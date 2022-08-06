Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön aşk mı yaşıyor?

Haberin Devamı

AİLELER KATILDI



2012’de evlendiği Nagehan Kaşıkçı’dan geçen yıl boşanan Necati Şaşmaz, iddiaya göre gönlünü Tuğçe Erön’e kaptırdı. Önceki gün de Erön’ün 39’uncu yaş günü için aile fertlerinin katıldığı bir parti düzenledi.

Bodrum Bitez’deki Piko’s adlı mekânı kapatan oyuncu, gece boyunca yan yana oturduğu Erön’e 39 adet beyaz orkide verdi.

HASSAS BİR DURUM



Tuğçe Erön “Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz” diyerek davetlilerden fotoğraf çekmemelerini rica etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Haberi görüntüle

Mekândan saat 03.00’te birlikte ayrılan Şaşmaz ve Erön flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı.

Şaşmaz, “Hayırlı olsun” diyen muhabirlere “Tuğçe benim eski arkadaşım, yanlış düşünmüşsünüz” diye karşılık verdi.

Necati Şaşmaz, Tuğçe Erön'le arkadaş olduklarını söyledi. Ancak iddiaya göre ikili ertesi gün mekânı arayıp "Basına siz haber verdiniz, bizi zor durumda bıraktınız" diyerek sitem etti.

'ENİŞTE'

Necati Şaşmaz ve Tuğçe Erön’ün bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı, Erön’ün yakınlarının Şaşmaz’a “Enişte” diye hitap ettiği konuşuluyor.