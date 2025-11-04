Ne hayaller kurdu… Hepsinin sonu hüsran oldu… Çocuklarına ne iş yaptığını bile anlatamıyor

Haberin Devamı

İngiltere kraliyet ailesinin küçük oğlu Prens Harry, ABD’li karısı Meghan’la birlikte onun memleketine taşında ve çift kendilerine burada yeni bir hayat kurdu. İlk çocukları olan oğulları Prens Archie İngiltere’de doğdu, kızları Lilibet ise ABD’de dünyaya gelerek daha doğar doğmaz bu ülkenin vatandaşı olma hakkı kazandı.

KENDİLERİNE YENİ BİR HAYAT KURMUŞLARDI

Meghan’la birlikte kraliyet ailesinin kaosundan kaçmak istediklerini söyleyen Harry ünlü ailesinin ona sunduğu tüm fırsatları elinin tersiyle itti ve kendi çekirdek ailesiyle birlikte daha sade, lüksten uzak ve kendi istedikleri şekilde bir hayat yaşayacaklarını söyledi.

Ancak 2020’de başlayan bu yeni macera ne Harry ne de Meghan için düşündükleri gibi devam etmiyor. Her ne kadar lüks istemiyoruz deseler de ABD’ye gittiklerinden beri saray mensubu gibi lüks içinde yaşamaya devam ediyorlar.

Ve bunu devam ettirebilmek için de ciddi bir gelire ihtiyaç duyuyorlar. Ancak ünlü ikili el attıkları ticari girişimler konusunda hep başarısız oldular ve düşündükleri gibi yüklü bir kazanç elde edemediler.

Meghan bir süredir Netflix için bir yemek programı hazırlıyor ve bir de kendi imzasını taşıyan As Ever adında bir yaşam tarzı markası yarattı ve internet üzerinden reçel ya da mutfak eşyaları gibi ürünler satıyor.

"ESKİ" PRENS İŞSİZ KALDI

Harry’nin durumu ise deyim yerindeyse daha içler acısı… Asi prens ABD’ye geldiğinden beri aslında hiçbir iş yapmıyor ve sadece İngiltere’deyken başında bulunduğu hayır kurumlarının yöneticiliğini yapmaya devam ediyor.

Kraliyet ailesinin “çalışan” yani kraliyet görevlerini üstlenen bir üyesiyken belli bir yıllık ödeme alan ve zaten hiçbir konuda masraf yapmak zorunda kalmayan Harry şimdilerde bu “işsiz” görüntüsü yüzünden eleştiri oklarının hedefinde.

Harry geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Amerikan vatandaşı olma konusunda "şu anda hiçbir planı olmadığını" ve 2020'de Markle ile Kaliforniya'ya taşındıktan sonra Amerika'daki hayatın "çok daha kafa karıştırıcı" hale geldiğini itiraf etti.

Programın sunucusu Harry’ye kritik bir soru sorarak 6 yaşındaki Archie ve 4 yaşındaki Lilibet için "Çocuklarınız ne iş yaptığınızı sanıyor?" diye sordu.

Uzun bir süre soruya cevap veremeden düşünen Harry “Bu iyi bir soru” diyerek biraz zaman kazanmaya çalıştı.

ÇOCUKLARI BİLE NE İŞ YAPTIĞINI BİLMİYOR

Ve en sonunda çocuklarına bu konuda cevap veremediğini itiraf edip sunucuya "Şey... Başkalarına yardım ettiğimizi biliyorlar" diyebildi.

Sunucu bir kez daha Harry'nin ne tür bir "iş" yaptığını özellikle sordu ve hatta küçük kızının daha önce podcast setine katılıp programını kavramaya çalışırken mikrofonuyla oynadığını örnek verdi.

Ancak Harry bu soruya yine cevap vermedi ve kaçamak şeyler söyledi. Belli ki sinirlenen sunucu Harry'nin çocuklarının ne iş yaptığını düşündüğüne dair bir cevabı olmadığı için konuyu değiştirdi.

Harry ve Meghan Ocak 2020'de İngiltere’den ayrılmadan önce yurt dışında yaşayıp ara sıra kraliyet görevlerini yaparken kendi paralarını kazanmalarına olanak tanıyan "yarı içeride, yarı dışarıda" bir anlaşma istemişlerdi.

"HEM GİDELİM, HEM KALALIM" İSTEDİLER AMA...

Kraliçe bu teklife kesin bir şekilde hayır dedi ve çift, kıdemli çalışan kraliyet ailesinden ayrılıp Kaliforniya, Montecito'daki bir malikaneye yerleşerek yeni bir hayata başladılar. Lilibet 2021'de ABD’de doğdu ve ailesinin eski kraliyet dünyasını hiç tatmadı.

Harry, kraliyet hayatından ayrıldıktan sonra başında bulunduğu Invictus Games'in sponsoru olarak kalsa da, kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra iş dünyasında pek bir şey elde edemedi.