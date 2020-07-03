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Haber Giriş: 03.07.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

Neden logolu maske? ( EMRE BELÖZOĞLU)

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Neden logolu maske? ( EMRE BELÖZOĞLU)
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Futbolcu stili diye bir şey var.

Kimisi kendini logolu kıyafetlere gömer. Kimisi de daha tarz sahibidir.
Emre Belözoğlu ise futbolcular içinde en güzel giyinenlerden oldu her zaman.
Abartılı tercihlerden uzak bir stille karşımızda yine.
Ama Fenerbahçe logolu maskeyle dolaşmasına gerek var mı?
Neden düz maskeler yerine desenli, logolu maskelere merak salındı anlamıyorum. Sağlık yerine gösterişe doğru gider olduk.

Neden logolu maske ( EMRE BELÖZOĞLU)

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