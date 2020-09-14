Necip Memili kızıyla dans etti

Oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu, Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. İki ay önce kızları Asya'yı kucağına alan çift eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. En son kızı ile dans ettiği bir videoyu yayınlayan Necip Memili'nin paylaşımı büyük ilgi gördü. Baba kızın videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

Necip Memili paylaşımına “Ah sen deli kız, pazar neşem” notunu düştü.