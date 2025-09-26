Ne uğursuz bir ekran efsanesiymiş... Hiçbir oyuncusunun yüzü gülmedi... Ünlü dizinin laneti onu da buldu!

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanında milyonların hafızasına kazınan o dizi yeniden çekilecekti! Elbette farklı oyuncularla...

Bu yeni yapım 90'larda o ünlü dizinin büyüsüne kapılanları mutlu eder mi bilinmez ama yine de büyük bir heyecan dalgası yarattı. Birçok kişi hayatının artık geçmişte kalan sayfalarını karıştırdı ve o diziyi izlediği dönemle ilgili hatıraları canlandı.

O DİZİDE OYNAYANLARIN YÜZÜ GÜLMEDİ: 1990'larda dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi ekran karşısına bağlayan ünlü dizi, o dönemde gencecik olan oyuncularına da şöhretin kapılarını ardına kadar açmıştı. Dizi bittikten sonra bütün oyuncular kariyerleri farklı yapımlarla sürdürdü. Ama işler onlar için pek de yolunda gitmedi. Her ne kadar bu ünlü dizi, oynayanları şöhrete ulaştırdıysa da gerçek hayatlarında hiçbiri aynı oranda mutlu olamadı. Hepsi yaşamlarının çeşitli dönemlerinde adlarının karıştığı seks kasetleri, tutuklanmalar, uyuşturucu tedavileri gibi olaylarla manşetlere çıktı.





POLİSİYE OLAYLAR, SEKS KASETLERİ, TUTUKLANMALAR

Sözünü ettiğimiz bu ünlü dizi ülkemizde Sahil Güvenlik adıyla gösterilen Baywatch.

1989 ile 2001 arasında çeşitli dönemlerde ekrana gelen bu dizi en parlak dönemini de 1990'larda yaşadı. Başta Pamela Anderson olmak üzere kadrosunda yer alan David Hasselhoff, Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Brooke Burns, Nicole Eggert bu diziyle kariyerlerinde önemli bir dönemece girdi.

Fakat sonradan hepsi özel hayatlarında büyük zorluklar yaşadı. Bazıları skandala varan olaylarla manşetlere çıktı.

EVİNİ BİLE SATTI... ŞİMDİ KANSERLE BOĞUŞUYOR

Nicole Eggert, Baywatch dizisinde, 1992 ile 1994 arasında Summer Quinn karakterini canlandırdı. Bu sayede kariyerinde iyi bir çıkış yakalasa da bunun devamını getiremedi bir türlü. Özellikle de finansal konularda ardı ardına olumsuzluklar yaşadı.

2013 yılında iflas başvurusunda bulundu. Borçlarını ödeyebilmek için Los Angeles'taki evini sattı. Eggert; Baywatch'tan ayrıldıktan sonra aralarında Splash, Tattoo Nightmares ve Celebrity Fight Club gibi yapımlarda görev aldı. Ama o eski ününü bir türlü geri getiremedi.

Nicole Eggert son iki yıldır da yakalandığı meme kanseriyle mücadele ediyor.





O ZAMANLAR ÇOCUK OYUNCUYDU

Baywatch dizisinin çocuk yıldızı olarak tanındı Jeremy Jackson. 1991 ile 1999 arasında Mitch Buchannon karakterinin oğlu Hobie'yi canlandırdı. O dönemde sadece 10 yaşındaydı.

Bu diziyle adını duyurduktan sonra sinema ve TV dünyasındaki birçok küçük oyuncunun başına geleni yaşadı o da. Genç yaşta alkol ve uyuşturucu bağımlısı oldu.

Bu kötü alışkanlığın yanı sıra önce bir adamı sonra da bir kadını bıçaklamak suçundan tutuklandı Jackson. Bu ikinci olayın ardından 270 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Jeremy Jackson, Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinden sonra bir daha ses getiren bir yapımda rol alamadı.

ESKİ EŞİ ARTIK BİR EVSİZ

Jeremy Jackson, 2012 ile 2014 arasında model Loni Willison ile evlendi. Fakat bu evlilik her ikisine de mutluluk getirmedi. Willison, son yıllarda "evsiz model" olarak tanınıyor. Kariyerini bırakan Willison, Los Angeles'ta eski günlerinin çok uzağında bir durumda görüntüleniyor sık sık.

ARTIK KAMERA KARŞISINA BİLE ÇIKMIYOR

Baywatch dizisinde Caroline Holden karakterini oynayan Yasmine Bleeth'e gelirsek... 1993 ile 1997 arasında dizinin kadrosunda yer alan Bleeth, Matthew Perry, Don Johnson gibi yıldızlarla yaşadığı romantik ilişkilerle gündeme geldi bir süre.

Fakat kötü alışkanlıklar onun da peşini bırakmadı. 2000 yılında tedavi olduğu klinikte tanıştığı bir striptiz kulübü sahibiyle evlendi.

SIK SIK KARAKOLLUK OLDU

Bir dönem sık sık göz altına alınan Yasmine Bleeth, uzun zamandır kameraların uzağında.

Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördükten sonra, bu tür maddelerden uzak kalmanın hayatının en önemli amacı haline geldiğini söyleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman böyle olacak" diye konuşmuştu yıllar önce verdiği bir röportajda.

Baywatch ( Sahil Güvenlik ) dizisinin en parlak yıldızı David Hasselhoff ile birlikte Pamela Anderson'dı. Magazin basınında en çok öne çıkan kişi de Anderson oldu her zaman.

Yaptığı beş evliliğin yanı sıra ortaya çıkan seks kasetleri, sürdürdüğü hızlı hayat tarzıyla hep gündemin ilk sıralarında yer aldı Pamela Anderson.

Ardından zor geçen çocukluğuyla ilgili açıklamaları konuşuldu. Her ne kadar sevgi dolu bir ebeveyni olsa da altı yaşından 10 yaşına kadar kendisinden sorumlu bir bebek bakıcısı kadının tacizine uğradığını anlattı Anderson. Sonra da 12 yaşındayken, 25 yaşında biri tarafından taciz edildiğini anlattı. Anderson son olarak beşinci evliliğiyle gündeme geldi.

Anderson epeydir Kanada'nın doğup büyüdüğü bölgesinde sakin bir hayat sürüyor. Artık makyaj bile yapmıyor... Son dönemde Liam Neeson ile gerçek mi yoksa reklam aşkı mı olduğu tam anlaşılamayan birlikteliğiyle gündemde.





O DÖNEMDE YAKIŞIKLILIĞININ ZİRVESİNDEYDİ

Baywatch dizisinin başrol oyuncularından biri de David Hasselhoff'tu. O dönemde gençliğinin ve kariyerinin en parlak dönemindeydi oyuncu.

Daha önce ülkemizde Kara Şimşek adıyla yayınlanan Knightrider dizisinde "konuşan arabası" ile birlikte maceradan maceraya koşuyordu.

1982 ile 86 arasında ekrana gelen bu diziden sonra rol aldığı Baywatch onun kariyeri için iyi bir gelişme oldu. Fakat o da belki de şimdi hatırlamak istemeyeceği olaylarla gündeme geldi.

GEÇMİŞİNİ HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYOR

Özellikle de alkol bağımlılığıyla uğraştı Hasselhoff. Hem de çok uzun süre. 2000'li yıllarda sosyal medyaya düşen bir video ise büyük gürültü kopardı.

2007'de, Hasselhoff'un evinde ciddi bir şekilde sarhoş göründüğü bir video yayınlandı. Videoyu çeken kızı Taylor Ann'in, onu sorguladığı ve alkolü kullanmayı bırakmasını istediği duyulabiliyordu.

Ayrıca babasını, o sırada rol aldığı The Producers'ın Las Vegas yapımındaki yerini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyordu.

Hasselhoff şimdi genç karısıyla birlikte sakin bir hayat sürüyor. Ama bir yandan da hem yaşının hem de geçmişteki hızlı hayatının getirdiği sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.