Ne saray ve ne de taç istemişti… Hüzünlü gözleri 36 yaşında sonsuza dek kapandı… Hayalini 17 yaşında yazdığı mektubun satırlarına saklamış…

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Diana'nın o zamanlar Galler Prensi olan Charles ile ilişkisi başlamadan ve 1981'deki düğünlerinden iki yıl önce, 1979'da yazılan iki sayfalık mektubu, daha sonra dünyanın en ünlü kadınlarından biri olacak olan bu genç kızın hayallerini ortaya koyduğu anlaşıldı.

O zamanlar sadece Lady olarak anılan Diana Spencer bu mektubu, Eylül 1978'de geçirdiği felç sonrası babası Earl John Spencer'a geçmiş olsun mektubu yollayan aile dostları Mildred Lacy'ye cevaben yazmıştı.

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Mektubun varlığı bir müzayedede satılacak olmasıyla ortaya çıktı…

1997'de 36 yaşında Paris'te, trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Diana, babası adına yazdığı mektupta, zor bir dönemde ailesinin aldığı destek için minnettarlığını dile getiriyordu.

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Hüzünlü prenses "Babama yazdığınız için çok teşekkür ederim. Kendisi yazamadığı için, size ne kadar minnettar olduğunu söylememi istedi. Hepimiz çok şanslıydık ve herkes bize sonsuz yardımda bulundu, bunun için sonsuza dek minnettarız. Yakında eve gelecek, bunca aydan sonra harika olacak." satırlarını yazdığı mektupta daha sonra kendini anlatmıştı.

Bir müzayede kapsamında ortaya çıkarılan mektup, geleceğin prensesinin hayata dair umutlarını da ortaya koyuyordu…

Dans tutkusuna değinen Diana, "Her zaman bir yere ulaşmayı istedim ve bir gün başarmayı umuyorum" diye yazdı ve ardından "Bu hayatta dans edebileceğim bir yer bulmaya gidiyorum" diye ekledi.

Ayrıca aile haberlerini de paylaşan Diana, o zamanlar 14 yaşında olan küçük kardeşi Charles Spencer'ın "yatılı okulu çok sevdiğini ve 14 yaşında olmasına rağmen çok uzun boylu olduğunu ve olgunlaştığını" yazdı.

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Satışa dahil olan el yazmaları uzmanı Valentina Borghi, mektubun, Diana'nın kraliyet hayatına girmesinden önce yazılmış olması nedeniyle, müzayedede ortaya çıkan birçok Diana ile ilgili eşyadan farklı olduğunu söyledi.

Borghi, "Prenses olmadan önceki hayatıyla ilgili bir şey görmek ferahlatıcı. O döneme ait çok az eşya satışa sunuldu." dedi. Borghi, koleksiyoncuların muhtemelen yazışmaların Diana'nın erken yılları hakkında sağladığı bilgilere ilgi duyacaklarını da ekledi.

"Charles ile evlenmeden önceki hayatıyla ilgili bir şeyi ele almak kesinlikle farklı ve koleksiyoncular buna bayılacak.”

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Dans, Diana için ömür boyu süren bir tutku olarak kaldı.

Prenses Diana çocukken bale eğitimi aldı ve ciddi olarak bu alanda ilerlemeyi umduğu söyleniyor, ancak uzun boyu sonuçta profesyonel bir kariyer yapmasını zorlaştırdı.

Diana Charles ile evlendikten sonra bile, 1981 ile 1990 yılları arasında özel dans öğretmeni Anne Allan ile çalışmaya devam etti.

“Diana: Kendi Sözleriyle” adlı belgeselde konuşan dans hocası Allan, dansın prensesin hayatındaki merkezi rolünü "Onunla ilk tanıştığımda, çok utangaç olduğunu görebiliyordunuz. Ama zamanla, dans derslerimiz ilerledikçe, dansın onun için ne kadar önemli olduğunu anladım. Dans onun ruhundaydı." sözleriyle anlattı.

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Anne Allan Diana'nın hareket yoluyla özgürlük ve rahatlık bulduğunu da belirterek "Hareket edebilme ve dans edebilme özgürlüğünü çok seviyordu. Kollarını hareket ettirmeye başladığı anda, bunun ona verdiği hissi görebiliyordunuz. Kendisi olabiliyordu. Hareket etmeyi ve eğlenmeyi çok seviyordu." demişti.

Kendisi de soylu bir aileden gelen ve İngiltere tahtının varisi Charles ile evlenip bir prenses olan Diana kısacık hayatının bu bölümünü büyük bir mutsuzlukla geçirmişti.

Charles’a ve İngiliz kraliyetine iki erkek evlat veren Diana kocasının evlilikleri boyunca onu gençlik yıllarında aşık olduğu Camilla Parker Bowles ile aldattığını biliyordu. Charles aslında gençlik aşkı Camilla’yı hiç unutmamış ancak ailesinin isteği doğrultusunda Diana ile evlenmişti.

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Charles ile Diana 1992’de yollarını ayırdı, boşanmaları ise 1996’da kesinleşti.

Diana Charles’tan ayrıldıktan sonra artık bir efsaneye dönüşen BBC röportajında “Biz bu evlilikte üç kişiydik” diyerek unutulmaz bir ana imza atmış, sözleri kraliyeti çok kızdırmıştı.

Charles’tan ayrılsa ve kraliyet ailesi onu karalamak için çok uğraşsa da Diana her zaman gönüllerin prensesi hatta kraliçesi kalmaya devam etti. Hüzünlü prenses Charles’tan ayrıldıktan sonra ünlü iş insanı ve milyarder Dodi El Fayed ile sevgili olmuştu.

Diana, Charles'tan resmen boşandıktan bir yıl sonra, 31 Ağustos 1997’de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti. Öldüğünde sadece 36 yaşındaydı…

Bugün bile bu kazanın aslında İngiltere kraliyeti ve gizli servislerin iş birliğiyle düzenlenmiş ve kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğuna inananların sayısız azımsanmayacak kadar çok…