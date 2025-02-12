Bize gelin gelmeseydin hala Ã§irkin giyiniyor olacaktÄ±n... Zalim ÅŸakalar bitmiyor, eski defterler kapanmÄ±yor... 14 yÄ±llÄ±k evlilik bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼yor

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Zaten doÄŸuÅŸtan genetik piyangoyu kazanmÄ±ÅŸ durumda. Uzun boylu, gÃ¼zel yÃ¼z hatlarÄ± var, yaptÄ±ÄŸÄ± doÄŸumlara raÄŸmen tek bir gram fazlasÄ± bile yok.

En kÃ¶tÃ¼ elbiseyi bile Ã¼zerinde Ã§ok gÃ¼zel taÅŸÄ±yor, gerektiÄŸinde yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larÄ±yla koÅŸturabiliyor.

Daha da Ã¶tesi...

Seveni Ã§ok olsa da kimi zaman gittiÄŸi bazÄ± yerlerde temsil ettiÄŸi aileye yÃ¶nelik eleÅŸtiriler de alÄ±yor. Ama buna raÄŸmen kibarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ bozmuyor, yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼mseme silinmiyor.

KÄ±saca sÃ¶ylemek gerekirse kelimenin tam anlamÄ±yla bir zarafet abidesi o....

AÄ°LEDE DOÄžANLARDAN BÄ°LE DAHA ASÄ°L GÃ–RÃœNÃœYOR

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Catherine ya da halk arasÄ±ndaki adÄ±yla Kate Middleton'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi Ã§oktan anladÄ±nÄ±z.

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Ãœlkenin gelecekteki kralÄ± Prens William ile evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana herkesin gÃ¶zÃ¼nde bir "masal prensesi" Kate.

SÄ±radan bir ailede dÃ¼nyaya gelip bÃ¼yÃ¼mesine raÄŸmen Ä°ngiliz kraliyet ailesinin iÃ§inde doÄŸanlardan bile daha asil gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re.

Elbette yetiÅŸtiÄŸi aileden edindiÄŸi deÄŸerler var, annesi de daha kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden itibaren kÄ±zÄ±nÄ± tam da bÃ¶yle bir konum iÃ§in yetiÅŸtirdi.

Yine de sonuÃ§ olarak Kate "prenses" olarak dÃ¼nyaya gelmedi.

Ama Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle kan baÄŸÄ± olanlar bile kimi zaman 'falso' verirken Kate hiÃ§ yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±m atmÄ±yor.

Ã–ZEL BÄ°R EÄžÄ°TÄ°MDEN GEÃ‡TÄ°

Peki ya Kate Middleton'Ä±n gelin gittiÄŸi aileye uyum saÄŸlamak iÃ§in Ã¶zel bir eÄŸitimden geÃ§tiÄŸini, giyinmeyi kuÅŸanmayÄ± bile o sÃ¼reÃ§te Ã¶ÄŸrendiÄŸini biliyor musunuz?

Ãœstelik kocasÄ± William'Ä±n bile kimi zaman onun eski haliyle Ã¶zellikle de giyimi ve kuÅŸamÄ±yla ilgili biraz da zalimce ÅŸakalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±?

Kate'in de bÃ¼tÃ¼n bunlara gÃ¼lÃ¼p geÃ§tiÄŸini... Yine aynÄ± acÄ±masÄ±zlÄ±kta ÅŸakalarla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini...

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Bu iddialarÄ±n sahibi Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yeleriyle ilgili kaleme aldÄ±ÄŸÄ± biyografilerle tanÄ±nan Tom Quinn.

Deneyimli gazeteci Quinn'in Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants adlÄ± kitabÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Prens William, Kate'in kraliyet ailesine hazÄ±rlÄ±k iÃ§in gÃ¶rgÃ¼ kurallarÄ± eÄŸitimi almadan Ã¶nceki haliyle ilgili bazen zalimlik boyutuna varan ÅŸakalar yapabiliyor.

Ã–zellikle de Kate'in evlenmeden Ã¶nceki giyimi kuÅŸamÄ± hakkÄ±nda!

'YARDIM KURULUÅžUNDAN GÄ°YÄ°NMÄ°Åž GÄ°BÄ°'

Kitapta yer ayan iddialara gÃ¶re Prens William, her ne kadar karÄ±sÄ±nÄ± Ã§ok sevse de hatta onun hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden bir deri bir kemik kalsa da Kate'in evlilik Ã¶ncesi giyim kuÅŸamÄ±ndan Ã§ok da hoÅŸlanmÄ±yordu.

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Ãœstelik o geÃ§miÅŸ gÃ¼nleri unutmuÅŸ da deÄŸil.

BugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸÄ±k hatta moda ikonu kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen Kate Middleton, istediÄŸi markanÄ±n kÄ±yafetini giyebilir.

Hatta onlarÄ±n tasarÄ±mÄ±nda kendi keyfine gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±rabilir.

Ama William ile evlenmeden Ã¶nce tÄ±pkÄ± bÃ¼tÃ¼n sÄ±radan yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi giyiniyordu. O sÄ±rada giydiklerinin de Ã¶yle kusursuz olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil elbette.

Ä°ÅŸte Tom Quinn'in kitabÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re William, karÄ±sÄ± Kate'in evlilik Ã¶ncesi giyim kuÅŸamÄ±nÄ± "Bir yardÄ±m kuruluÅŸunun vitrininden fÄ±rlamÄ±ÅŸ gibi" benzetmesiyle deÄŸerlendiriyordu.

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KATE DE KOCASININ AÄ°LESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° ÅžAKALAR YAPIYOR

Ä°ÅŸin ilginci William, bu acÄ±masÄ±z ÅŸakayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nda herkesle birlikte Kate de gÃ¼lÃ¼yordu.

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Ama Tom Quinn'in kitabÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bu tÃ¼r ÅŸakalar yapan tek kiÅŸi William deÄŸil. Onun Ã§iftle Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶revlilerden aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re Kate Middleton da William'Ä±n ailesi hakkÄ±nda ÅŸakalar yapÄ±yor.

Hatta kocasÄ±nÄ±n yaÅŸlandÄ±kÃ§a giderek artan bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k babasÄ± Edward'a benzediÄŸini sÃ¶yleyip buna da gÃ¼lÃ¼yor.

Bu arada yine Quinn'in kitabÄ±na gÃ¶re dÄ±ÅŸarÄ±dan Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nen Kate ile William'Ä±n ciddi bir sorunu da var.

Quinn'in Ã§ifte yakÄ±n bir kaynaktan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re William, takÄ±ntÄ± derecesinde yetiÅŸkin filmi izliyor. Bu da Ã§ift arasÄ±nda bazÄ± ciddi sorunlara yol aÃ§Ä±yor.Â

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Ãœstelik yine kitapta yer alan iddiaya gÃ¶re bu durum Ã¼niversite yÄ±llarÄ±ndan bu yana sÃ¼rÃ¼yor.

Hatta o dÃ¶nemde Ä°skoÃ§ya'daki St. Andrews Ãœniversitesi yakÄ±nlarÄ±ndaki bu tÃ¼r video satan bir maÄŸazaya William'Ä±n girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kate ise kocasÄ± William'Ä±n bu takÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n hem kendisini aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de aileye saygÄ±sÄ±zlÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. AyrÄ±ca bu durumun aile iÃ§in bir utanÃ§ kaynaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinden de korkuyor.

Kate Middleton elbette Ã¼lkesinin gelecekteki kraliÃ§esi olarak bugÃ¼n danÄ±ÅŸmanlarÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸarak Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n tasarÄ±mlarÄ±nÄ± giyiyor. Ama genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda tÃ¼m diÄŸer yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi giyiniyordu.