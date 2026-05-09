Ne mirası! Daha yaşarken bile evlada yardım sınırlı... Ünlü çiftin oğlu kariyeri için savaşıyor: Herkes duysun, iş arıyorum!

Müzik, sinema, TV ya da moda dünyasında şöhret olan kişilerin çocuklarına deniyor "nepo bebek". Ailelerinin ünü ve nüfuzunun da yardımıyla başkalarının, kelimenin tam anlamıyla "dişiyle tırnağıyla" tırmandıkları kariyer basamaklarını onlar "asansörle" çıkıyor...

Ünlü soyadları sayesinde önlerinde her kapı daha onlar çalmadan açılıyor.

Elbette ünlü insanların çocuklarının bu ayrıcalığı da epeydir tartışma konusu. Hatta onların, gerçekten yeteneği olan sıradan insanların hakkını ellerinden aldığı bile ileri sürülüyor.

ÇOCUKLARI KENDİ YOLLARINI ÇİZSİN İSTİYORLAR: Diğer yandan her ünlü de çocuğu için öyle kendini "parçalamıyor." Bazıları, dünyaya getirdikleri çocukların, hayat yolunda kendi gayretleriyle bir yerlere ulaşmasını bekliyor. Elbette gerektiği kadar, yani her anne ve baba kadar destek veriyor. Bir de tabii çocuklarına büyük servetlerinden miras bırakmayacağını açıklayan Mick Jagger, Sting, Ashton Kutcher, Marie Osmond gibi ünlüler var. Onlar da kazançlarını evlatlarından sakınmıyorlar. Diğer yandan onların da hayatta kendi başlarına bir şeyler başarmalarını istiyorlar. Çocuklarının kendi kanatlarıyla uçmasını arzu ediyorlar.





İKİ ÇOCUKLARINA DA BİR NOKTAYA KADAR DESTEK VERİYORLAR

İşte bu ünlü çiftlerden biri de sinema dünyasının iki yıldızı Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon.

Her ikisi de sinema dünyasının "ağır toplarından" olan çift, 1988 yılından bu yana evli. Hollywood'un mutlu çiftlerine iyi bir örnek olan Sedgwick ile Bacon'ın iki de çocuğu var.

34 yaşındaki kızları Sosie ile 36 yaşındaki Travis… Ünlü çiftin çocukları da kendileri gibi gösteri dünyasında kariyer yapıyor.

Sosie, oyuncu, Travis ise müzisyen...

Elbette her ikisi de kariyerlerine başlarken anne ve babalarından destek aldı. Yine de görünüşe göre bu destek bir noktaya kadar.

Çünkü ünlü çiftin oğlu Travis, bir süre önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündem oldu...





'MENAJERİM BİLE YOK... BU YÜZDEN FIRSATLAR KAÇIRDIM'

Contracult Collective adında bir metal grubunun gitaristi ve vokalisti olan Travis aynı zamanda Black Anvil adlı grupta da gitar çalıyor.

Travis'in sosyal medya paylaşımına bakılırsa, genç adam kariyerinde epey zorlu bir dönemden geçiyor. Bu konuda da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve hem takipçilerinden hem de sektörden destek istedi.

Orada belirttiğine göre Travis Bacon'ın bir temsilcisi ya da menajeri yok. Durum böyle olduğu için de bazı fırsatları kaçırdığını saklamadı genç adam.

"Menajerim, ajansım, temsilcim, plak şirketim yok ve kariyerim boyunca da hiç olmadı. Herhangi bir sözleşmem de yok. Bu yüzden eğer film ya da TV dizilerinde besteci ya da müzik yapımcısı olarak benimle çalışmak istiyorsanız, lütfen temasa geçin" diye yazdı.

'SENİN ZAMANIN DA GELECEK'

Travis Bacon'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda destek mesajı geldi. Birçoğu ona sabırlı olması gerektiğini hatırlatıp "Senin zamanın da gelecek" diye destek verdi.

Belki de anne ve babasının desteğiyle çok daha kolay kariyer yolları açabilecekken bunu tercih etmesi de Travis Bacon'ın da annesi Kyra Sedgwick ile babası Kevin Bacon'ın da hanesine "artı puan" olarak yazıldı.

Ama sanmayın ki Sedgwick ile Bacon, çocuklarıyla tamamen ilgisiz. Tam tersine onlara yeteri kadar yardımcı oluyorlar. Hatta kızları Sosie Bacon'ın filminde hep birlikte kamera karşısına geçtiler.

