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Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Aşk Pozu
Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:44

Kraliyet ailesinin en sevilen iki yüzü son birkaç gündür katıldıkları etkinliklerle yine halkın arasına karışıp yılın bu zamanlarında hep verdikleri pozları vererek bir kez daha gündemde-ki yerlerini almayı bildiler.

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İngiltere’de düzenlenen ve dünyanın en önemli ve prestijli tenis turnuvası olarak kabul edilen Wimbledon hafta sonu oynanan kadınlar ve erkekler final maçlarıyla birlikte sona erdi.

Bu etkinliğin hamisi olan ve kraliyet ailesini temsilen hem turnuvaya katılan hem de sporcuların şampiyonluk kupalarını veren Galler Prensesi Kate Middleton bir kez daha şıklığı ve güzelliğiyle ilgi odağı olmayı bildi.

Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

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Pazar günkü şampiyonluk maçına kocası Prens William ve çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile katılan Kate Middleton etrafına gülücükler saçarak bir kez daha herkesin gönlüne taht kurmayı bildi.

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Ancak güzel prenses ve geleceğin kralı eşi William Wimbledon’da boy göstermeden önceki gün bir etkinliğe daha katıldılar ve burada verdikleri pozlar son zamanlarda en çok konuşulan fotoğrafları oldu.

Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

Bir hayır etkinliği için düzenlenen polo turnuvasında ata binip maç yapan kocası William’ı desteklemeye gelen Kate Middleton hem giydiği sade ancak üzerine çok yakışan yazlık askılı elbisesiyle göz kamaştırdı hem de William’la bir dizi aşk pozu verdi.

Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

Kocasının maçını kenarda heyecanla izleyip ona tezahürat yapan Galler Prensesi maç bittikten sonra yanına gidip onu tebrik ederken William ve Kate çifti bütün kraliyet protokollerini unutup hem öpüşüp koklaştılar hem de genç aşıklar gibi birbirlerine dokunmadan duramadılar.

Toplum içinde nasıl davranacaklarına dair sayısız kuralla çevrili kraliyet ailesi üyeleri halkın arasında, özellikle de fotoğraf ve videoları çekilirken ölçülü davranmak konusunda çok dikkatliler. Evli kraliyet üyeleri için de bu kuralların hepsi geçerli…

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Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

Üstelik gelecekte kral ve kraliçe olup tahtın ve hükümdarlığın başına geçecek olsalar da…

Ancak William ve Kate’in dillere destan aşkları bu konuda da kural tanımıyor. Çift taşıdıkları ağır unvanlar yüzünden tüm bu kurallara uymaya çalışsalar da böyle nadir anlarda birbirlerine olan aşklarını sergilemekten geri duramıyorlar.

Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

Geçtiğimiz gün verdikleri pozlarda da aynen bu şekilde davranan ve etrafındakileri unutan çiftin birbirlerine olan sevgileri beden dillerine yansıyınca ortaya aşkla dolu bu fotoğraflar çıktı… İkilinin mutlulukları gözlerine ve birbirlerine olan bakışlarına da yansımıştı ve William’ın da Kate’in de adeta gözleri parlıyordu…

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Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

Tıpkı birer Hollywood yıldızı gibi muamele gören ve adları sürekli magazin basınına yansıyan William ve Kate evliliklerinde 15 yılı devirirken zorlu süreçlerden geçtiler… Son 6 yıldır Prens Harry ve eşi Meghan’ın yarattığı fırtınayla boğuşan çiftin bu konuda sıkça sürtüşme yaşadığı konuşuluyor.

Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

Bu yetmezmiş gibi Kate Middleton kansere yakalandı ve ağır bir tedavi süreci yaşadı. İyileştiğini açıklasa da kemoterapi tedavisi sırasında bedenen çok yıpranan güzel prenses kanser yüzünden göz önünden çekilmek zorunda kaldığında bitmeyen dedikodularla da bir hayli hırpalanmıştı.

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Birbirlerine olan aşkları dillere destan olsa da bunu toplum önünde göstermekten ve konuşmaktan kurallar gereği kaçınan çift Kate Middleton’ın hastalığı sonrası giderek bu katı kurallardan uzaklaşmaya başladı.

Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

Galler Prensesi iyileştiğini duyurduktan sonra bundan böyle hayatını başka türlü yaşayacağını açıkça söylemiş, artık en büyük önceliğinin ailesi ve çocukları olduğunun altını kalınca çizmişti.

Ne unvanlar ne de kurallar onlara engel olabiliyor… Bu aşk yıllandıkça giderek büyüyor

William da karısını kaybetme korkusuyla geçirdiği zor günlerin ardından ona olan sevgisini daha yoğun şekilde göstermeye başladı. Verdikleri aşk pozları bir yana her zaman ciddiyeti ve biraz da sert mizaçlı olmasıyla tanınan William verdiği neredeyse her röportajda karısını hem övmeye doyamadı hem de ona olan aşkını sürekli dile dökmeye başladı…

Gözden Kaçmasın15 yıllık büyük aşklarını normal kalarak korudular… Taht ve taç bir yana… Onların kimsenin bilmediği bir ‘süper gücü’ var15 yıllık büyük aşklarını normal kalarak korudular… Taht ve taç bir yana… Onların kimsenin bilmediği bir ‘süper gücü’ varHaberi görüntüle

 

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#Kate Middleton#Prens William#Aşk Pozu

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