Ne eski karısıyla bitmeyen kavgası, ne de ona sırt çeviren evlatları… Yorgun gönlünü esmer güzelinin omzunda dinlendiriyor

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Brad Pitt ve “esmer güzeli” olarak anılan kız arkadaşı Ines de Ramon, dün Fransa Açık tenis turnuvasının kadınlar tekler final maçını nefeslerini tutarak izledi.

62 yaşındaki aktör ve 33 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Paris'teki Roland-Garros Kompleksi'nde, turnuvanın 14. Gününde Philippe-Chatrier kortunda Polonyalı oyuncu Maja Chwalinska'nın Rus Mirra Andreeva ile karşılaşmasını izlemek için kalabalığın arasındaydı.

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Büyük bir tenis hayranı olan Brad Pitt maç başlar başlamaz heyecanla seyircilerin arasında yerini aldı.

Hollywood yıldızı keçi sakalı, büyük güneş gözlükleri ve kabarık saçlarıyla dikkat çekerken, kız arkadaşı Ines de Ramon krem ​​rengi askılı bir elbise ve yeşil deri ceketiyle şıklığını sergiledi.

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2022'den beri birlikte olan Brad ve Ines, maçın gergin anlarında birbirlerine sarılırken aşklarının doruk noktasında gibi görünüyorlardı.

Yıldız oyuncu 2004’te, Jennifer Aniston’la evliyken aynı filmde rol aldığı Angelina Jolie ile aşk yaşamaya başlamış, bu aşk evliliğinin 2005’te sonlanmasına yol açmıştı.

Dillere destan bir aşk yaşayan çifte hayranları isimlerini birleştirerek Brangelina diye seslenmeye başlamış, birlikte 3’ü evlatlık, 3’ü de biyolojik olmak üzere 6 çocuk büyüten ikili 2014’te nikah masasına oturmuştu.

Yıllarca süren bu aşk Brad ve Angelina evlendikten sadece 2 yıl sonra 2016’da fırtınalı şekilde sona erdi. Çift boşanmak üzere mahkemeye gittikten sonra bu tarihe geçen dava yıllar sürdü ve en sonunda 2024’te, 8 yılda sona erdi.

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Aralarında hâlâ Fransa’daki arazileri ve bu arazideki şatonun hisseleri konusunda bir hukuk savaşı olan çift süreç boyunca birbirlerinin en büyük düşmanı haline geldi.

Brad Pitt bu arada Angelina Jolie’nin şiddet iddiaları yüzünden zor zamanlar geçirdi ve imajı sarsıldı. İmajı bu yana ünlü çiftin tüm çocukları babalarına tavır alarak onunla görüşmeyi kesti.

Bununla da kalmayıp yaşları büyüyüp reşit oldukça hepsi sırayla babalarının soyadını reddettiler ve sadece annelerinin soyadını kullanmaya başladılar.

Brad Pitt’in yakın çevresi uzun süredir ünlü oyuncunun bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu, onları çok özlediğini ve barışmak için çırpındığını söylüyor.

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Yıldız isim bu süreçte teselliyi hayatına giren Ines de Ramon’la buldu. 2022’nin kasım ayından beri birlikte olan aşıklar bir süredir Los Angeles’ta evli bir çift gibi birlikte yaşıyorlar ve ilişkilerini nikah masasına taşımak istedikleri söyleniyor.

Brad Pitt’in yıllarca kalbini boş tuttuktan sonra yüzünü güldüren tek kadın olan Ines de Ramon’a çok hayran ve aşık olduğu, Angelina Jolie’yle girdiği yorucu kavgaların ardından onun omuzlarında gönlünü dinlendirdiği söyleniyor…