Herkes Ne gÃ¼zel iyileÅŸti diyordu... HastalÄ±k hayatÄ±nÄ± gerÃ§ekten deÄŸiÅŸtirmiÅŸ... GÃ¼n sayarken kÃ¶tÃ¼ haber geldi

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Ã–nce ayrÄ±ntÄ±sÄ± tam aÃ§Ä±klanmayan bÃ¼yÃ¼k bir ameliyat sonra da kanser tedavisi derken... SonrasÄ±nÄ± herkes biliyor zaten.

Neyse ki geÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda tedavisi tamamlandÄ± ve usul usul gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.



Hatta geÃ§en hafta Ã¶nce kocasÄ± Prens William'a bir etkinlikte sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde eÅŸlik etti. ArdÄ±ndan da bir Ã§ocuk hastanesini ziyaret etti.

Elbette hem ailesi hem de hayranlarÄ± onun bu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden mutlu oldu.



Epeydir herkes 16 Åžubat gecesini bekliyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gece kocasÄ± William'Ä±n yÃ¶neticisi olduÄŸu Britanya Film ve Televizyon SanatlarÄ± Akademisi'nin vereceÄŸi BAFTA Ã–dÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±lacak.Â

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Ä°ngiltere'nin Oscar'Ä± sayÄ±lan BAFTA'ya geÃ§en yÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerinde olmayan Galler Prensesi Kate Middleton katÄ±lmadÄ±.

Ama bu yÄ±l herkes onun geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi kocasÄ± William'Ä±n yanÄ±nda Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde yer alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Ã–nceki yÄ±llarda film yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± bile kÄ±skandÄ±ran Kate Middleton'Ä±n o gece nasÄ±l gÃ¶rÃ¼neceÄŸi daha ÅŸimdiden merak konusuydu.

Ama iÅŸte ÅŸimdi gelen haberlere gÃ¶re o konuda ÅŸÃ¼pheler var...

Ã‡OCUKLARIYLA EVDE KALABÄ°LÄ°R

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kensington SarayÄ± bu konuda henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki iddialara gÃ¶re Kate Middleton o gece tÃ¶rene katÄ±lmayabilir.

Bunun da bir nedeni var.

Prens William, 16 Åžubat gecesi tÃ¶rene kesin olarak katÄ±lÄ±yor. Ama Kate konusunda bir netlik yok. Hatta Kate Middleton, o geceyi evinde Ã§ocuklarÄ±yla geÃ§irebilir.

BazÄ± iddialara gÃ¶re Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis'nin okulunun yarÄ± yÄ±l tatili henÃ¼z bitmedi. HastalÄ±ktan sonra ailesine daha fazla vakit ayÄ±rmaya karar veren Kate de BAFTA kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ± yerine Ã§ocuklarÄ±yla kalmayÄ± tercih edebilir.

Yine Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re okulun yarÄ± yÄ±l tatili Prens William ile Kate Middleton'Ä±n da diÄŸer sÄ±radan aileler gibi davrandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem. Genellikle de o dÃ¶nemde ajandalarÄ±nÄ± boÅŸ bÄ±rakÄ±yorlar.

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Ã–zetle Kensington SarayÄ±, Kate'in BAFTA tÃ¶renine katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± resmi olarak duyurana kadar onu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¶rmek isteyen hayranlarÄ± da yÃ¼rekleri aÄŸzÄ±nda bekleyecek.

KIRMIZI HALIDAN YILDIZLARI KISKANDIRARAK GEÃ‡TÄ°

Galler Prensesi Catherine ya da hayranlarÄ±nÄ±n kalbindeki adÄ±yla Kate Middleton'Ä±n geÃ§miÅŸ yÄ±llardaki BAFTA kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bir hatÄ±rlayalÄ±m istedik..Â

Hem kim bilir, belki Kate bu yÄ±l da bir sÃ¼rpriz yapar ve BAFTA kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±kar!

Evlenip Ä°ngiliz kraliyet ailesine girdiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndaki BAFTA etkinliÄŸine bu leylak elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± Kate Middleton. Bu elbiseyi yÄ±llar sonra bir Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde bir kez daha giydi Kate. O sÄ±rada Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ± taÅŸÄ±yan Kate'in BAFTA ile ilk tanÄ±ÅŸmasÄ± olan bu etkinlik Los Angeles'ta yapÄ±ldÄ±.

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Kate 2017 yÄ±lÄ±ndaki BAFTA tÃ¶renine omuz dekoltesiyle dikkat Ã§eken bu elbiseyle katÄ±ldÄ±.

2018 yÄ±lÄ±nda en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'ye hamileydi Kate. O gece iÃ§in bu yeÅŸil elbiseyi seÃ§ti. Boynundaki zÃ¼mrÃ¼t ve elmaslardan oluÅŸan gerdanlÄ±ÄŸÄ± gecenin en Ã§ok konuÅŸulan konusu oldu.

Ä°ÅŸte o beyaz elbise... Kate Middleton'Ä±n geceye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar iÃ§indeki en Ã§ok beÄŸenilen BAFTA kÄ±yafeti... 2019 yÄ±lÄ±ndaki tÃ¶rene etekleri uÃ§uÅŸan, omuz kÄ±smÄ± asimetrik bu elbiseyle katÄ±ldÄ± o dÃ¶nemdeki unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton. Bu elbisesi de saÃ§ modeli de takÄ±larÄ± da Ã§ok beÄŸenildi.

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2020 yÄ±lÄ±ndaki BAFTA tÃ¶reninde giydiÄŸi bu elbiseyi ikinci kez giyiyordu Kate Middleton. O gecenin ana temasÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlikti. Buna uygun olarak konuklar da daha Ã¶nce kullandÄ±klarÄ± kÄ±yafetleri giydi. Kate'in taktÄ±ÄŸÄ± takÄ±lar bu elbiseye pek uygun bulunmadÄ±.

Ã–nceki yÄ±l Kate, tÃ¶renin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na bu kÄ±yafetle Ã§Ä±ktÄ±. Tabii ki onu yakÄ±ndan takip eden herkese tanÄ±dÄ±k geldi bu beyaz elbise. BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce yine BAFTA tÃ¶reninde giydiÄŸi elbisenin Ã¼zerinde biraz deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kate'in uzun siyah eldivenleri ise birÃ§ok moda eleÅŸtirmeni tarafÄ±ndan Ã§ok da beÄŸenilmedi.

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