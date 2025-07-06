Ne zorlu şöhret yolu ne de ihanet şüphesi onları ayırabildi… Ömürlük aşkları bir seneyi daha devirdi… ‘26 yıl önce bana evet dedin’

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Onlar evlendiğinde pek çokları birbirlerine verdikleri sözün belki de bu kadar uzun sürmeyeceğini düşünmüştü…

Ama onlar bir yandan ailelerini büyütürken bir yandan da ikisi de birer marka olmayı başardı ve dört çocuklarıyla birlikte adeta bir imparatorluk kurdu.

Victoria ve David Beckham, 26. evlilik yıldönümlerini ikisinin de milyonlarca takipçisi olan Instagram hesaplarından ayrı ayrı kutladı.

51 yaşındaki eski Spice Girls üyesi, Instagram'da kendisi ve 50 yaşındaki eşinin havuzda öpüşürken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak “Bir yıl daha, aşk hikayemizin yeni bir bölümünü yazdık” dedi.

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Artık şarkıcılığı bırakan ve kendi adını taşıyan markasıyla hatırı sayılır bir modacı haline gelen Victoria Beckham coşkulu kutlamasını “Birlikte kurduğumuz güzel ailemiz ve hayatımızla gurur duyuyorum. Sen ve dört muhteşem çocuğumuz beni tamamlıyorsunuz. Seni çok seviyorum” diyerek sürdürdü.

David Beckham ise karısıyla gençliklerinde çekilmiş bir dizi mutluluk pozunu ve bugünlerinden fotoğraflarını bir arada paylaşarak karısına “Bugün 26 yıl önce bana EVET dedin. Mutlu yıldönümleri ve bana güzel çocuklarımızı verdiğin ve birlikte kurduğumuz hayat için teşekkür ederim seni seviyorum Lady Beckham” diye seslendi.

Ünlü çift evliliklerinin ilk döneminde, David Beckham İspanya’ya transfer olduğunda bir aldatma skandalıyla sarsılmıştı.

Ünlü futbolcunun o dönem asistanlığını yapan bir kadınla ilişki yaşadığı magazin sayfalarını süslemiş, Victoria Beckham ileride o günlerden “Hayatımın en kötü zamanlarıydı” diye bahsetmişti.

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Dedikoduların doğu olup olmadığı bilinmese ve David Beckham karısını aldattığını reddetse de çift bu badireyi atlattı ve bu skandal evliliklerini bitirmek yerine daha da sağlamlaştırdı.

David Beckham futbolculuktan emekli olduktan sonra futbol takımı satın aldı ve şimdi Inter Miami’nin patronun olarak ailesiyle birlikte hayatının yarısını ABD’de, yarısını da memleketi İngiltere’de geçiriyor.

Yıldız isim geçtiğimiz günlerde yıllardır beklediği mükafatı da aldı ve Kral Charles tarafından en yüksek kraliyet nişanıyla ödüllendirilip “Sir” ilan edildi.

Victoria Beckham ise dünyanın dört bir yanındaki moda haftalarında defileleri yapılan ünlü ve başarılı bir modacı olarak şöhretinin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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Çift bir süredir en büyük oğulları Brooklyn Beckham onlarla görüşmeyi kestiği için zor zamanlar geçirse de geri kalan üç çocukları onları yalnız bırakmıyor ve üzüntülerini bir nebze de olsa hafifletiyor.