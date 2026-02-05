KÄ±yafetlerine bile kontrolcÃ¼ sevgilisi karar vermiÅŸ: Ã–yle bir giyin ki ince belin ve gÃ¶ÄŸÃ¼slerin Ã¶n plana Ã§Ä±ksÄ±n

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±na gelen ve hayatÄ±nÄ± da canÄ± nasÄ±l istiyorsa Ã¶yle yaÅŸayan Kelly Brook'un da Ã¶yle bir dÃ¶nemi olmuÅŸ.

2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana kocasÄ± Jeremy Parisi ile mutlu bir yuva kuran Brook, yÄ±llar yÄ±lÄ± mesleki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da hep gÃ¼ndemde kaldÄ±. Bu da gayet normal aslÄ±nda.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem kendisi Ã¼nlendi hem de bir yandan Ã¼nlÃ¼ kiÅŸilerle romantik iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±.

Eski niÅŸanlÄ±sÄ± Zane, Kelly Brook'un hatlarÄ±nÄ± daha fazla vurgular ÅŸekilde giyinmesini istedi sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Brook'un hayatÄ±na girenlerden biri de bir dÃ¶nem niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oyuncu Billy Zane olmuÅŸtu.

Titanik baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok filmde rol alan Billy Zane ile Kelly Brook, 2004 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±klarÄ± Survival Island adlÄ± yarÄ±ÅŸmada tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Sonra da aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu ve niÅŸanlandÄ±lar.

O sÄ±rada Brook henÃ¼z 25 yaÅŸÄ±ndaydÄ±... Billy Zane ise ondan 13 yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde Kelly Brook'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Billy Zane onun giyimine kuÅŸamÄ±na da Ã§ok karÄ±ÅŸtÄ±.

Kelly Brook, eski niÅŸanlÄ±sÄ± Billy Zane'in giyimine kuÅŸamÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Amanda Weakeley'in sunduÄŸu StyleDNA adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan 46 yaÅŸÄ±ndaki Kelly Brook, sevgilisinin Ã¼zerine giydiÄŸi eÅŸofman tarzÄ± rahat giysileri atÄ±p onun yerine korseli, vÃ¼cut hatlarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karan kÄ±yafetler giymesini istediÄŸini anlattÄ±.

Brook'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Billy Zane onun 1950'li yÄ±llarda en parlak dÃ¶nemlerini yaÅŸayan Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Elizabeth Taylor gibi giyinmesini istedi.

Kelly Brook "Billy bana gerÃ§ekten de o dÃ¶nemin yÄ±ldÄ±zlarÄ±na benzediÄŸimi sÃ¶ylerdi. Bu korseli elbiseleri giymeye beni teÅŸvik etti. BÃ¶ylece ince belim ve bÃ¼yÃ¼k gÃ¶ÄŸÃ¼slerim Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

Kelly Brook, Billy Zane'in, vÃ¼cut hatlarÄ±nÄ± 1950'lerin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ± Marilyn Monroe, Jayne Mansfield ve Elizabeth Taylor'a benzettiÄŸini sÃ¶yledi.

Zane hayatÄ±na girene kadar eÅŸofman tarzÄ± rahat kÄ±yafetler giyen Brook, onun isteÄŸiyle tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Billy Zane'in bu isteÄŸi Kelly Brook'un onunla tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar benimsediÄŸi tarzÄ±n Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±.

O zamana kadar eÅŸofman baÅŸta rahat kÄ±yafetler giyiyordu Brook. Ama aÅŸkÄ± uÄŸruna Zane'in istediÄŸi gibi giyinmeye baÅŸladÄ±.

Ama niÅŸan atÄ±lÄ±p iliÅŸkileri de bitince Kelly Brook, Billy Zane'in etkisinden kurtuldu. Åžimdi artÄ±k 50 yaÅŸÄ±na merdiven dayadÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde ise canÄ± nasÄ±l istiyorsa Ã¶yle giyiniyor.Â Â

Brook, 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jeremy Parisi ile evli. Onunla birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana da eskisi kadar kilo verme baskÄ±sÄ± hissetmediÄŸini, Ã§Ã¼nkÃ¼ Parisi'nin de yemek yemeyi sevdiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.