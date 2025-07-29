Ne ümitlerle evlendi… Onu en çok sevenlere sırtını döndü… Geri dönebilmek için bir yalvarmadığı kaldı!

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2018’de aileye alışılmadık, herkesin şüpheyle yaklaştığı, evlenip boşanmış, üstelik de oyunculuk yaparak ünlenmiş bir gelin getiren Harry uzun süredir verdiği bu kararı sorgulamaya başladı…

ABD’de kraliyetin görkeminden ve dedikodularından uzakta bir hayat kurmak istediğini söyleyen Harry ve Meghan ardan 5 yıl geçtikten sonra hem halkın gözünde hem de kendi yaptıkları planlara göre istediklerini bulabilmiş değil.

Önce bomba röportajlar, sonra yazdığı anı kitabı ve yaptığı açıklamalarla kraliyet ailesini yerden yere vuran Harry böylece ailesiyle olan tüm bağlarını koparmış oldu.

Başta ağabeyi William ve bir zamanlar çok iyi arkadaş olduğu yengesi Kate olmak üzere herkesle küsen Harry şimdilerde söylendiğine göre ailesiyle arasını düzeltebilmek için çırpınıyor.

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Bunda da karısı Meghan’la çıktıkları yolda başarısız olmaları, istedikleri serveti yapamamaları hatta maddi sıkıntı içine düşmelerinin payı var. Harry karısına güvenip yola çıktığına pişman olmuş gibi görünüyor.

Babası Kral Charles kansere yakalanınca hemen İngiltere’ye giden Harry onu sadece 45 dakika görebilmiş, daha sonra birkaç kez daha memleketine gidip gelse de babası onu görmeyi bir daha kabul etmemişti.

Prens Harry'nin, babası Kral Charles ve kardeşi Prens William'a bir kez daha haber yollayarak barışmak için bir kez daha zeytin dalı uzattığı iddia edildi.

Harry bunu tüm görüşme, etkinlik ve toplantılarını kaydettiği resmi programını babası ve ağabeyine göndererek yapmış.

Böylece Harry hem sürekli reddedilme gerekçesi olan “Kral babanızın programı uygun değil” bahanesinden kurtulmak hem de kendisinin ve eşinin kraliyet ailesinin önemli günlerini gölgelemeye çalıştığını iddialarını savuşturmak istiyor.

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Bu iddiaların kaynağı da Harry ve Meghan’ın kendileriyle ilgili her paylaşımı neredeyse her seferinde kraliyet ailesiyle ilgili önemli bir durum olduğunda yapmaları…

Kate Middleton kanseri yenip ortaya her çıktığında Meghan iş girişimleriyle ilgili bir haber duyuruyor ya da Harry önemli bir yurt dışı seyahatiyle ilgili paylaşımlarını Kraliçe Camilla’nın doğum gününde yapıp onun özel gününü gölgelemeye çalıştığı söyleniyor…

Harry'nin şeffaflığı, özellikle iki taraf arasında barış görüşmelerinin yapıldığı iddiaları göz önüne alındığında, kendisi ve yabancılaştığı babası arasında yüz yüze bir görüşmenin yoğun programlarına dahil edilmesinin önünü açabilir.

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Charles, William ve Harry arasında devam eden kavga ve küslük konusunda ilk somut adım geçtiğimiz haftalarda atılmış; kraliyetin ve Harry’nin temsilcileri uzun yıllar sonra bir araya gelip ilk kez karşılıklı görüşmüşlerdi.

Harry’nin tüm bu çabalarının ailesiyle arasını düzeltmek için olduğu söylense de birçokları da asi prensin artık gelir kaynaklarının kuruduğu ve para sıkıntıları yüzünden ailesine tekrar yaklaşmaya çalıştığını iddia ediyor…