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Haber Giriş: 23.04.2020 - 07:41,Son Güncelleme:

Necati Kocabay'dan ev fotoğrafı: Addams Ailesi

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Necati Kocabay'dan ev fotoğrafı: Addams Ailesi
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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, evde korona günlerine özel fotoğraf çekimi yaptı.

Onlara Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat ve yeğeni Buse Çelik ile Kocabay’ın oğlu Doğukan da eşlik etti. Necati Kocabay, kendi çektiği kareyi sosyal medyada “Addams Ailesi” notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay ise şık kıyafetler içinde temizlik yaparken verdikleri pozu Instagram sayfasına ekleyip altına şöyle yazdı:

“Evde bayram temizliği. Neydi; ‘evde daha verimli çalışmak için eşofmanla  yat kalk yapmıyoruz, üstümüzü işe gider gibi  değiştiriyoruz’. Doğru
anlamış mıyız?”

Necati Kocabaydan ev fotoğrafı: Addams Ailesi

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