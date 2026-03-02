Tam milyoner olmak üzereydi ki sokaklara düştü... Artık kendi bile ağlıyor haline

Haberin Devamı

Ama bir de 'melekler kentinin' arka sokakları var... Başının üzerinde bir çatı bile olmayan insanların, market arabalarına sığdırdıkları dünyalarıyla yaşadığı o karanlık sokaklar.

İşte bir dönemin yıldızı parlayan ve geleceği parlak olarak nitelendirilen modellerinden biri olan Loni Willison da onlardan biri.

MİLYONER OLMA YOLUNDA İLERLİYORDU

Döneminin kendisi gibi geleceği parlak oyuncularından biriyle evlenen ama hiç mutlu olamayan Willison, epeydir sokaklarda yaşıyor. Bir zamanlar omuzlarından dökülen o pırıl pırıl sarı saçlarının, inci gibi dişlerinin yerinde de yeller esiyor artık.

O ise kendini kötü alışkanlıklarının ve sokak hayatının rüzgarına bırakmış durumda. Öyle ki kendisine uzatılan yardım ellerini itiyor. Israrla bütün eşyalarını bir market arabasına koyup sokaklarda yaşamayı tercih ediyor.

Aslına bakılırsa yıldızı yükselirken yani çok uzak değil bundan daha 20 yıl önce bir model olarak çalıştı ve 1.6 milyon dolar bir servet yaptı. Çok da uzun olmayan bir sürede üstelik.

Kim bilir belki de o şekilde kariyerini sürdürseydi şu anda bambaşka bir hayatı olabilirdi.

Ama sonra dönemin genç yıldızlarından biri olan Jeremy Jackson ile yaptığı evlilik kendi söylediğine göre hayatını kararttı. İddiasına göre kocasından taciz gördü, kötü alışkanlıklara kapıldı.

Şimdi ise Willison hayatını sokaklarda geçiriyor.

Geleceği parlak bir modeldi Loni Willison. Ama hayatında her şey ters gitti. Şimdi artık başının üzerinde bir çatı bile olmadan sokaklarda yaşıyor.





YERLERE YATIP ACI İÇİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Los Angeles'ın ışıltılı sokaklarında geçmişini bilenlerin üzüntü dolu bakışları altında kimseyi ve hiçbir şeyi umursamadan yaşıyor Willison.

Bir zamanların parlak modeli, geçtiğimiz günlerde yine yanında varını yoğunu topladığı marke arabasıyla çöpleri karıştırırken görüntülendi.

Ama o gün belli ki kendini kötü hissediyordu.

Bir ara midesini tutarak olduğu yere uzandı Willison. Yüzünde acı çektiğini belli eden bir ifadeyle bir ara öylece yattı. Hatta bir ara gözyaşları bile döktü.

Ama sonra yattığı yerden kalkıp yne çöpleri karıştırdı ve yoluna devam etti.

Willison bir ara yere yatıp acı içinde gözyaşı döktü. Sonra kalkıp hayatına devam etti.





KENDİSİ GİBİ PARLAYAN BİR YILDIZLA EVLENDİ

Bir dönemin en yakışıklı erkeklerinden biriyle evlenen, geleceği parlak bir model olarak tanınan Willison'ın hayatı belki kendisinin bile aklına gelmeyecek kadar değişti birkaç yıl içinde.

Ama kader ortakları gibi ortadan yok olmak, izini kaybettirmek yerine inatla bir zamanlar spot ışıkları altında parıldadığı Melekler Şehri'nin arka sokaklarında dolaşıp duruyor şimdi.

Geleceği parlak bir yıldız olarak bilinen Loni Willison o dönemde rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle adını duyuran Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı. Ama onu bugünkü çıkmaza taşıyan da onun iddiasına göre bu evlilik oldu.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Sonra da kötü alışkanlıklarının esiri oldu ve güzelim hayatı elinden kayıp gitti.

Boşandığı kocası Jeremy Jackson, geçtiğimiz ekim ayında "Hiç kimseyi onu sevdiğim gibi sevmemiştim" dediği Loni Willison hakkında çarpıcı açıklamalar yaptığı bir röportaj verdi. Orada da öykülerini kendi açısından anlattı.

Eski karısının durumu hakkında "Onu kaybetmek birinin ölümü gibiydi. Geri getirmeye çalıştım ama yapamadım" diye konuştu.

ONUN YARDIMINI DA İSTEMEDİ

Jackson eski eşiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşık olduğum kadın gitmişti... Ve şu anda psikolojik olarak onun olduğu kadın ise artık benim tanıdığım kadın değildi."

Sözün burasında Jeremy Jackson, eski karısı Loni Willison'ın kötü alışkanlıklarından kurtulması ve ruh sağlığını kazanması için ona yardım eli uzatmaya çalıştığını savundu.

Jeremy Jackson, eski karısını en son 2015 yılında yüz yüze gördüğünü belirtti. Onunla iki yıllık evliliklerinin son bir yılında Willison'ın kaygı atakları geçirdiğini, halüsinasyonlarla boğuştuğunu ve hatta kendisini bile düşman olarak gördüğünü ileri sürdü.

Jackson'ın ileri sürdüğüne göre Loni Willison'ın normal hayatla bağlantısı koptu. Kendini kötü alışkanlıklarına teslim etti ve bugünkü haline geldi.

Şu anda kendisi de bir zamanlar tuzağına düştüğü kötü alışkanlıklarından kurtulduğunu ve fitnes eğitmenliği yaptığını anlatan Jackson, Loni Willison'ı terapilere götürdüğünü ilaç tedavisi görmesini sağladığını ama bütün bunların hiç işe yaramadığını sözlerine ekledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hayatımın aşkını kaybettim. Hayatım boyunca evlilik teklif ettiğim tek kadını, evlenmek istediğim tek kadını kaybettim."

O DA BU HALİ NEDENİYLE KOCASINI SUÇLADI

Artık eski günleri geride kalmış olmasına rağmen Loni Willison hala paparazzi ordusunu peşinden koşturuyor. Hatta zaman zaman onlarla sohbet de ediyor. İYte bunlarda birinde Willison, bugünkü haline yani sokaklara düşmesine Jeremy Jackson ile yaptığı evliliğin yol açtığını söylemişti.

Loni ile Jeremy, 2012 yılında birbirlerine aşık olup evlendiler. Gülen yüzlerine bakılırsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'ı bugüne getiren yolun taşları da o dönemde döşenmeye başlamıştı bile onun söylediğine göre.

Eşi ona kapalı kapılar ardında şiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yılında da sona erdi. Boşanmanın ardından Loni Willison, biten evliliği ve eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

'KORKTUM VE KİMSEYE ANLATAMADIM'

Eski eşi o sırada bir yarışmaya katılmıştı ve oradaki kadın yarışmacılardan birine şiddet gösterdiği ortaya çıkınca diskalifiye edildi.

O sırada Loni Willison, söz konusu kadın yarışmacıyı Jeremy Jackson aleyhine yasal işlem başlatması için teşvik etti. Bunu neden yaptığını da şöyle anlattı: "Keşke vaktinde bana şiddet uyguladığında ben de bunu yapsaydım:"

Loni Willison'ın söylediğine göre evlilikleri sırasında bir keresinde Jackson kendisini boğmaya çalıştı. Bira şişeleriyle TV ekranını kırdı. Elinde bunları kanıtlayan görüntüler olduğunu da söyledi Willison. Zaten onun bu iddiasını Los Angeles polis kayıtları da doğruladı.

Willison'ın söylediğine göre o itişme sırasında iki tane kaburgası kırıldı, boynu incindi, vücudunda ve yüzünde bereler meydana geldi. Ama Willison dava açmadığı için olay kapandı. Jackson bütün bu yaptıkları yüzünden ceza almadı.

Loni Willison, 2015 yılında İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte "Ondan şikayeçi olmadım çünkü korktum. Duygusal olarak kötü bir noktadaydım ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" diye konuştu.