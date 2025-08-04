Sosyetik kardeşlerin ne kalpsiz bir babası varmış! Kızları birer birer yuva kuruyor... Ne düğüne gidiyor, ne bir tebrik ediyor

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Bir de gösteri dünyasına mensup olmayıp bir şekilde dünyanın ilgisini çekenler vardır.

Bunlar genellikle meraklı gözlerden olabildiğince saklanır. Ama yine de bazı olaylar karşısında tepkilerini, duygularını dışa vururlar...

Diğer yandan bazı zamanlarda bunu yapmaları da beklenir. Özellikle sosyal medya kullanıyorlarsa.

İşte size böyle gizemli bir babayı anlatacağız şimdi. Aslına bakılırsa kendisi varlıklı ve soylu bir aileye mensup. Hatta aile mirasını babasından devralan kişi.

Onun hayatını göz önünde yaşamak istememesi bir noktaya kadar da anlaşılır.

Ama bu ünlü baba bir yandan kendisi boşanması ve yeni aşkıyla konuşulurken diğer yandan eski evliliğinden dünyaya gelen kızlarının birer birer evlenip kendi yuvalarını kurmalarına aktif olarak kullandığı sosyal medyadan tek bir tepki vermedi.

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Daha da ötesinde evlenen iki kızının düğününe bile gitmedi. Üstelik bunu saklama gereği bile duymadı.

Son olarak bekar kalan tek kızı da nişanlandı. Ama bu ünlü babadan tek kelimelik bir tepki bile gelmedi.

KIZLAR YUVADAN UÇUYOR ONDAN TEPKİ YOK!

Bu ünlü baba Charles Spencer…

Daha açık söylersek bir zamanlar İngiltere kraliçesi olacağına kesin gözüyle bakılan ama evliliği yıkıldıktan kısa süre sonra genç yaşta hayata veda eden Prenses Diana'nın erkek kardeşi.

Charles Spencer, aslında aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Kimi zaman Diana ile çekilen çocukluk pozlarını kimi zaman da hayatındaki bazı gelişmeleri sosyal medyadan paylaşıyor.

Ama bir konuda hep sessiz kalıyor. İlk karısı Victoria Aitken'den dünyaya gelen kızları Kitty ve Amelia evlendi... Düğünlerine bile gitmedi...

Son olarak tek bekar kızı Eliza da nişanlandı. Onu kutlamak için bile tek kelime etmedi. Özetle Charles Spencer, sanki çocukları hiç yokmuş gibi davranmayı sürdürüyor.

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BÜYÜK KIZININ DÜĞÜNÜNE GİTMEMESİ ANLAYIŞLA KARŞILANDI

Charles Spencer'ın ilk sessizliği büyük kızı Kitty, Michael Lewis ile evlendiğinde yaşandı... Bu da bir noktaya kadar anlaşılırdı aslında.

Kitty, kendisinden 32 yaş büyük bir zenginle evlendi... O dönemde herkes Charles'ın kızının, aralarında bu kadar yaş farkı olan biriyle evlenmesine sıcak bakmadığını düşündü.

Bu ilginç ayrıntı bir noktaya kadar da anlaşılır zaten.

GENÇ DAMADI DA YOK SAYDI

Fakat ondan sonra ikiz kızlarından Amelia, kendi yaş kuşağından Gregg Mallett ile hayatını birleştirdi. Güney Afrika'daki bu düğün töreni epey gösterişliydi. Basında da boy boy yer aldı.

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Fakat Charles Spencer yine kızının düğününe gitmedi. Bunu yapmadığı gibi sosyal medyadan da ne kızını ne damadını kutladı.

Tam tersine herkes kızının düğününü konuşurken o gitti kardeşi Diana'nın aile arazisi içinde yer alan anıt mezarının bir fotoğrafını paylaştı.

TEK BEKAR KIZI DA NİŞANLANDI YİNE SES YOK

Charles Spencer'in ikiz kızlarından Eliza da geçtiğimiz hafta Santorini tatilinde uzun süredir birlikte olduğu Channing Millerd ile nişanlandı. Bunu da sosyal medyadan duyurdu.

Ablası Kitty, ikizi Amelia ve yakınları genç kadının nişan paylaşımlarına tebrik üstüne tebrik yağdırdı. Babası Charles Spencer ise sanki hiç böyle mutlu bir gelişme yaşanmamış gibi yapmaya devam etti.

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KARISINDAN BOŞANDI.. SEVGİLİSİYLE HAYAT KURDU

Charles Spencer geçen yıl karısı Karen Spencer ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Aynı zamanda Cat Jarman ile artık kimseden saklamadığı bir ilişki yaşıyor.

Özel hayatını kendine saklamayı seçen Charles'ın kızlarına neden bu kadar tepkisiz kaldığı ise merak konusu.

Bu arada Charles'ın, kızlarının annesi olan eski karısı Victoria Aitken'den bir de oğlu olduğunu, son karısı Karen'dan da bir kız babası olduğunu hatırlatalım.