Nasıl da renkli bir hayat sürmüştü.... Büyük aşklar yaşadı, nice filmde oynadı: O şimdi ak saçlı bir ev hanımı

Artık eskisi gibi kameralar karşısında değil, kırmızı halıda boy göstermiyor. Aradan geçen zaman içinde fiziksel görüntüsü de değişti. Önce aşırı şekilde kilo aldı. Şimdi de kilolarını vermeye başladı.

Her ne kadar hala sokağa çıktığında bir zamanlar damgasını vurduğu filmler gereği hiç unutulmadı. Bir dönemin ünlü yıldızı, geçtiğimiz günlerde de Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi.

Fazla kilolarının çoğu gitmişti. Artık saçlarını boyatmaktan da vazgeçmişti.

Daha da ötesinde yüzü de gülüyordu. Belli ki beklenmedik bir olayın ardından seçtiği bu sıradan hayat onu mutlu etmişti.

ÜNLÜ BİR AİLENİN İÇİNE DOĞDU

Bu sözünü ettiğimiz bir zamanların ünlü oyuncusu Bridget Fonda...

Yani Hollywood'un ünlü Fonda ailesinin üyelerinden biri. Bugün 61 yaşında olan Fonda, oyuncu Peter Fonda ile Susan Brewer'ın kızı...

Hollywood'un hala eskimeyen yıldızı Jane Fonda'nın da yeğeni. Tabii ki Henry Fonda'nın da torunu.

Böylesine pırıltılı bir hayatın içine doğan Bridget, bir süre oyunculuk yaptı. Ama sonra mesleğini de onun getirdiği hayatı da elinin tersiyle bir kenara itti. Daha sıradan ve belli ki huzurlu olduğu bir hayat sürmeye başladı.

'SIRADAN OLMAK DAHA İYİ'

Aslında çok gerekmedikçe evinden bile nadiren çıkan Bridget Fonda, geçtiğimiz günlerde de yine görüntülendi. Kameralara yakalandığı sırada yine saçlarını boyatmamıştı.

Yine üzerinde günlük giysileri vardı. Mesleğine veda ettikten sonra her zaman olduğu gibi yine kendisine yönelen kameralara bakmamaya çalıştı.

Bridget Fonda sokağa son çıktığında ısrarla kendisine yöneltilen "Oyunculuğa dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna çok kısa ve basit bir yanıt verdi o gün: "Sıradan bir insan olmak daha iyi... "

OĞLUNA BAKMAK İÇİN MESLEĞİ BIRAKTI

Gençlik yıllarında çok parlak bir kariyer yapan Bridget Fonda, kendi isteğiyle o pırıltılı dünyaya veda etti.

Aslına bakılırsa 2003 yılında geçirdiği bir kaza da onun mesleğine geri dönmemesinde etkili oldu. Takla atan aracın içinden mucize eseri sağ çıkan Fonda, sırtından aldığı yaralar nedeniyle hareketleri kısıtlandı.

Bir yıl sonra da anne olunca artık oyunculuğa dönmesi için bir isteği kalmadı.

Hollywood'a veda ettiği o ilk dönemde oğlunu büyütüp ailesiyle ilgilenmek için mesleğinden uzaklaşacağını söylemişti Bridget Fonda. Sonra da gerçekten bu dediğini yaptı.

Bridget Fonda sadece üç yıl önce aşırı kilolarıyla dikkat çekiyordu. Görünüşe göre onların çoğundan da kurtuldu.

'BU KAPILAR ÖNÜMDE SOYADIM SAYESİNDE AÇILDI'

Fonda'nın sinema dünyasına yaklaşımı ve mensubu olduğu ailenin bu konudaki etkisi üzerine farklı görüşleri vardı.

Bunu da 1993 yılında Movieline'a verdiği bir röportajda ifade etmişti: "Böylesine olağanüstü işler yapmış bir ailenin bir parçası olmasaydım; şu an bulunduğum yerde ne tür bir tatmin elde etmiş olacaktım, bunu merak ediyorum. Bazen soyadım sayesinde bazı kapıların önümde açıldığını bilmek yerine bunu kendi başıma yaptığımı bilseydim daha huzurlu olur muydum merak ediyorum."

BABASININ FİLMİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Bridget Forda, henüz küçük bir çocukken, 1969 yılında babası Peter Fonda'nın yönettiği Easy Rider filmiyle kamera karşısına geçti.

1987 yılına kadar kameralardan uzak kaldıktan sonra aralarında Aria, Scandal, Frankenstein Unbound, Godfather 3, Doc Hollywood , Karanlığın Ordusu, Küçük Buda'nın da bulunduğu filmlerde rol aldı.

Son olarak 2002 yılında bir filmde rol aldı ve o günden sonra da kendini spot ışıklarından uzak tutmaya başladı.

ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİLER YAŞADI: Müzisyen Danny Elfman ile evlenmeden önce Bridget Fonda, Eric Stoltz ile romantik bir ilişki yaşadı. Ardından da müzisyen Dwight Yoakam ile birlikte oldu. Sonra da Danny Elfman ile evlendi. Çift, oğulları Oliver ile birlikte San Fernando Vadisi'nde komşu mülklerde yaşamlarını sürdürüyor.

Fonda'nın kariyerindeki en önemli filmlerden biri 1992 tarihli Single White Female ( Genç Bekar Bayan Aranıyor ). Barbet Schroeder'ın yönettiği bu filmde Jennifer Jason Leigh ile birlikte başrol paylaştı Bridget Fonda.

Bridget Fonda, The Godfather 3 (Baba 3) Jackie Brown gibi filmlerle de hatırlanıyor. Son filmi ise 2002'de oynadığı Snow Queen oldu. Ondan sonra da ne kamera karşısında ne de kırmızı halıda onu gören oldu.

'NE OLUR BUNU YAZMAYIN' DİYE YALVARMIŞTI

Fonda, özellikle gençlik yıllarında farklı kişiliğiyle de sık sık gündeme geliyordu.

Kendine güven sorunu yaşadığı söylenen Fonda, 1993 yılında röportaj yaptığı gazeteciye sigara içtiğini yazmaması için yalvarmıştı. Gazeteci bunun nedenini sorduğunda da "büyükannesi ve büyükbabasının sigara içtiğini okumalarından endişe ettiğini" anlatmıştı.