Ne oldu bu adamlara bÃ¶yle KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± bile gÃ¶lgede kaldÄ±

MOR TAKIM ELBİSE

Bunun son örneklerinden birini de Dwayne Johnson sergiledi. 50 yaşındaki oyuncu, önemli rollerinden birini üstlendiği Black Adam adlı filmin Londra galasında mor bir takım elbise giydi. Saten görünümlü takım elbisenin içine gömlek giymeyi tercih etmeyen Johnson, sadece bir ceketle yetindi. Görünümünü de siyah ayakkabılarla tamamladı. Johnson, ayakkabılarının içine çorap da giymedi. Deneyimli oyuncu bu haliyle de diğer rol arkadaşlarının, özellikle de kadın meslektaşlarını da giyim anlamında geride bırakmış oldu.

ÖNCEKİ GALADA DA KIRMIZI GİYMİŞTİ

Dwayne Johnson, Black Adam'ın daha önce de New York'ta yapılan galasına dikkat çekici kırmızı bir takım elbiseyle katılmıştı. O galada da takım elbisesinin içine gömlek giymeyen oyuncu, kıyafetinin rengiyle bütün dikkatleri üzerinde toplamıştı. Johnson'ın her iki kıyafetinde de göğsündeki dövmenin bir kısmı gözler önüne çıktı.



SIRT DEKOLTESİ BİLE GİYDİ

Dwayne Johnson bu konuda tek örnek değil elbette. Şimdi "filmi biraz geriye saralım" ve Venedik Film Festivali'ne uzanalım. Eylül ayında yapılan festivalin kırmızı halısına her zamanki gibi bir kadın ünlü değil, bir erkek oyuncu damgasını vurmuştu. Zaten kırmızı halı tarzıyla hep dikkat çeken genç oyuncu Timohtee Chalamet, önemli rollerinden birini üstlendiği Bones and All filminin galasına, sırtı açık, boyun kısmı fularla süslenmiş kırmızı bir kıyafetle katıldı. Her ne kadar seyirci onun kırmızı halıda giydiği renkli ve ilginç kıyafetlere alışkın olsa da Chalamet, bu tercihiyle kendi rekorunu kırmış oldu.

İKİ YIL ÖNCEKİ FESTİVALDE KIRMIZI HALIYA BÖYLE ÇIKMIŞTI

2019'da Venedik Film Festivali'nde giydiği bu elbise, Chalamet'nin sade sayılacak tercihlerinden biri.

İKİ RENKLİ TAKIM ELBİSE VE YÜKSEK TOPUKLU BOTLAR

Bu iki ünlüyle yarışabilecek bir isim daha var: Jared Leto. Ünlü oyuncunun kırmızı halı tarzı da klasikten çok uzakta. Genellikle 70'li yılların tarzını yansıtan kesimlerde takım elbiselerle galalarda kırmızı halıya çıkıyor Leto. 41 yaşındaki Leto, Morbius filminin galasına bu iki renkli kıyafetle katıldı. Yüksek topuklu botları da dikkat çekti.

GÖZ MAKYAJI DA KONUŞULDU

Sadece takım elbisesinin rengiyle değil, gözlerindeki makyajla da uzun süre konuşuldu oyuncu.

SU YEŞİLİ GİYMİŞTİ

Aslında bu görüntü, Leto için hiç de alışılmışın dışında bir durum değil. Aynı filmin Madrid galasında kamera karşısına çıktığında da üzerinde bu su yeşili takım elbise vardı.

House of Gucci filminin Londra galasında giydiği bu takım elbise de Leto'nun imza görüntülerinden sadece biri.

BU KIYAFETLERİ KİMSEYİ ŞAŞIRTMIYOR

Bu görüntü Jared Leto'nun 2019 yılıhdaki MET Gala gecesindeki katılımından. Tüm bunlar bile onun hayranlarını şaşırtmıyor. Çünkü Leto, her etkinliğe MET Gala için hazırlanan kostümlerini aratmayan kıyafetlerle katılıyor.

YENİ BİR BOYUT GETİRDİ

Erkek ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri denilince ilk akla gelenlerden biri de Brad Pitt kuşkusuz. 58 yaşındaki Pitt, Bullet Train filminin Berlin galasına etekle katıldı. Bu yılın haziran ayında yapılan gala, alışıldık olmayan sıcak hava dalgasının Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir döneme denk gelmişti. Pitt de daha sonra neden böyle bir kıyafet giydiğine dair yaptığı açıklamada "Esinti için" diyerek yanıt vermişti.

JAMES BOND CİDDİYETİNİ RENKLER BİLE BOZAMADI

Bu arada kırmızı halıda renkli giyinseler de klasik anlayışlarından ödün vermeyen ünlüler de var. Bunlardan biri Daniel Craig. James Bond serisine veda eden Craig, rol aldığı son Bond filmi No Time To Die'ın Londra galasına siyah pantolon üzerine giydiği pembe kadife ceketle katıldı. Her ne kadar ceketin rengi iddialı olsa da papyonu ve beyaz gömleğiyle yine de daha 'ağır' bir hava yarattı.

MODANIN TAKİPÇİSİ

Craig'in tarzını takip edenlerden biri de Prens William oldu. William, siyah pantolon üzerine farklı renkte kadife ceketleriyle bazı etkinliklere katıldı. James Bond galasından bir ay sonra Londra'da düzenlenen Earthshot Ödülleri töreninde yeşil kadife ceket giydi. William, konumu gereği oyuncular kadar iddialı renkler tercih etmedi.

RENKLİ AMA KLASİK

Kırmızı halıda genellikle Ryan Reynolds da zaman zaman renkli takım elbise giyiyor. Ama onun da klasik tarzdan ödün vermemesi dikkat çekiyor. Geçen yıl Red Notice filminin Los Angeles'taki gösteriminde giydiği takım elbise de bunun örneklerinden biri. Üstelik de filmin adına bir gönderme içeriyordu Reynolds'ın bu tercihi.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS