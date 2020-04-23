Necati Kocabay'dan ev fotoğrafı: Addams Ailesi

Onlara Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat ve yeğeni Buse Çelik ile Kocabay’ın oğlu Doğukan da eşlik etti. Necati Kocabay, kendi çektiği kareyi sosyal medyada “Addams Ailesi” notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay ise şık kıyafetler içinde temizlik yaparken verdikleri pozu Instagram sayfasına ekleyip altına şöyle yazdı:

“Evde bayram temizliği. Neydi; ‘evde daha verimli çalışmak için eşofmanla yat kalk yapmıyoruz, üstümüzü işe gider gibi değiştiriyoruz’. Doğru

anlamış mıyız?”