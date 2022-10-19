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Ne oldu bu adamlara böyle? KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gölgede kaldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Dwayne Johnson#KÄ±rmÄ±zÄ± HalÄ±da Renkli Giyinen Erkek Ünlüler#KÄ±rmÄ±zÄ± HalÄ±
Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 13:57

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± denilince akla ilk olarak kadÄ±n Ã¼nlÃ¼ler gelir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genellikle onlar kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±karken aylar Ã¶nce baÅŸladÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlar ve en bakÄ±mlÄ±, en gÃ¶steriÅŸli halleriyle kamera ve objektifler karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erler. Ama son dÃ¶nemde bu konuda bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸti. Eskiden genellikle Grammy Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerinde rastlanan erkek Ã¼nlÃ¼lerin renkli ve iddialÄ± giyinmesi durumu artÄ±k film galalarÄ±nda bile sÄ±radan bir hale geldi. ArtÄ±k erkek Ã¼nlÃ¼ler de kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ±yla yarÄ±ÅŸacak, hatta kimi zaman onlarÄ± gÃ¶lgede bÄ±rakacak ÅŸekilde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kÄ±yor.

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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

MOR TAKIM ELBÄ°SE
Bunun son Ã¶rneklerinden birini de Dwayne Johnson sergiledi. 50 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Black Adam adlÄ± filmin Londra galasÄ±nda mor bir takÄ±m elbise giydi. Saten gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ takÄ±m elbisenin iÃ§ine gÃ¶mlek giymeyi tercih etmeyen Johnson, sadece bir ceketle yetindi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de siyah ayakkabÄ±larla tamamladÄ±. Johnson, ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n iÃ§ine Ã§orap da giymedi. Deneyimli oyuncu bu haliyle de diÄŸer rol arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, Ã¶zellikle de kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ±nÄ± da giyim anlamÄ±nda geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ oldu.

Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±
GalanÄ±n konuklarÄ±ndan biri de Daniel Craig'in eski eÅŸi Fiona'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Ella Loudon oldu.Â 

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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

Ã–NCEKÄ° GALADA DA KIRMIZI GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°
Dwayne Johnson, Black Adam'Ä±n daha Ã¶nce de New York'ta yapÄ±lan galasÄ±na dikkat Ã§ekici kÄ±rmÄ±zÄ± bir takÄ±m elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O galada da takÄ±m elbisesinin iÃ§ine gÃ¶mlek giymeyen oyuncu, kÄ±yafetinin rengiyle bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerinde toplamÄ±ÅŸtÄ±. Johnson'Ä±n her iki kÄ±yafetinde de gÃ¶ÄŸsÃ¼ndeki dÃ¶vmenin bir kÄ±smÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.Â 
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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

SIRT DEKOLTESÄ° BÄ°LE GÄ°YDÄ°
Dwayne Johnson bu konuda tek Ã¶rnek deÄŸil elbette. Åžimdi "filmi biraz geriye saralÄ±m" ve Venedik Film Festivali'ne uzanalÄ±m. EylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan festivalin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na her zamanki gibi bir kadÄ±n Ã¼nlÃ¼ deÄŸil, bir erkek oyuncu damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtu. Zaten kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± tarzÄ±yla hep dikkat Ã§eken genÃ§ oyuncu Timohtee Chalamet, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Bones and All filminin galasÄ±na, sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k, boyun kÄ±smÄ± fularla sÃ¼slenmiÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± bir kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±. Her ne kadar seyirci onun kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giydiÄŸi renkli ve ilginÃ§ kÄ±yafetlere alÄ±ÅŸkÄ±n olsa da Chalamet, bu tercihiyle kendi rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

Ä°KÄ° YIL Ã–NCEKÄ° FESTÄ°VALDE KIRMIZI HALIYA BÃ–YLE Ã‡IKMIÅžTI
2019'da Venedik Film Festivali'nde giydiÄŸi bu elbise, Chalamet'nin sade sayÄ±lacak tercihlerinden biri.

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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

Ä°KÄ° RENKLÄ° TAKIM ELBÄ°SE VE YÃœKSEK TOPUKLU BOTLAR
Bu iki Ã¼nlÃ¼yle yarÄ±ÅŸabilecek bir isim daha var: Jared Leto. ÃœnlÃ¼ oyuncunun kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± tarzÄ± da klasikten Ã§ok uzakta. Genellikle 70'li yÄ±llarÄ±n tarzÄ±nÄ± yansÄ±tan kesimlerde takÄ±m elbiselerle galalarda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kÄ±yor Leto. 41 yaÅŸÄ±ndaki Leto, Morbius filminin galasÄ±na bu iki renkli kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±. YÃ¼ksek topuklu botlarÄ± da dikkat Ã§ekti.

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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

GÃ–Z MAKYAJI DA KONUÅžULDU
Sadece takÄ±m elbisesinin rengiyle deÄŸil, gÃ¶zlerindeki makyajla da uzun sÃ¼re konuÅŸuldu oyuncu.

Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

SU YEÅžÄ°LÄ° GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°
AslÄ±nda bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼, Leto iÃ§in hiÃ§ de alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir durum deÄŸil. AynÄ± filmin Madrid galasÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda da Ã¼zerinde bu su yeÅŸili takÄ±m elbise vardÄ±.

Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±


Ä°MZA GÃ–RÃœNTÃœLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°
House of Gucci filminin Londra galasÄ±nda giydiÄŸi bu takÄ±m elbise de Leto'nun imza gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden sadece biri.

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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

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BU KIYAFETLERÄ° KÄ°MSEYÄ° ÅžAÅžIRTMIYOR
Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Jared Leto'nun 2019 yÄ±lÄ±hdaki MET Gala gecesindeki katÄ±lÄ±mÄ±ndan. TÃ¼m bunlar bile onun hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Leto, her etkinliÄŸe MET Gala iÃ§in hazÄ±rlanan kostÃ¼mlerini aratmayan kÄ±yafetlerle katÄ±lÄ±yor.

Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

YENÄ° BÄ°R BOYUT GETÄ°RDÄ°
Erkek Ã¼nlÃ¼lerin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± kÄ±yafetleri denilince ilk akla gelenlerden biri de Brad Pitt kuÅŸkusuz. 58 yaÅŸÄ±ndaki Pitt, Bullet Train filminin Berlin galasÄ±na etekle katÄ±ldÄ±. Bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda yapÄ±lan gala, alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k olmayan sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n Avrupa'yÄ± kasÄ±p kavurduÄŸu bir dÃ¶neme denk gelmiÅŸti. Pitt de daha sonra neden bÃ¶yle bir kÄ±yafet giydiÄŸine dair yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Esinti iÃ§in" diyerek yanÄ±t vermiÅŸti.

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Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

JAMES BOND CÄ°DDÄ°YETÄ°NÄ° RENKLER BÄ°LE BOZAMADI
Bu arada kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da renkli giyinseler de klasik anlayÄ±ÅŸlarÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeyen Ã¼nlÃ¼ler de var. Bunlardan biri Daniel Craig. James Bond serisine veda eden Craig, rol aldÄ±ÄŸÄ± son Bond filmi No Time To Die'Ä±n Londra galasÄ±na siyah pantolon Ã¼zerine giydiÄŸi pembe kadife ceketle katÄ±ldÄ±. Her ne kadar ceketin rengi iddialÄ± olsa da papyonu ve beyaz gÃ¶mleÄŸiyle yine de daha 'aÄŸÄ±r' bir hava yarattÄ±.

Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

MODANIN TAKÄ°PÃ‡Ä°SÄ°
Craig'in tarzÄ±nÄ± takip edenlerden biri de Prens William oldu. William, siyah pantolon Ã¼zerine farklÄ± renkte kadife ceketleriyle bazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±. James Bond galasÄ±ndan bir ay sonra Londra'da dÃ¼zenlenen Earthshot Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde yeÅŸil kadife ceket giydi. William, konumu gereÄŸi oyuncular kadar iddialÄ± renkler tercih etmedi.

Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

RENKLÄ° AMA KLASÄ°K
KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da genellikle Ryan Reynolds da zaman zaman renkli takÄ±m elbise giyiyor. Ama onun da klasik tarzdan Ã¶dÃ¼n vermemesi dikkat Ã§ekiyor. GeÃ§en yÄ±l Red Notice filminin Los Angeles'taki gÃ¶steriminde giydiÄŸi takÄ±m elbise de bunun Ã¶rneklerinden biri. Ãœstelik de filmin adÄ±na bir gÃ¶nderme iÃ§eriyordu Reynolds'Ä±n bu tercihi.Â 

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FOTOÄžRAFLAR: SPLASH NEWSÂ Â 

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