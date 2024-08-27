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‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı

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#Wendy Williams#DEMANS#Afazi
‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 11:24

Uzun yıllar ekranların en sevilen yüzlerinden olmuş, yakaladığı büyük başarıyla milyonları ekran başına toplamayı bilmişti. Emmy dahil sayısız ödül kazandı, adı gündüz kuşağının kraliçesi olarak anılmaya başladı.

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ABD'de ekranların en ünlü ve en başarılı yüzlerinden biri sayılan, yıllar boyunca kendi adını taşıyan talk şov programını sunan 60 yaşındaki efsane sunucu Wendy Williams, bir süredir çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

HEM AFAZİ HEM DE DEMANS TEŞHİSİ ALDI, ÇOK SEVDİĞİ MESLEĞİNDEN KOPMAK ZORUNDA KALDI

Williams da tıpkı yıldız oyuncu Bruce Willis gibi afazi ve frontotemporal demans teşhisi almış, giderek bozulan sağlık durumuyla gündeme geldikten sonra da ortadan kaybolmuştu.

‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı
Bir dönemin en ünlü ekran yüzü olan Wendy Williams hastalıkları yüzünden en sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış, yıllarca sunduğu ve onu bir yıldız yapan talk şovunu bitirmek zorunda kalmıştı

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Ekranlara en son 2021’de çıkan efsane sunucu geçen yılın mart ayından beri fotoğraflanamamıştı.

Hayranları sağlığından endişe ederken Wendy Williams geçtiğimiz günlerde bitkisel sağlık ürünleri satan bir mağazada görüldü. Mağazanın sahibi ünlü sunucuyu karşısında görünce fotoğraf çektirdi ve bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Dükkânın sahibi Victor Bowman, yıldız ismin mağazayı yaklaşık bir hafta önce oğlu Kevin Hunter Jr. ile birlikte ziyaret ettiğini ve oldukça neşeli göründüğünü söyledi.

‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı
Williams en son geçen yılın mart ayında New York sokaklarında bu şekilde görüntülenmişti

BİR YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ: NEŞELİ VE MUTLUYDU

Wendy Williams'ın ziyaret sırasında “keskin, neşeli ve bilinçli” ve “çok neşeli” olduğu söyleyen Bowman ünlü sunucunun ona bitkisel ürünlerle ilgili sorular sorduğunu söyledi.

Wendy Williams, en son fotoğrafının çekildiği Mart 2023'ten bu yana pek ortalarda görünmüyor.

Talihsiz yıldız son yıllarda kendisini çok sevdiği işinden, ekranlardan koparan çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor…

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Şubat ayında ekibi ünlü sunucuya frontotemporal demansın yanı sıra afazi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı
Sağlık sorunları Wendy Williams'ı zirveden adeta en dibe düşürdü, ünlü yıldız bir zamanlar sahip olduğu ışıltıyı her geçen yıl kaybederek sadece ekranlardan değil ortadan da kayboldu

Zaten uzun zamandır Graves Hastalığı ve Lenfödem ile de mücadele eden Williams, yapılan basın açıklamasına göre, hafızasının zayıflamaya başlaması ve “kelimeleri kaybetmeye” ve “düzensiz davranmaya” başlamasının ardından 2023 yılında bir dizi testten geçti.

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HASTALIKLARI SEBEBİYLE VESAYET ALTINA ALINDI

Ünlü sunucu teşhis konulduğu sırada ailesinin kendisine ulaşamadıklarını iddia ettiği, adı açıklanmayan bir tedavi merkezindeydi.

‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı
Vesayet altına alınan ve bir yıldır kimselerin görmediği Wendy Williams geçen hafta oğluyla birlikte bitkisel sağlık ürünleri satan bir mağazayı ziyaret etti... Mağaza sahibi hayranı olduğu sunucuyla fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşırken onun neşeli ve daha iyi durumda göründüğünü söyledi

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Tüm bunlar yetmezmiş gibi, ününün doruğunda olduğu yıllar boyunca milyon dolarla kazanan Williams 2022 yılında, bankası Wells Fargo'nun New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arlene Bluth'a bir mektup göndererek vesayet altına alınmasını sağladı.

Finans kuruluşunun avukatları mektupta, Williams'ın “usulsüz etki ve mali sömürü kurbanı” olduğuna inanmak için “güçlü bir nedenleri” olduğunu yazmıştı.

‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı

Williams en son geçen yıl kendisi hakkında çekilen bir belgeselle ekranlara gelmiş, "Artık ne param ne de arkadaşım kaldı" diyerek gözyaşı dökerek hayranlarını üzmüştü

Uzun yıllar gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan The Wendy Williams Show’u sunan Williams, en son 2021 yılında ekranlara çıktı.

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BELGESELDE EKRANA GÖZYAŞLARI İÇİNDE GELMİŞTİ

Ünlü sunucu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle programını bitirmek zorunda kaldığını söyleyerek inzivaya çekildi.

Williams’ın ekranlarda en son göründüğü program ise hakkında çekilen Where is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adındaki belgesel olmuştu.

‘Ne param kaldı ne de arkadaşım’ diyerek ağlıyordu… Demansa yakalanan ünlü sunucu bir yıl sonra ilk kez ortaya çıktı

Williams’ın belgeseldeki görüntülerinde ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandığı görülüyordu. Ünlü sunucu programın bir yerinde gözyaşlarına boğulmuş ve “Ne param kaldı ne de arkadaşım” diyerek ağlamıştı.

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#Wendy Williams#DEMANS#Afazi

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