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Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor?

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#Necati Şaşmaz#Tuğçe Erön#Bodrum
Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 15:07

Necati Şaşmaz, Tuğçe Erön’ün doğum günü için Bodrum’da mekân kapattı. 39 yaşına giren Erön’e 39 orkide alan oyuncu, aşk sorularına “Tuğçe eski arkadaşım” yanıtını verdi.

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AİLELER KATILDI

2012’de evlendiği Nagehan Kaşıkçı’dan geçen yıl boşanan Necati Şaşmaz, iddiaya göre gönlünü Tuğçe Erön’e kaptırdı. Önceki gün de Erön’ün 39’uncu yaş günü için aile fertlerinin katıldığı bir parti düzenledi.

Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor

Bodrum Bitez’deki Piko’s adlı mekânı kapatan oyuncu, gece boyunca yan yana oturduğu Erön’e 39 adet beyaz orkide verdi.

Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor

HASSAS BİR DURUM

Tuğçe Erön “Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz” diyerek davetlilerden fotoğraf çekmemelerini rica etti.

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Gözden Kaçmasın

Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandıNecati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandıHaberi görüntüle

Mekândan saat 03.00’te birlikte ayrılan Şaşmaz ve Erön flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı.

Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor

Şaşmaz, “Hayırlı olsun” diyen muhabirlere “Tuğçe benim eski arkadaşım, yanlış düşünmüşsünüz” diye karşılık verdi. 

Necati Şaşmaz, Tuğçe Erön'le arkadaş olduklarını söyledi. Ancak iddiaya göre ikili ertesi gün mekânı arayıp "Basına siz haber verdiniz, bizi zor durumda bıraktınız" diyerek sitem etti.

'ENİŞTE'

Necati Şaşmaz ve Tuğçe Erön’ün bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı, Erön’ün yakınlarının Şaşmaz’a “Enişte” diye hitap ettiği konuşuluyor.

Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Necati Şaşmaz#Tuğçe Erön#Bodrum

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