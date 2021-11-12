Nebahat Çehre'den Uğur Yücel'in sözlerine tepki

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ÖNCEKİ gün Akmerkez’de görüntülenen Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in sosyal medyada da gündem olan açıklaması hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Uğur uzayda mı yaşıyor? Kendisini uzayda falan zannetti galiba. Yaratık kelimesi çok ağır olmuş. Benden bir şey istiyorlarsa, seve seve yaparım. Gençlere kapı açmak lazım. Biz genç değiliz, ben gençlerle hep saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştım. Sen karşındaki kişileri yaratık olarak görüyorsan o kişilerle olan teklifleri kabul etmezsin olur biter. Yolu açık olsun ne diyeyim.”



KADINA SAYGISIZLIK



Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in “45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum” açıklamasına da tepki gösterdi: “Bu sözler tamamen kadına saygısızlık.”

NE DEMİŞTİ?

Uğur Yücel, Hakan Gence’ye verdiği röportajda aşk hakkında konuşurken şöyle demişti: “Kadın 45 yaşında diyorlar. Burun büküyorum. 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. TC kimlik soruyorum, aşı karnesi, sağlık raporu. Benimkileri de masaya koyarak tabii. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın.” Yücel, “Oyunculuk sektörüne dair sizi en çok şaşırtan nedir?” sorusuna da şöyle yanıt vermişti: “Kimi tipler var. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kazandıklarını duyunca şaşırıyorum. Sonuçta kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?”