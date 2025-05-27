Ne hazırlık yapmış! Birini çıkardı, birini giydi

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Bu durum, dün gece Las Vegas'ta düzenlenen American Music Awadrds (Amerikan Müzik Ödülleri) gecesinde de değişmedi. Lopez yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

Gece boyunca sunuculuk da yapan sahneye çıkıp şarkılarıyla törene renk de katan Lopez, yine büyük bir hazırlık sürecinden

geçmişti belli ki.

Bir süredir büyük aşkı Ben Affleck ile boşanmasıyla konuşulan Lopez, bu seçimiyle ödül gecesine damgasını vurdu. Bunun nedeni de bir tören boyunca tam sekiz tane farklı kıyafet giymesi.

Jennifer Lopez aylar öncesinden hazırlanmaya başladığı ödül gecesinde bütün şıklığını ve giyim konusundaki iddiasını gözler önüne serdi.

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Özetle Lopez, bir tören gecesi için sekiz tane farklı gece kıyafeti giyerek bir tür rekora da imzasını attı.

Kırmızı halıda bir kostüm, sahneye çıktığında da farklı kıyafetler giydi. Bazıları şıklığıyla, bazılardı güzel yıldızın fiziksel özelliklerini öne çıkaran ayrıntılarıyla dikkat çekti. Ama öyle ya da böyle sonuç olarak Lopez geceye damgasını vurdu.

Gelin gece boyunca Lopez'in birini giyip birini çıkardığı gösterişli elbiselerine bir bakalım.

Lopez, gecenin açılışında objektiflerin karşısına bu ten rengi kıyafetiyle çıktı. Yine her zamanki gibi iddialı çizgiler taşıyordu elbisesi.





Sunuculuk yaptığı sırada giydiği kıyafetlerden biri de bu... Gri renkli elbisesi bütün bedenini sarıyordu. Göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla dikkat çekti bu elbise.





Ama elbisenin üzerindeki kaftan bambaşka bir ilgi odağıydı.

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Lopez'in sahne kostümleri başlı başına bir olay zaten... Tören gecesinde de bu geleneği bozmadı Lopez.. Şarkı söylediği sırada üzerinde yine iddialı kıyafetler vardı.





Jennifer Lopez 'in gece boyunca giydiklerinden biri de bu gümüş rengi, etek kısmı püsküllü elbise oldu.

Lopez'in törende giydiği kıyafetlerden biri daha... Bu kıyafetin iddialı yanı sırtındaydı...





Lopez, altın rengi elbisesiyle şarkı söylerken bir ara seyircinin arasına girdi.

