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Ne hazırlık yapmış! Birini çıkardı, birini giydi

Güncelleme Tarihi:

#Jennifer Lopez#Ben Affleck#American Music Awards
Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 10:48

Jennifer Lopez katıldığı etkinliklerde kırmızı halıya çıktığında kelimenin tam anlamıyla akan sular duruyor... Yıllardır değişmeyen bir durum bu. Çünkü Lopez, her seferinde söz konusu etkinliklere hazırlanmaya aylar öncesinden başlıyor.. Bu yüzden de bazı kırmızı halı kıyafetleri çoktan tarih sayfalarında yerini aldı bile.

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Bu durum, dün gece Las Vegas'ta düzenlenen American Music Awadrds (Amerikan Müzik Ödülleri) gecesinde de değişmedi. Lopez yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

Gece boyunca sunuculuk da yapan sahneye çıkıp şarkılarıyla törene renk de katan Lopez, yine büyük bir hazırlık sürecinden
geçmişti belli ki. 

Bir süredir büyük aşkı Ben Affleck ile boşanmasıyla konuşulan Lopez, bu seçimiyle ödül gecesine damgasını vurdu. Bunun nedeni de bir tören boyunca tam sekiz tane farklı kıyafet giymesi. 

Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Jennifer Lopez aylar öncesinden hazırlanmaya başladığı ödül gecesinde bütün şıklığını ve giyim konusundaki iddiasını gözler önüne serdi. 

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Özetle Lopez, bir tören gecesi için sekiz tane farklı gece kıyafeti giyerek bir tür rekora da imzasını attı.

Kırmızı halıda bir kostüm, sahneye çıktığında da farklı kıyafetler giydi. Bazıları şıklığıyla, bazılardı güzel yıldızın fiziksel özelliklerini öne çıkaran ayrıntılarıyla dikkat çekti. Ama öyle ya da böyle sonuç olarak Lopez geceye damgasını vurdu.

Gelin gece boyunca Lopez'in birini giyip birini çıkardığı gösterişli elbiselerine bir bakalım.

Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Lopez, gecenin açılışında objektiflerin karşısına bu ten rengi kıyafetiyle çıktı. Yine her zamanki gibi iddialı çizgiler taşıyordu elbisesi. 

Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Sunuculuk yaptığı sırada giydiği kıyafetlerden biri de bu... Gri renkli elbisesi bütün bedenini sarıyordu. Göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla dikkat çekti bu elbise.

Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Ama elbisenin üzerindeki kaftan bambaşka bir ilgi odağıydı. 

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Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Lopez'in sahne kostümleri başlı başına bir olay zaten... Tören gecesinde de bu geleneği bozmadı Lopez.. Şarkı söylediği sırada üzerinde yine iddialı kıyafetler vardı.

Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Jennifer Lopez 'in gece boyunca giydiklerinden biri de bu gümüş rengi, etek kısmı püsküllü elbise oldu.

Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Lopez'in törende giydiği kıyafetlerden biri daha... Bu kıyafetin iddialı yanı sırtındaydı... 

Ne hazırlık yapmış Birini çıkardı, birini giydi

Lopez, altın rengi elbisesiyle şarkı söylerken bir ara seyircinin arasına girdi.
 

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#American Music Awards

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