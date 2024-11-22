Ne umutlarla evlenmişlerdi... Nereye elini uzatsa sonu hüsran oldu... Bebeğim, evimize dön!

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Törenin ardından milyonların hafızasındaki Harry imajı da bir daha eski haline dönmemek üzere değişti.

Güçlü durmaya çalışan o annesiz çocuk gitti, yerine bembeyaz gelinliği içindeki esmer güzeli kadının dudaklarına nikah öpücüğü konduran genç adam geldi.

Hem Harry hem de onun uğruna kariyerini bir yana bırakan Amerikalı oyuncu Meghan Markle için yepyeni bir hayat başladı. Ama herkesin sandığından farklı bir hayattı bu.

YENİ HAYATLARI BEKLENTİLERİN DIŞINDA GELİŞTİ

Aslına bakılırsa Harry ve Meghan için evlilikle başlayan o hayat beklentilerin tamamen dışında gelişti. Çift, düğünden sadece bir buçuk yıl sonra ailedeki görevlerinden çekilip ABD'de yaşamaya başladı.

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Artık Harry, kendi evinden uzakta, karısının memleketinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Kan bağıyla sahip olduğu "prens" unvanını hala taşısa da hayat onun için eskisinden çok farklı. Karısı Meghan Markle için de öyle.

Kısacası son zamanlarda Harry ve Meghan hakkında duyanları şaşırtan haberler dolaşıyor ortalıkta.

YOLLARI AYRILDI

Daha dün gittikleri her yerde el ele göz göze olan, birbirlerine dokunmadan bir an bile geçirmeyen Meghan ile Harry, artık konuk oldukları etkinliklere bile beraber gitmiyorlar.

Her ne kadar bir süre önce çiftin yeni strateji olarak ayrı görünmeyi tercih ettikleri söylense de bu durum yine de Sussex çifti hakkında iddiaların ortada dolaşmasını engellemiyor.

Meghan Markle son dönemde sık sık yanında Harry olmadan bazı etkinliklere katıldı. Şimdi de sıra Harry'de.

Orduya hizmet ederken yaralanan ya da hayatını kaybeden asker çocuklarını desteklemek için kurulan Scotty's Little Soldiers (Scotty'nin Küçük Askerleri) adlı kurumun küresel elçisi olan Harry, bu yardım kurumu için bir etkinlik düzenleyecek.

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YANINDA KARISI OLMAYACAK

Önümüzdeki aralık ayında Noel nedeniyle gerçekleşecek olan etkinliğin davetiyeleri çoktan hazırlandı bile.

Orada da dikkat çeken en önemli ayrıntı etkinlikte Harry'nin yalnız başına olacağı. Yani karısı Meghan Markle onunla birlikte olmayacak.

Bu arada Prens Harry'nin bir zamanlar orduda görev yaptığını, hatta Afganistan savaşına katıldığını ve 2017 yılından bu yana da Scotty'nin Küçük Askerleri adlı kuruluş için çalıştığını da hatırlatalım.

MEGHAN DA YALNIZ GEZİYOR

Meghan Markle ve Prens Harry, son zamanlarda bazı etkinliklerde birbirlerine eşlik etmiyorlar. Markle geçen hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte bir saç bakımı markasının etkinliğine katıldı. Orada da siyah kıyafeti içinde dans ederken görüntülendi.

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Ondan önce de Markle, ekim ayında Los Anglees'ta bir çocuk hastanesine destek amacıyla düzenlenen bir gala gecesine katıldı. Orada da Düşes'e kocası eşlik etmedi.

Böyle anlatılınca sanki Meghan Markle ile Prens Harry'nin evliliği sona gelmiş gibi görünüyor.

Aslına bakılırsa ABD'ye taşınırken nice umutları olan çiftin hayal kırıklığına uğradığı ve aralarında bazı gerilimler yaşadığı da konuşuluyor.

Ama kraliyet uzmanlarına göre ayrı ayrı etkinliklere katılmak, Meghan ile Harry'nin profesyonel hayatları için tercih ettiği bir yöntem.

BUNU YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Çünkü çift, ABD'ye taşındığından bu yana hangi işe el atsa hep hüsrana uğradı. İngiltere'den ayrıldıktan sonra Opnah Winfrey'e verdikleri röportajla büyük ses getiren çift, o zamandan bu yana da aynı yoldan ilerledi.

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O röportajda İngiliz kraliyet ailesini eleştiri bombardımanına tutan Harry ile Meghan ondan sonra da aynı yöntemi uyguladı.

Bir dijital platform için yaptıkları programda, Harry'nin anılarını kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitapta da aynı strateji sürdü.

İngiliz kraliyet ailesine yönelik eleştiriler birbiri ardına geldi.

Bu durum bir süreliğine ilgiyi çiftin üzerinde tutsa günün birinde geri tepti. Anlattıkları artık ilgi çekmez oldu.

İŞLERİ TERS GİTMEYE BAŞLADI

Bu arada Markle American Rivera Orchard adında bir yaşam tarzı markası kurdu. İlk ürün olarak da reçellerini piyasaya çıkardı. Ama o işten de başarılı bir sonuç alınamadı.

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Markle bir başka dijital platform için ünlü konuklar ağırladığı bir dizi röportaj yaptı. Ama o işten de alnının akıyla çıkamadı. Hatta platform, parayı alıp yeteri kadar çalışmadıkları için çiftin sözleşmesini yenilemedi.

Giderek de halktan gelen sempatiyi kaybettiler.

Bunun sonucunda da artık bir iş stratejisi olarak ayrı ayrı programlara katılmaya karar verdiler. Görünüşe göre de durum bu şekilde ilerliyor.

EVLİLİKLERİYLE İLGİLİ OLUMSUZ SÖYLENTİLER BİTMİYOR

Ama bütün bunlar da Harry ile Meghan'ın evliliğinde sarsıntı olduğu söylentilerini durdurmaya yaramıyor. Bu konuda da ciddi iddialar var,

Söylentilere göre karısı için doğup büyüdüğü İngiltere'yi terk eden hatta ailesine sırtını dönen Harry için ABD'deki heyecanlı hayat sona erdi.

Önceleri yenilik nedeniyle keyiften başı dönen Harry, artık evini özlemeye başladı. Hatta o kadar eleştirdiği ailesine bile özlem duyuyor artık.

Meghan ise yine söylentilere göre kocasının ailesine yakınlaşmasından korkuyor. Hatta eltisi Kate Middleton'ı bile bu konuda aracı olmakla suçluyor.

Onun inanışına göre eğer Harry ailesiyle arasında eski sıcaklığı oluşturursa kendisinden uzaklaşır.

Özetle bundan altı yıl önce ilk satırları yazılan "peri masalının" geri kalan bölümleri pek de öyle ilerlemiyor... Bakalım Sussex çiftini nasıl bir gelecek bekliyor...