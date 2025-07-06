×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

Güncelleme Tarihi:

#David Beckham#Victoria Beckham#Beckham Ailesi
Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 17:42

Biri gencecik bir futbol yıldızı biri de sahnelerin en başarılı müzik yıldızlarındandı. Yolları kesiştiğinde ikisi de gençliklerinin baharındaydı.

Haberin Devamı

Onlar evlendiğinde pek çokları birbirlerine verdikleri sözün belki de bu kadar uzun sürmeyeceğini düşünmüştü…

Ama onlar bir yandan ailelerini büyütürken bir yandan da ikisi de birer marka olmayı başardı ve dört çocuklarıyla birlikte adeta bir imparatorluk kurdu.

Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

Victoria ve David Beckham, 26. evlilik yıldönümlerini ikisinin de milyonlarca takipçisi olan Instagram hesaplarından ayrı ayrı kutladı.

51 yaşındaki eski Spice Girls üyesi, Instagram'da kendisi ve 50 yaşındaki eşinin havuzda öpüşürken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak “Bir yıl daha, aşk hikayemizin yeni bir bölümünü yazdık” dedi.

Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

Haberin Devamı

Artık şarkıcılığı bırakan ve kendi adını taşıyan markasıyla hatırı sayılır bir modacı haline gelen Victoria Beckham coşkulu kutlamasını “Birlikte kurduğumuz güzel ailemiz ve hayatımızla gurur duyuyorum. Sen ve dört muhteşem çocuğumuz beni tamamlıyorsunuz. Seni çok seviyorum” diyerek sürdürdü.

David Beckham ise karısıyla gençliklerinde çekilmiş bir dizi mutluluk pozunu ve bugünlerinden fotoğraflarını bir arada paylaşarak karısına “Bugün 26 yıl önce bana EVET dedin. Mutlu yıldönümleri ve bana güzel çocuklarımızı verdiğin ve birlikte kurduğumuz hayat için teşekkür ederim seni seviyorum Lady Beckham” diye seslendi.

Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

Ünlü çift evliliklerinin ilk döneminde, David Beckham İspanya’ya transfer olduğunda bir aldatma skandalıyla sarsılmıştı.

Gözden KaçmasınYılların emeğini nişan olarak göğsünde taşıyacak… Baba yüreği ise kan ağlıyor… En özel günleri zehir olduYılların emeğini nişan olarak göğsünde taşıyacak… Baba yüreği ise kan ağlıyor… En özel günleri zehir olduHaberi görüntüle

Ünlü futbolcunun o dönem asistanlığını yapan bir kadınla ilişki yaşadığı magazin sayfalarını süslemiş, Victoria Beckham ileride o günlerden “Hayatımın en kötü zamanlarıydı” diye bahsetmişti.

Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

Haberin Devamı

Dedikoduların doğu olup olmadığı bilinmese ve David Beckham karısını aldattığını reddetse de çift bu badireyi atlattı ve bu skandal evliliklerini bitirmek yerine daha da sağlamlaştırdı.

David Beckham futbolculuktan emekli olduktan sonra futbol takımı satın aldı ve şimdi Inter Miami’nin patronun olarak ailesiyle birlikte hayatının yarısını ABD’de, yarısını da memleketi İngiltere’de geçiriyor.

Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

Yıldız isim geçtiğimiz günlerde yıllardır beklediği mükafatı da aldı ve Kral Charles tarafından en yüksek kraliyet nişanıyla ödüllendirilip “Sir” ilan edildi.

Victoria Beckham ise dünyanın dört bir yanındaki moda haftalarında defileleri yapılan ünlü ve başarılı bir modacı olarak şöhretinin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

Çift bir süredir en büyük oğulları Brooklyn Beckham onlarla görüşmeyi kestiği için zor zamanlar geçirse de geri kalan üç çocukları onları yalnız bırakmıyor ve üzüntülerini bir nebze de olsa hafifletiyor.

Gözden Kaçmasın‘Karım artık tek ailemdir’ dedi… Anne babasının yüreğini yakıp gitti: Sizi artık istemiyorum‘Karım artık tek ailemdir’ dedi… Anne babasının yüreğini yakıp gitti: Sizi artık istemiyorumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#David Beckham#Victoria Beckham#Beckham Ailesi

BAKMADAN GEÇME!