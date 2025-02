Bize gelin gelmeseydin hala Ã§irkin giyiniyor olacaktÄ±n... Zalim ÅŸakalar bitmiyor, eski defterler kapanmÄ±yor... 14 yÄ±llÄ±k evlilik bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼yor

Haberin Devamı

Zaten doğuştan genetik piyangoyu kazanmış durumda. Uzun boylu, güzel yüz hatları var, yaptığı doğumlara rağmen tek bir gram fazlası bile yok.

En kötü elbiseyi bile üzerinde çok güzel taşıyor, gerektiğinde yüksek topuklu ayakkabılarıyla koşturabiliyor.

Daha da ötesi...

Seveni çok olsa da kimi zaman gittiği bazı yerlerde temsil ettiği aileye yönelik eleştiriler de alıyor. Ama buna rağmen kibarlığını hiç bozmuyor, yüzündeki gülümseme silinmiyor.

Kısaca söylemek gerekirse kelimenin tam anlamıyla bir zarafet abidesi o....

AİLEDE DOĞANLARDAN BİLE DAHA ASİL GÖRÜNÜYOR

Büyük olasılıkla İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Catherine ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton'dan söz ettiğimizi çoktan anladınız.

Ülkenin gelecekteki kralı Prens William ile evlendiği 2011 yılından bu yana herkesin gözünde bir "masal prensesi" Kate.

Sıradan bir ailede dünyaya gelip büyümesine rağmen İngiliz kraliyet ailesinin içinde doğanlardan bile daha asil görünüyor birçok kişiye göre.

Elbette yetiştiği aileden edindiği değerler var, annesi de daha küçüklüğünden itibaren kızını tam da böyle bir konum için yetiştirdi.

Yine de sonuç olarak Kate "prenses" olarak dünyaya gelmedi.

Ama İngiliz kraliyet ailesiyle kan bağı olanlar bile kimi zaman 'falso' verirken Kate hiç yanlış bir adım atmıyor.

ÖZEL BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ

Peki ya Kate Middleton'ın gelin gittiği aileye uyum sağlamak için özel bir eğitimden geçtiğini, giyinmeyi kuşanmayı bile o süreçte öğrendiğini biliyor musunuz?

Üstelik kocası William'ın bile kimi zaman onun eski haliyle özellikle de giyimi ve kuşamıyla ilgili biraz da zalimce şakalar yaptığını?

Kate'in de bütün bunlara gülüp geçtiğini... Yine aynı acımasızlıkta şakalarla karşılık verdiğini...

Bu iddiaların sahibi İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili kaleme aldığı biyografilerle tanınan Tom Quinn.

Deneyimli gazeteci Quinn'in Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants adlı kitabında yer alan iddialara göre Prens William, Kate'in kraliyet ailesine hazırlık için görgü kuralları eğitimi almadan önceki haliyle ilgili bazen zalimlik boyutuna varan şakalar yapabiliyor.

Özellikle de Kate'in evlenmeden önceki giyimi kuşamı hakkında!

'YARDIM KURULUŞUNDAN GİYİNMİŞ GİBİ'

Kitapta yer ayan iddialara göre Prens William, her ne kadar karısını çok sevse de hatta onun hastalığı sırasında üzüntüsünden bir deri bir kemik kalsa da Kate'in evlilik öncesi giyim kuşamından çok da hoşlanmıyordu.

Üstelik o geçmiş günleri unutmuş da değil.

Bugün dünyanın en şık hatta moda ikonu kadınlarından biri olarak bilinen Kate Middleton, istediği markanın kıyafetini giyebilir.

Hatta onların tasarımında kendi keyfine göre değişiklik yaptırabilir.

Ama William ile evlenmeden önce tıpkı bütün sıradan yaşıtları gibi giyiniyordu. O sırada giydiklerinin de öyle kusursuz olduğunu söylemek mümkün değil elbette.

İşte Tom Quinn'in kitabında yer alan iddialara göre William, karısı Kate'in evlilik öncesi giyim kuşamını "Bir yardım kuruluşunun vitrininden fırlamış gibi" benzetmesiyle değerlendiriyordu.



KATE DE KOCASININ AİLESİYLE İLGİLİ ŞAKALAR YAPIYOR

İşin ilginci William, bu acımasız şakayı yaptığında herkesle birlikte Kate de gülüyordu.

Ama Tom Quinn'in kitabında ileri sürdüğüne göre bu tür şakalar yapan tek kişi William değil. Onun çiftle çalışan görevlilerden aldığı bilgilere göre Kate Middleton da William'ın ailesi hakkında şakalar yapıyor.

Hatta kocasının yaşlandıkça giderek artan bir şekilde büyük büyük büyük babası Edward'a benzediğini söyleyip buna da gülüyor.

Bu arada yine Quinn'in kitabına göre dışarıdan çok iyi anlaşıyor gibi görünen Kate ile William'ın ciddi bir sorunu da var.

Quinn'in çifte yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre William, takıntı derecesinde yetişkin filmi izliyor. Bu da çift arasında bazı ciddi sorunlara yol açıyor.

Üstelik yine kitapta yer alan iddiaya göre bu durum üniversite yıllarından bu yana sürüyor.

Hatta o dönemde İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi yakınlarındaki bu tür video satan bir mağazaya William'ın girmesi yasaklanmıştı.

Kate ise kocası William'ın bu takıntısının hem kendisini aşağıladığını hem de aileye saygısızlık olduğunu düşünüyor. Ayrıca bu durumun aile için bir utanç kaynağına dönüşmesinden de korkuyor.

Kate Middleton elbette ülkesinin gelecekteki kraliçesi olarak bugün danışmanlarıyla birlikte çalışarak ünlü modacıların tasarımlarını giyiyor. Ama gençlik yıllarında tüm diğer yaşıtları gibi giyiniyordu.