Ne yaptıysa olmadı, çocukları adını bile anmadı… Bağrına taş bastı bekliyor: Belki bir daha baba olurum!

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Bir zamanlar “Brangelina” olarak anılan eski eşler 2016’dan beri kanlı bıçaklı düşman oldular.

8 YILDA BİTEN DAVANIN ARDINDAN…

Ve birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelttikleri boşanma davaları tam 8 sene sürdü.

Şimdi Angelina Jolie kendini 6 çocuğuna, oyunculuk mesleğine ve uzun süredir yürüttüğü hayır işlerine vermiş durumda.

Güzel yıldız bu süreçte Nuh dedi peygamber demedi ve hayatına kimseleri sokmadı.

“Çocuklarımın sevgisi bana yetiyor” diyen Angelina bir yana Brad Pitt bu son 8 senede çocuklarına hasret kaldı, onlara babalık yapamadı hatta yıllardır yüzlerini bile göremedi.





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ÜNLÜ ÇİFT AYRILINCA ÇOCUKLARI ANNELERİNİN TARAFINI TUTTU

Çiftin ayrılık ve boşanma sürecinde anneleri Angelina Jolie ile kalan 6 çocuğu onun etkisinde kalarak babalarına tavır aldılar hatta bununla da kalmayıp tamamen sırt çevirdiler.

Geçen sene Brad Pitt’in yakın çevresi ünlü oyuncunun çocuklarının gönüllerini yeniden kazanmak konusunda kararlı olduğunu söylüyordu.





ÜÇ EVLATLIK ÇOCUĞU ONDAN NEFRET EDİYOR

Çiftin en büyük üç çocuğu olan, evlatlık aldıkları Maddox, Pax ve Zahara için bu pek mümkün görünmüyor. Artık birer yetişkin olan bu çocuklar babalarının soyadlarını kullanmamaya başlamışlardı.

Angelina ve Brad’in üç biyolojik çocuğu, kızları Shiloh ve ikizleri Vivienne ve Knox ise henüz bu konuda bir söz söylememiş olsalar da babalarına mesafeli duruşlarını koruyorlar.





KÜÇÜK ÇOCUKLARINA ULAŞIRIM SANDI AMA YANILDI

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Shiloh da ablası ve ağabeyleri gibi Pitt soyadını kullanmıyor ve reşit olur olmaz sadece annesinin soyadı olan Jolie’yi kullanmak için mahkemeye gitti. Çiftin en küçük çocukları olan ikizleri ise babaları konusunda ne düşünüyorlar anneleri Angelina Jolie ve kardeşleri dışında kimseler bilmiyor…

Brad Pitt ne kadar çocuklarıyla barışmak istese de artık bu mücadeleden yılmış durumda. Yakın çevresi ünlü oyuncunun artık çocuklarına ulaşmaya çalışmaktan vazgeçtiğini söylüyor.





EN BÜYÜK İKİ OĞLUNU DEFTERİNDEN SİLDİ

Brad Pitt özellikle de son zamanlarda dağınık halde görüntülenen, bar çıkışları kameralara sarhoş yakalanan oğlu Pax’a çok kızgınmış söylenenlere göre. Ve yine iddialara göre onu defterinden silmiş.

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“BELKİ BİR GÜN BENİ ANLARSINIZ ÇOCUKLARIM”

Bu defterden silme tavrı en büyük oğul Maddox için de geçerli görünüyor… Brad Pitt çocuklarının şimdi ne yapsa yola gelmeyeceğini kabullenmiş durumda. Ama bir gün, büyüdüklerinde onu anlayıp affedeceklerini umuyor.

Usta aktör için artık geçmişe bakmak söz konusu değil. 2 seneden fazladır Ines de Ramon’la birlikte olan Brad Pitt kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle bir an önce yuva kurmak istiyor.

GÖZÜNÜ GELECEĞE DİKTİ: YENİ AŞKINDAN BİR ÇOCUK DAHA İSTİYOR

Bu acelenin sebebi de aslında Brad Pitt’in yeniden baba olmak istemesi. 61 yaşındaki oyuncu 6 çocuğunun belki de onu hiç affetmeyeceğinden korkuyor ve çok geç olmadan bir kez daha baba olmak istiyor.

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Bu sefer aynı hatalara düşmemek koşuluyla…