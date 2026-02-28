Neden kimse bana yardÄ±m etmiyor diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yordu... ÅžÃ¶hret bataÄŸÄ±nda boÄŸulurken restoranda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± genÃ§ adam onu kÃ¶tÃ¼ hayatÄ±ndan Ã§ekip aldÄ±

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir tÃ¼r "kurtlar sofrasÄ±" olan o pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyada bir yetiÅŸkinin bile ayaklarÄ±nÄ± saÄŸlam ÅŸekilde yere basmasÄ± zorken insanÄ±n bunu Ã§ocuk haliyle yapmasÄ± imkansÄ±za yakÄ±n bir ÅŸey.

Ä°ÅŸte 2000'lerin baÅŸÄ±nda 'ÅŸÃ¶hret kurbanÄ±' olan Lindsay Lohan da bunlardan biri...

DAÄžILAN HAYATINI 'SÄ°HÄ°RLÄ° BÄ°R EL' TOPARLADI

Daha Ã§ocukken ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ± Lohan. Ailesi de onun bu durumunu abartÄ± deÄŸil kullandÄ±. Sonra yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e, genÃ§lik ateÅŸinin hÄ±zÄ±yla yÃ¼reÄŸi daha hÄ±zlÄ± attÄ±kÃ§a o ÅŸÃ¶hreti idare edemez olduâ€¦

KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar, aslÄ±nda taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hreti,Â ardÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± hatalar derken darmadaÄŸÄ±n oldu.

Ã–yle ki bir ara onu sevenler ve hayranlarÄ± hayatÄ±ndan bile endiÅŸe etmeye baÅŸladÄ±. Sonunda bir sihirli el uzandÄ± ve onun hayatÄ±nÄ± da tamamen deÄŸiÅŸtirdi.

KocasÄ± ve biricik oÄŸlunun babasÄ± Bader Shammas oldu o sihirli elin sahibi. Åžimdi o eski gÃ¼nlerinden uzakta daha sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor Lohan.

'NEDEN KÄ°MSE BENÄ° DAHA FAZLA KORUMAYA Ã‡ALIÅžMADI?'

Ama dÃ¶nÃ¼ÅŸ geÃ§miÅŸine baktÄ±ÄŸÄ±nda, bir zamanlar aslÄ±nda nasÄ±l da yardÄ±ma muhtaÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine de kimsenin destek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edip bunu sorguluyor.

BugÃ¼n artÄ±k 39 yaÅŸÄ±nda olan Lindsay Lohan, Vogue Arabia'ya verdiÄŸi rÃ¶portajda bunu bir kere daha masaya yatÄ±rdÄ±.

Spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼mekle ilgili olarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Lohan "Åžimdi geriye bakÄ±yorum ve neden kimsenin gelip beni oradan almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neden beni daha fazla korumadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorguluyorum. Ergenlik Ã§aÄŸÄ±ndayken bunu kendi baÅŸÄ±nÄ±za nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmiyorsunuz Ã§Ã¼nkÃ¼."





Ã‡OCUKKEN GELEN ÅžÃ–HRET ONA YARAMADI

Lindsy Lohan, 1998 tarihli The Parent Trap adlÄ± yapÄ±mla kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken Ã¼n kazandÄ±. Sonra da birÃ§ok baÅŸka yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Oyunculuk kariyerinin yarÄ± sÄ±ra aslÄ±nda yaÅŸÄ±na uygun olmayan gece kulÃ¼plerinin mÃ¼davimi olmasÄ±, kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, kimi zaman gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± derken magazin sayfalarÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmez oldu.

Ä°ÅŸte sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de o dÃ¶nemde yani tam da Ã§ok ihtiyacÄ± olduÄŸu sÄ±rada kimse ona yardÄ±m elini uzatmadÄ±.

2014'te Dubai'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra hayatÄ± deÄŸiÅŸti. O Ã§Ä±lgÄ±n hayattan uzaklaÅŸmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yaÅŸla birlikte gelen Ã¶zgÃ¼ven de onu deÄŸiÅŸtirdi.





YENÄ° HAYATININ MÄ°MARI KOCASI

Elbette mesleÄŸinden ve ABD'den tamamen elini eteÄŸini Ã§ekmedi Lohan. GerektiÄŸinde yine gidip Ã§ekimlere katÄ±lÄ±p sonra Dubai'ye, evine geri dÃ¶nÃ¼yor.

Onun bu durulup oturmuÅŸ hayatÄ±nda kocasÄ± Bader Shamas'Ä±n etkisi de tartÄ±ÅŸÄ±lmaz.

Lindsay Lohan, evlendikten sonra mucize Ã¼stÃ¼ne mucize yaÅŸadÄ± desek yeridir.

40 yaÅŸÄ±na girmesine bir yÄ±l kaldÄ± ama sanki Lohan 20'li yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸundan Ã§ok daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Zaman zaman yaptÄ±ÄŸÄ± ve hayatÄ±ndan kesitler sunduÄŸu sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi bu yeni hayatÄ± Lohan'a gayet olumlu etki etti.Â

Lohan ve Kuveyt doÄŸumlu bir finansÃ§Ä± olan Bader Shammas, Dubai'de bir restoranda tanÄ±ÅŸtÄ±.





Elbette sosyal medyanÄ±n vazgeÃ§ilmezi filtreleri ve kendisi gibi Ã¼nlÃ¼lerin baÅŸvurduÄŸu genÃ§leÅŸme yollarÄ±nÄ± da kullanÄ±yor. Ama yine de Hollywood'dan uzaktaki bu yeni hayatÄ± Lindsay Lohan'Ä±n kelimenin tam anlamÄ±yla genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bile daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmesini saÄŸladÄ±.

HAYATININ KONTROLÃœ ARTIK KENDÄ° ELLERÄ°NDE

Lohan, bir sÃ¼re Ã¶nce Gulf News'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu yeni hayatÄ± sayesinde aradÄ±ÄŸÄ± huzuru bulduÄŸunu anlattÄ±.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Dubai'de paparazzi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendi hayatÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ elinde tuttuÄŸunu hissediyor ve bu da Lohan'a Ã§ok iyi geldi.

Yine aynÄ± rÃ¶portajda bu durumu da ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Lindsay Lohan "GerÃ§ekten bir Ã¶zel hayatÄ±m olduÄŸunu ve kendime zaman ayÄ±rabildiÄŸimi fark ettim. Dubai'de kalmaya karar verdim Ã§Ã¼nkÃ¼ iÅŸimi bitirdikten sonra normal bir hayat sÃ¼rmenin ne demek olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim."

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lohan, Dubai'deki hayatÄ±nda kendine daha fazla zaman ayÄ±rabiliyor, artÄ±k kendini Ã¶n plana koyabiliyor. GerektiÄŸi zaman da "hayÄ±r" diyebiliyor. Kendisi iÃ§in yapmak istediklerini rahatÃ§a yapÄ±yor. Bir de bÃ¼tÃ¼n bunlara mutlu bir evlilik ve gÃ¼zel bir Ã§ocuk da eklenince ruhundaki huzur da yÃ¼zÃ¼ne ve gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ne yansÄ±yor Lohan'Ä±n.

Lohan, Allure dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda da Dubai'deki gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ± nasÄ±l oluÅŸturduÄŸunu anlattÄ±. DÃ¼zenli egzersiz, cilt bakÄ±mÄ± ve genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda Ã§ok daha bilinÃ§li artÄ±k Lohan sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa oÄŸlu Luai'yi dÃ¼nyaya getirdikten sonra cildi eskisine gÃ¶re daha Ã§ok hassaslaÅŸtÄ± ama beslenme dÃ¼zenini deÄŸiÅŸtirip daha saÄŸlÄ±klÄ± tercihler yaparak buna da Ã§Ã¶zÃ¼m bulduÄŸunu anlattÄ±.





EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°YÄ° BAÅžLADI Ä°YÄ° GÄ°DÄ°YOR

Lindsay Lohan, Bader Shammas ile evliliÄŸi hakkÄ±nda da sosyal medya Ã¼zerinden takipÃ§ilerini bilgilendirmiÅŸti. Kendi doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Shammas ile Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p ondan "kocam" diye sÃ¶z etmiÅŸti.

Lohan, Shammas ile evlendiÄŸi iÃ§in kendini "dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸanslÄ± kadÄ±nÄ±" hissettiÄŸini saklamadÄ±.SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mÄ±nda daha ilginÃ§ cÃ¼mleler de vardÄ±: "Kocam olmana ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. HayatÄ±m ve her ÅŸeyim. Her kadÄ±n bÃ¶yle hissetmeli" demiÅŸti.

BÃ¶ylece de sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde evlendiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ondan bir sene Ã¶nce de niÅŸan haberi vermiÅŸti. Fakat Lindsay Lohan'Ä±n eski hayatÄ±nÄ± bilenler ve onun daha Ã¶nce bir bir kez niÅŸanlanÄ±p olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayanlar onun gÃ¼n gelip evleneceÄŸine pek ihtimal vermemiÅŸti. Ama sonunda herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± ve hem evlendi hem de anne oldu.

