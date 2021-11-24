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Necati Kocabay'dan yapım şirketine dava: Bana hiçbir ücret ödenmedi!

#Nurgül Yeşilçay#Çalgı Çengi İkimiz#Ailecek Şaşkınız
Necati Kocabaydan yapım şirketine dava: Bana hiçbir ücret ödenmedi
Özge Eğrikar

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay, yapımcılığını üstlendiği “Çalgı Çengi İkimiz”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Baba Parası” filmlerini televizyon ve dijital platformlarda yayınlayarak kendisine hiçbir ücret ödemediği iddiasıyla TR 40 33 Film Yapım Şirketi’ne 15 bin liralık dava açtı.

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Necati Kocabay’ın avukatı, “Filmler halen yayınlanmaya devam etmektedir. Davalı şirketin bu 3 filmden bizzat ve üçüncü kişiler aracılığıyla umuma iletimden elde ettiğin kazancın tespit edilmesini istiyoruz. Mahkeme tarafından tespit edilecek uygun bedelin davalı şirket tarafından müvekkile ödenmesini talep ediyoruz. Şimdilik 15 bin lirayı müvekkile ödemesini istiyoruz.”

Filmlerin 100 milyon lira hasılat elde ettiğini öne süren Necati Kocabay, televizyon kanallarından ve dijital platformlardan da milyonlar kazanıldığını ancak kendisine ödeme yapılmadığını iddia etti.

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#Nurgül Yeşilçay#Çalgı Çengi İkimiz#Ailecek Şaşkınız

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