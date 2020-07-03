Neden logolu maske? ( EMRE BELÖZOĞLU)

Kimisi kendini logolu kıyafetlere gömer. Kimisi de daha tarz sahibidir.

Emre Belözoğlu ise futbolcular içinde en güzel giyinenlerden oldu her zaman.

Abartılı tercihlerden uzak bir stille karşımızda yine.

Ama Fenerbahçe logolu maskeyle dolaşmasına gerek var mı?

Neden düz maskeler yerine desenli, logolu maskelere merak salındı anlamıyorum. Sağlık yerine gösterişe doğru gider olduk.