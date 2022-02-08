Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!

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TUHAF RİTÜEL

Son olarak kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan sevgilisinden ayrıldığı haberiyle gündemde olan yakışıklı müzisyenin bir yardımcı ile birlikte gerçekleştirdiği ritüel de paparazziler tarafından görüntülendi.

SIK SIK HAWAİ'DE VAKİT GEÇİRİYOR

Son dönemde müzik dünyasının yükselen yeni kuşak yıldızlarından biri olan Shawn Mendes, Hawai'de hayranlarını şaşırtan bir biçimde göründülendi. 23 yaşındaki Mendes, Camila Cabello ile yaşadığı aşk sona erdikten sonra sık sık Hawai'de vakit geçiriyor.

ORMANDA, SAKİN BİR KÖŞEDE

Mendes, önceki gün yoga eğitmeni Hitomi Mochizuki ile birlikte gerçekleştirdiği bir ritüel sırasında görüntülendi. Plaja yakın bir ormana giden ikili, yere serdikleri bir havlunun üzerinde karşı karşıya oturdu. Sonra yüzlerini birbirlerine yaklaştırıp derin derin nefes aldılar. Ardından Mochizuki ile Mendes, parmaklarını birleştirip bir süre de birbirlerinin gözlerinin içine baktılar.

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BİR TÜR MEDİTASYON

Shawn Mendes ile Hitomi Mochizuki, daha sonra bulundukları yerden ayrılıp bir kafeye gittiler. Açık havada oturup bir şeyler içen ikili bir süre de derin bir sohbete daldı. Mendes'in; Mochizuki ile ilişkisinin derecesi ve yaptıkları ritüel de hayranları arasında merak konusu oldu. İkilinin gerçekleştirdiği bu ritüel ile ilgili çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Bunlardan en çok kabul görenine göre, Mendes ve Mochizuki, Brezilya ve Peru'da da bazı kabileler arasında yaygın olan bir tür şaman ayini gerçekleştirdi. İleri sürülenlere göre ikili, ruhlarını temizlemek amacıyla bir tür meditasyon yaptı.

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O SIRADA ESKİ SEVGİLİSİ...

Shawn Mendes, Hawai'de Hitomi Mochizuki ile görüntülendiği sırada, eski sevgilisi Camila Cabello da Studio City'de görüntülendi. Üzerinde mavi bir eşofman takımı bulunan Cabello, bir yandan yürürken bir yandan da cep telefonuyla konuştu.

'ORMAN PERİSİ'

Shawn Mendes ile romantik bir ilişki mi yaşadığı yoksa arkadaş mı olduğu merak edilen Hitomi Mochizuki, Instagram'da tanınan bir kullanıcı. Onun takipçileri arasında Mendes'in yanı sıra eski sevgilisi Camila Cabello da bulunuyor. Kendisini "Orman Perisi" ve "Ashtanga Yogi" olarak tanıtan genç kadın, sansasyon yaratan bazı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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AŞK İKİ YILDA BİTTİ

İki yıl birlikte olan Camila Cabello ile Shawn Mendes, geçen yılın kasım ayında yollarını ayırdıklarını açıklamışlardı. Müzik dünyasında "sırılsıklam aşıklar" olarak tanımlanan ikili, bu haberi de sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Gittikleri her yerde el ele göz göze görüntüler sergileyen Cabello ile Mendes, Instagram hesaplarının "hikayeler" bölümünde duyurdu ayrılık haberini. Ortak açıklamada "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik. Ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" diye yazdılar. İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Camila Cabello ve Shawn Mendes bundan böyle de iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini belirtti. Cabello ve Mendes, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de herkese teşekkür etti.

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TAVIRLARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

24 yaşındaki Cabello ile 23 yaşındaki Mendes, geçen hafta sonu Miami'de bir kumsalda öpüşürken görüntülenmişti. Fakat o görüntülerdeki bazı ayrıntılar sosyal medya platformlarında tartışma konusu olmuştu. Öpüşürken Mendes'in Cabello'ya hiç dokunmaması bazı kişiler tarafından "birbirlerini eskisi gibi sevmiyorlar" yorumlarına neden olmuştu.

HERKES NİŞAN HABERİ BEKLİYORDU

Camilla Cabello ile Shawn Mendes'in iki yılda biten aşklarının başlangıcının Film gibi bir öyküsü var. Düet yaptıkları bir şarkının klibinden sonra yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan çift, sosyal medyada da sürekli olarak birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini gözler önüne seriyordu. Koronavirüs pandemisi sırasında birbirlerinden hiç ayrılmayan genç çiftin hayranları onlardan nişan haberi beklerken bu ayrılık duyurusuyla büyük şaşkınlığa düştü.

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AŞKINI SÖYLEMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞTİ

Çiftin aşklarının başlangıcına dönersek... Mendes, geçen yıl Access Hollywood'a verdiği röportajda, onu ne kadar sevdiğini açıklamak için tam beş yıl beklediğini söylemişti. Mendes o röportajda "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım."

'ŞARKILARIM ONUN İÇİN' DEMİŞTİ

Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söylemişti.