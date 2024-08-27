Ne hayallerle bu aileye gelin gitmiÅŸti: KocasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± bile gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± dindiremedi

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William 15, Harry de 13 yaÅŸÄ±ndayken anneleri Diana, onlardan kilometrelerce uzakta geÃ§irdiÄŸi bir trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼nden beri, onu seven milyonlarca kiÅŸi de bu iki kardeÅŸi sanki kendilerine emanet edilmiÅŸ gibi hissetti.

Bu yÃ¼zden de Ã¶nce William'Ä±n sonra da Harry'nin evlenip aile kurmasÄ± bu gruptakiler iÃ§in Ã¶nemli ve mutluluk verici bir durumdu.

Tabii iÅŸin diÄŸer yanÄ±na bakarsak, bir kraliyet ailesine mensup iki gÃ¶zde kardeÅŸin halktan kadÄ±nlarla evlenmesi de iÅŸin iÃ§ine bir "peri masalÄ±" boyutu katÄ±yordu.

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HÄ°Ã‡ GERÃ‡EK HAYATTA PERÄ° MASALI OLUR MU!

Ã–nce 2011 yÄ±lÄ±nda William, uzatmalÄ± sevgilisi Kate Middleton ile evlendi. Annesi ve babasÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden tam 30 yÄ±l sonra bu kez William dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle gÃ¼ndeme oturdu.

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Ondan birkaÃ§ yÄ±l sonra, 2018'de de bu kez Harry, AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Ä°ngiliz kraliyet ailesinde fazla uzun olmayan aralÄ±klarla iki tane peri masalÄ± yaÅŸandÄ± Ã¶zetle. Herkes bundan sonrasÄ±nÄ±n da bÃ¶yle gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken yanÄ±ldÄ±klarÄ± kÄ±sa sÃ¼re sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–nce iki elti yani Kate ile Meghan Ã¼zerinden baÅŸlayan gerilimin ardÄ±nda aslÄ±nda William ile Harry olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸin bu kÄ±smÄ±nÄ± fazla uzatmaya gerek yok, Ã§Ã¼nkÃ¼ konuyu takip edenler bir zamanlar omuz omuza gÃ¶rÃ¼nen William ile Harry'nin nasÄ±l kanlÄ±- bÄ±Ã§aklÄ± olduÄŸunu biliyor zaten.

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ONLARIN DA EVLENÄ°RKEN HAYALLERÄ° VARDIÂ

Bu arada iki kardeÅŸle evlenen Kate ile Meghan'Ä±n da aileye katÄ±lÄ±rken hayalleri vardÄ± kuÅŸkusuz...

BÃ¼tÃ¼n olup bitenlerden sonra buna en yakÄ±n gÃ¶rÃ¼nen kiÅŸi de Kate.

Her ne kadar ÅŸu sÄ±ralar saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸsa da Kate gÃ¼nÃ¼n birinde Ä°ngiltere'nin kraliÃ§esi olarak taÃ§ giymeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Meghan iÃ§in ise durum deÄŸiÅŸik...

Elbette oyuncu olarak kariyer yaparken Harry ile tanÄ±ÅŸÄ±p evlenirken mesleÄŸini bÄ±rakan Meghan Markle'Ä±n da bazÄ± hayalleri vardÄ±.

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BEKLENTÄ°LERÄ° DÃ–RT YIL Ã–NCE DEÄžÄ°ÅžTÄ°

SonuÃ§ olarak 2020 yÄ±lÄ±nda Harry ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸan kÄ±demli kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden geri adÄ±m atarken bunlara da veda etmiÅŸ oldu.

Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Meghan, "taÃ§lÄ± dÃ¼nya" ile ilgili hayallerini rafa kaldÄ±rdÄ± ve orada tozlanmaya bÄ±raktÄ±.

Fakat aileden ayrÄ±lÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±nan Harry ile Meghan da hayatlarÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in farklÄ± projelere giriÅŸti.

BazÄ± dijital yayÄ±n platformlarÄ±yla anlaÅŸmalar yapÄ±p programlar hazÄ±rladÄ±lar. Sosyal yardÄ±m projeleri geliÅŸtirdiler. Hatta bu kapsamda gittikleri yerlerde sanki kraliyet ailesinin temsilcisi gibi bile karÅŸÄ±landÄ±lar.

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Bu arada Meghan Markle bu yÄ±lÄ±n ilkbahar aylarÄ±nda yeni bir giriÅŸimde bulundu. American Orchard adÄ±yla bir marka kurdu.

MarkanÄ±n ilk Ã¼rÃ¼nÃ¼ de reÃ§el oldu. Markle'Ä±n firmasÄ±nÄ±n reÃ§elleri, Hollywood Ã¼nlÃ¼lerine gÃ¶nderildi ve onlar da sosyal medya Ã¼zerinden tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ±da bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

BÄ°R MARKA KURDU AMA BU DA ONA SIKINTI GETÄ°RDÄ°

Ã–zetle oyunculuk mesleÄŸine dÃ¶nmeyen Markle, baÅŸka bir alana iddialÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu alanda da aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamadÄ±.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan son iddialara gÃ¶re Markle; kurduÄŸu markanÄ±n halktan beklediÄŸi ilgiyi gÃ¶rmemesi Ã¼zerine bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±.

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Hatta daha da ileri giden sÃ¶ylentilere gÃ¶re American Riviera Orchard markasÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± olumsuz eleÅŸtiriler yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶zyaÅŸÄ± bile dÃ¶ktÃ¼.

Bu iddianÄ±n sahibi ise Ä°ngiliz kraliyet ailesi hakkÄ±nda yÄ±llardÄ±r yazÄ±p Ã§izen Tom Quinnâ€¦

'MEGHAN YIKIMA UÄžRADI'

Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Meghan Markle, halkÄ±n markasÄ±na karÅŸÄ± tepkisi hatta kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Meghan'Ä± yÄ±kÄ±ma uÄŸrattÄ±.

Mirror gazetesine konuÅŸan Quinn, Meghan Markle'Ä±n markasÄ±nÄ±n ilk Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan reÃ§eller piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiriler yÃ¼zÃ¼nden aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Deneyimli yazarÄ±n bu konudaki sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle: " ArtÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyin yerli yersiz eleÅŸtirileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir noktaya geldi. KocasÄ± gibi o da insanlarÄ±n haksÄ±z yere kendisine sataÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde. Herkesin neden yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara hayran olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ anlayamÄ±yor."

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Tom Quinn'in yorumuna gÃ¶re Meghan Markle, kocasÄ± Harry ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte ABD'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ lÃ¼ks hayatÄ±n eleÅŸtirilmesinden de rahatsÄ±z.

Bunun eleÅŸtirilecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. Hatta tam tersine herkesin buna hayran olmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

BÄ°RDEN KARÅžISINDA RAKÄ°P OLARAK CHARLES'I BULDU!

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Meghan Markle'Ä±n markasÄ±nÄ±n ilk Ã¼rÃ¼nleri olan reÃ§eller piyasaya Ã§Ä±ktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Ä°ngiliz kraliyet ailesinden beklenmedik bir hamle geldi. Ki bu da Meghan Markle'Ä±n canÄ±nÄ± sÄ±kan ayrÄ±ntÄ±lardan biri.

Ama iÅŸte tam da o sÄ±rada karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok ciddi bir rakip buldu: KayÄ±npederi, yani kocasÄ± Prens Harry'nin babasÄ± Kral Charles!

Ã‡Ã¼nkÃ¼ organik tarÄ±ma ve beslenmeye olan ilgisiyle bilinen Charles da bir sÃ¼redir reÃ§el Ã¼retimi iÅŸinde. Ãœstelik Highgrove'daki arazilerinde yetiÅŸen meyvelerle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± reÃ§elleri de bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazandÄ±. Markle'Ä±n reÃ§elleri ise bunun gÃ¶lgesinde kaldÄ±.

Ä°ÅŸte bu durum da yakÄ±n Ã§evresinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Meghan Markle'Ä± sinirlendirdi.

Bu kaynaklarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Markle'Ä±n, kayÄ±npederi Charles'Ä±n bÃ¶yle bir giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ±ndan haberi yoktu.

Aniden karÅŸÄ±sÄ±nda, Ã¼stelik kendisine rakip olarak Charles'Ä±n reÃ§ellerini gÃ¶rÃ¼nce beyninden vurulmuÅŸa dÃ¶ndÃ¼. Onun bu giriÅŸimini kendi kurduÄŸu iÅŸi bir tÃ¼r gÃ¶lgeleme faaliyeti olarak gÃ¶rdÃ¼ ve sinirlendi.

HARRY KARISINI FRENLÄ°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Meghan eÄŸer isterse ya da bir giriÅŸimde bulunursa er ya da geÃ§ Charles'a ulaÅŸÄ±p onunla bu konuda konuÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n. Ama yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re kocasÄ± Harry onu bu konuyla ilgili olarak frenliyor.

Evlendikten sonra Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± alan Ã§ifte yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Meghan Markle; Highgrove reÃ§elleriyle baÅŸlatÄ±lan bu giriÅŸimin kendi reÃ§el iÅŸine rakip olmasÄ± iÃ§in kasÄ±tlÄ± olarak baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Charles bu organik gÄ±da iÅŸine 1990 yÄ±lÄ±ndan bu yana girmiÅŸ durumda.

AÄ°LEDEN DAHA FAZLA DESTEK BEKLEDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Ama reÃ§ellerinin piyasaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n zamanlamasÄ± da manidar. Markle'a yakÄ±n kaynaklar, onun kayÄ±npederinden kendisine rakip olmak yerine destek Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirtiyor.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re kocasÄ±nÄ±n kuzenleri Eugenie ve Beatrice zaten Meghan'Ä± destekliyor. Ama onun gÃ¶ze daha Ã¼st dÃ¼zey bir destekte: Yani Charles'Ä±n desteÄŸinde.

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Harry ise olaya karÄ±ÅŸmayÄ±p uzaktan izliyor.

Ama Meghan Markle'Ä±n kocasÄ±ndan da bir beklentisi var... Harry'nin kraliyet ailesiyle baÄŸlantÄ±ya geÃ§ip kendisine daha fazla destek saÄŸlamasÄ±nÄ± bekliyor.

BakalÄ±m kayÄ±npeder Charles ile gelin Meghan'Ä±n bu reÃ§el savaÅŸlarÄ±nÄ±n sonu nereye varacak!

Kral Charles'Ä±n reÃ§elleri de iyi bir satÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±sÄ± yakaladÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re bu durum da Meghan Markle'Ä± Ã§ok sinirlendiriyor.

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