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Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

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Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necdet Tosun'un eşi, Erdal ve Gürdal Tosun'un anneleri Sevim Tosun hayatını kaybetti.

Haberi, Bekir Aksoy Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize abilik yapan Erdal Abi... Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim teyzemiz. Nurlar içinde uyu ve bizden çoooook selam ve özlemlerimizi götür Sevim teyzecim..."

Necdet Tosunun eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

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