Ne zorlu yolları aşıp buralara kadar geldiler: Bir yastıkta geçen 15 yıl kutlu olsun!

İngiltere'nin gelecekteki kralı Prens William, halktan bir aileden gelen uzatmalı sevgilisi Catherine Elizabeth Middleton ya da çoktan basının ve halkın kullandığı adıyla Kate Middleton ile hayatını birleştirdi.

Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen bu töreni dünya üzerinde milyonlarca kişi bulabildiği her türlü kitle iletişim aracında izledi.

Seçkin davetliler ise yıllar boyu çalkantılı bir aşk yaşayan Kate ile William'ın hayatlarını resmen birleştirdiği töreni "kanlı canlı" izledi.

29 Nisan 2011'deki törenin üzerinden tam 15 yıl geçti. Artık Galler Prensi ve Galler Prensesi olan ve tahta bir adım daha yaklaşan Kate ile William, bu özel günün yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından da kutladı.

KATE İLE WILLIAM'IN 15'NCİ YIL POZU

Genellikle sadece kendi fotoğraflarını paylaşan Galler çifti bu kez sıcacık bir aile pozunu tercih etti...

Çift, paylaştığı yıl dönümü fotoğrafında üç çocukları 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 8 yaşındaki Louis ile birlikte çimenlerin üzerinde uzanırken görülüyor.

Beşi de çıplak ayaklı ve hepsinin üzerinde de günlük rahat giysiler, yüzlerinde mutluluk gülümsemeleri var.

Kate ile William'ın bu mutlu aile fotoğrafına "Evliliğin 15'nci yılını kutluyoruz" mesajı eşlik etti.

Elbette bu mesaja takipçilerden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajları geldi.

Galler çiftinin aile pozunun Paskalya tatili nedeniyle gittikleri Cornwall'ta çekildiği düşünülüyor.

İNGİLTERE'DE TATİL OLDU... DÜNYADA MİLYONLAR İŞİ GÜÇÜ BIRAKIP DÜĞÜNÜ İZLEDİ

Kate ile William, uzun bir birlikteliğin ardından 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de evlendi. Bu tören de "yüzyılın düğünü" olarak tarihe not düşüldü.

O gün sadece İngiltere'de değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında insanlar, evlerinde ya da ofislerinde ellerindeki işi bir yana bırakıp buldukları her kaynaktan törende olup bitenleri takip etti.

Elbette bu, başka hiçbir ayrıntı olmasa bile ilgi çekecek bir olaydı. Ama işin ucunda damadın annesi vardı.

Yani gencecik yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayata veda eden Prenses Diana.

Onun tabutunun ardından yanında kardeşi Harry, babası Charles, dedesi Philip ve babasıyla aynı adı taşıyan dayısıyla birlikte yürüyen "boynu bükük" prens, sonunda sevdiği kadına kavuşuyordu.





ADI BEKLEYEN KATIE'YE ÇIKMIŞTI

Kate Middleton'ın Prens ile ilişkisi ilerlemesine rağmen bir türlü evlilik teklifi almaması nedeniyle basın ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adını taktı. Hatta Middleton bir dönem gazete haberlerinde bu isimle anıldı sürekli.



Bazı yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadığını masaya yatıran ve inceleyen yazılar kaleme aldı.

2010 yılında, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir Magazin gazetesi "Kate partilere katılmayı bıraktı, eğitimini tamamladı, neden hala evlenme teklifi almıyor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdı.





ANNESİNİN O ÜNLÜ YÜZÜĞÜYLE EVLENME TEKLİF ETTİ

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.

William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti.

Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek. Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da 29 Nisan 2011 günü birbirlerine tam anlamıyla kavuştular.

Kate ile William, düğüne kadar da düğünden sonra da her çift gibi birçok zorluk yaşadı ve sınavdan geçti. En büyük sınavları ise Kate'in kansere yakalanması oldu. Ama Galler çifti görünüşe göre bu sınavdan da geçer not aldı. Kate'in tedavisi bitti ve yüzleri yeniden gülmeye başladı.