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Nebahat Çehre'den Uğur Yücel'in sözlerine tepki

#Nebahat Çehre#Uğur Yücel#Oyuncu
Nebahat Çehreden Uğur Yücelin sözlerine tepki
Behlül AYDIN

Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in “Kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?” sözleri hakkında konuştu: “Kendisini uzayda zannetti galiba. Yaratık kelimesi çok ağır olmuş.”

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ÖNCEKİ gün Akmerkez’de görüntülenen Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in sosyal medyada da gündem olan açıklaması hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Uğur uzayda mı yaşıyor? Kendisini uzayda falan zannetti galiba. Yaratık kelimesi çok ağır olmuş. Benden bir şey istiyorlarsa, seve seve yaparım. Gençlere kapı açmak lazım. Biz genç değiliz, ben gençlerle hep saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştım. Sen karşındaki kişileri yaratık olarak görüyorsan o kişilerle olan teklifleri kabul etmezsin olur biter. Yolu açık olsun ne diyeyim.”

KADINA SAYGISIZLIK

Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in “45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum” açıklamasına da tepki gösterdi: “Bu sözler tamamen kadına saygısızlık.”

NE DEMİŞTİ?

Uğur Yücel, Hakan Gence’ye verdiği röportajda aşk hakkında konuşurken şöyle demişti: “Kadın 45 yaşında diyorlar. Burun büküyorum. 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. TC kimlik soruyorum, aşı karnesi, sağlık raporu. Benimkileri de masaya koyarak tabii. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın.” Yücel, “Oyunculuk sektörüne dair sizi en çok şaşırtan nedir?” sorusuna da şöyle yanıt vermişti: “Kimi tipler var. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kazandıklarını duyunca şaşırıyorum. Sonuçta kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?”

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‘Kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi’‘Kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?’Haberi görüntüle
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#Nebahat Çehre#Uğur Yücel#Oyuncu

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