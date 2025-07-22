Ne uÄŸurlu dudaklarÄ±n varmÄ±ÅŸ GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±, niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n bile yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlattÄ±

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GenÃ§ oyuncu da kÄ±sacÄ±k zamanda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kariyer yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ok izlenen yapÄ±mlarda oynayÄ±p daha 35 yaÅŸÄ±na bile gelmeden kendini kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±. Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n gÃ¶zdesi olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk ona gerÃ§ekten de iyi geldi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸimdi birÃ§ok erkek oyuncunun hayallerini sÃ¼sleyen rol iÃ§in adÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar arasÄ±nda geÃ§iyor.

BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE HER ANLAMDA UÄžURLU GELDÄ°LER

Birbirlerine aÅŸÄ±k olduktan sonra hem Ã¶zel hayatlarÄ±nda mutluluÄŸu bulan hem de kariyerleri bir baÅŸka parÄ±ldayan bu iki Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Dua Lipa ile oyuncu niÅŸanlÄ±sÄ± Callum Turner.

Ã–zetle sÃ¶ylemek gerekirse Lipa ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu aÅŸk 35 yaÅŸÄ±ndaki Turner'a da iyi geldi. Bu sayede Ã¶ylesine dikkat Ã§ekti ki ÅŸimdi Callum Turner'Ä±n adÄ± James Bond rolÃ¼ iÃ§in en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar arasÄ±nda geÃ§iyor.

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Son olarak Daniel Craig'in hayat verdiÄŸi James Bond karakteri iÃ§in oyuncu arayÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Bu rol iÃ§in James Morton'dan Aaron Taylor Johnson'a Paul Mescal'den Henry Cavill'e kadar birÃ§ok aday var.

Daha doÄŸrusu konuÅŸulan isimler bunlar. Elbette her an sÃ¼rpriz bir isim de rolÃ¼ kapabilir.

Ama diÄŸer yandan bu konuda bahislerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Heart Bingo adlÄ± internet sitesine gÃ¶re Callum Turner bÃ¼tÃ¼n bu Ã¼nlÃ¼ isimler arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±ldÄ±... Bir sonraki James Bond olarak en Ã§ok olumlu not alan kiÅŸi oldu.

ADI DÄ°ÄžER ÃœNLÃœLERÄ°N ARASINDAN Ã–NE Ã‡IKTI

Sitenin yÃ¶neticilerinden Sarah Caskie, bir sonraki James Bond'un hangi oyuncu tarafÄ±ndan canlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi konusunda kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine baÅŸvurduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bu kamuoyu yoklamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re en olumlu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ alan kiÅŸi de Callum Turner oldu.

Ã‡Ä±kan sonuca gÃ¶re katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 63'Ã¼ Callum Turner'Ä± bir sonraki James Bond rolÃ¼ iÃ§in uygun gÃ¶rÃ¼yor. Henry Cavill iÃ§in bu oran yÃ¼zde 34.

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AslÄ±nda Callum Turner, Fantastic Beasts baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yapÄ±mla kendini kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Dua Lipa ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk sayesinde daha fazla ilgi Ã§eker hale geldi.

Lipa da geÃ§tiÄŸimiz ay Vogue dergisinin Ä°ngiltere baskÄ±sÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda haklarÄ±nda Ã§Ä±kan "NiÅŸan" sÃ¶ylentilerini doÄŸruladÄ±.

'NÄ°ÅžANLANDIK... BÄ°RLÄ°KTE YAÅžLANACAÄžIZ'

29 yaÅŸÄ±ndaki Lipa, Vogue dergisinin Ä°ngiltere baskÄ±sÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda "Evet niÅŸanlandÄ±k... Bu Ã§ok heyecanlÄ±" sÃ¶zleriyle aylardÄ±r ortada dolaÅŸan sÃ¶ylentileri ilk aÄŸÄ±zdan doÄŸruladÄ±.

Arnavut asÄ±llÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± "Birlikte yaÅŸlanmaya, hayatÄ± gÃ¶rmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaÅŸ olmaya karar vermek gerÃ§ekten Ã¶zel bir duygu" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

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BÄ°RBÄ°RLERÄ°NDEN AYRI KALAMIYORLAR

Lipa ile 35 yaÅŸÄ±ndaki Turner arasÄ±ndaki iliÅŸkinin ciddi olduÄŸu aylardÄ±r belliydi aslÄ±nda. Son dÃ¶nemin aranan oyuncularÄ±ndan biri olan Turner, sevgilisini Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± turnede de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± hiÃ§.

Hatta son olarak turnenin Milano ayaÄŸÄ±nda onunla birlikteydi. Ä°ki sevgili orada da aÅŸk tazeledi.

Dua Lipa o buluÅŸma anÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

AÅžK ATEÅžÄ° SARDI

Lipa ile Turner, Ã¶nceki yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±ndan bu yana birlikte. Daha doÄŸrusu iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n birlikte olduÄŸu ilk kez 2024'Ã¼n ocak ayÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Ä°kisi de bu konu hakkÄ±nda hiÃ§ konuÅŸmadÄ±. Hatta birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemeye bile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar Ã¶nceleri. Ama sonra durum deÄŸiÅŸti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet aÃ§Ä±k gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serer ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler. Ne meraklÄ± gÃ¶zlerden ne de kameralardan kaÃ§tÄ±lar.

Hatta bir sÃ¼redir Dua Lipa, sosyal medya sayfasÄ±nda aÅŸklarÄ±nÄ±n nasÄ±l da dolu dizgin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren paylaÅŸÄ±mlar bile yapÄ±yor.

Daha da Ã¶tesinde geÃ§en yÄ±lÄ±n son ayÄ±ndan bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± bile konuÅŸuluyor. Buna neden olan da Lipa'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼k.

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Ã–NÃœNDE DÄ°Z Ã‡Ã–KÃœP NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœNÃœ VERDÄ°

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Callum Turner, Dua Lipa'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ktÃ¼ ve ona evlenme teklif etti. GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ± da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

O noktadan sonra da iki genÃ§ Ã¼nlÃ¼nÃ¼n aÅŸkÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla sokaklara taÅŸtÄ±. Callum Turner, sevgilisinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± turnede onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

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