullanmaya devam etmesini kastediyordu.

Haberin Devamı

Ünlü sunucu Samara Gill Meghan için "Kraliyet ailesine takıntılı” derken düşesin asıl takıntısının “kraliyet ailesinin sırtından elde edebileceği para” olduğunun da altını çizdi.

Kraliyet çevrelerinden kaynaklar da Markle'ın kendisini kurumdan açıkça uzaklaştırmasına rağmen kraliyet bağlantılarına olan bağımlılığının giderek artan bir hayal kırıklığı olarak algılandığını söylüyor.

"Monarşiye bağlı bazı kişiler arasında, Meghan'ın kraliyet statüsünün getirdiği tüm ihtişamı, sembolizmi ve ticari gücü, kraliyet görevine bağlı kısıtlamaları, yükümlülükleri ve görevleri kabul etmeden istediğine dair bir inanç var. Onu eleştirenler küresel şöhretinin ve iş değerinin temeli olduğunu anladığı için kraliyet bağlantısını kullanmaya devam ettiğini düşünüyor."

Haberin Devamı

Meghan Markle’ın sürekli olarak kraliyeti eleştirmesi, Harry’yle evlendikten sonra ABD’ye kaçana kadar hayatının en büyük işkencelerini çektiğini söylemesi ama buna rağmen gelini olduğu ünlü ailenin gücünü ve popülerliğini kendi çıkarı için kullanması insanların ondan uzaklaşmasına hatta nefret etmesine neden oluyor.

Kraliyet uzmanları da kraliyet gönülden bağlı İngilizler de Meghan’ın bu kurumu bir aile ya da kamu kurumu gibi değil sonsuza kadar sömürülecek ve böylece ona servet sağlayacak bir yer olarak görmesinden rahatsız.

Markle, 2018'de Harry ile evlenerek prenses olsa da, resmi unvanı Sussex Düşesi olarak kaldığı için kendisini hiçbir zaman resmen "Prenses Meghan" olarak adlandır(a)madı.

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet geleneğine göre, "Prenses" unvanı genellikle kraliyet ailesine doğan kadınlar için ayrılmıştır. Meghan’ın nefret ettiği eltisi Kate Middleton ise kraliyet görevlerini yapan ve “çalışan” bir kraliyet üyesi sayıldığı için Prens William’ın eşi olarak “Prenses Catherine” olarak adlandırılmaya devam ediyor…

Prens Harry ve Meghan Markle 2020’de kraliyet ailesiyle bağlarını kesmeden önce Kraliçe Elizabeth’ten özel muamele, kimseye tanınmayan bir ayrıcalık istemişler, kraliyet görevlerini “part-time” yani aslında canları isteyince yapmak, bunun dışında California’da gönüllerince yaşama izni koparmaya çalışmışlardı.

Haberin Devamı

Elizabeth ise bunu şiddetle reddedip kraliyet görevlerinin kalıcı ve zorunlu olduğunu, ya ailede kalıp çalışmaları gerektiğini ya da görevlerden feragat ederek aynı zamanda ailenin sağladığı ayrıcalıkları da bırakmaları gerektiğini torununa ve gelinine anlatmıştı.