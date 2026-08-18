Ne elbiseymiÅŸ ama! SÃ¶z dinlemeyen herkes giye giye bir tÃ¼rlÃ¼ eskitemedi

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bunun Ã¶rneklerinden biri de Jennifer Lopez'in 2000 yÄ±lÄ±ndaki Grammy tÃ¶reninde giydiÄŸi 'orman desenli' olarak anÄ±lan elbise.

Ã–yle ki modern Ã§aÄŸlarda kimse bunun eline su dÃ¶kemedi.

Lopez, aradan geÃ§en zaman iÃ§inde Ã§ok daha iddialÄ± kÄ±yafetlerle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ama yine de o gÃ¶bek kÄ±smÄ± bir broÅŸla tutturulan yeÅŸil elbisenin yerine geÃ§ecek hiÃ§bir kÄ±yafet giymedi.Benzerlerini Lopez'in kendisi de dahil Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ giydi.. BirÃ§ok tasarÄ±ma ilham veren o Ã¼nlÃ¼ elbise daha doÄŸrusu bir benzeri bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Rachel Zoe , Hamptons adlÄ± dergiye verdiÄŸi kapak pozunun kutlamasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen davette bu elbisenin bir benzerini giydi...



Rachel Zoe, bu elbiseyle de hem kameralara doya doya poz verdi hem de sosyal medya hesabÄ±ndan birÃ§ok paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. GEÃ‡EN YIL DA ÃœNLÃœ MODEL GÄ°YDÄ°



Haberin DevamÄ±

Lopez'in Ã¼nlÃ¼ elbisesinin bir benzerini geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda da Ã¼nlÃ¼ model Amber Valetta bir davette giymiÅŸti.

ABD'de dÃ¼zenlenen Pozitif deÄŸiÅŸim Ã–dÃ¼lleri gecesinde, Lopez'in 2000 yÄ±lÄ±ndaki Grammy tÃ¶reninde giydiÄŸi o Versace tasarÄ±mÄ± elbisenin bir benzerini giydi Valletta.Her ne kadar Ã¶nden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Lopez'in Ã¼nlÃ¼ elbisesinin aynÄ±sÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nse de Valetta'nÄ±n giydiÄŸinde bu kez sÄ±rtÄ±nda da bir dekolte vardÄ±.

Amber Valletta, bu elbise sayesinde geÃ§enin de en Ã§ok konuÅŸulan konuÄŸu oldu. 51 yaÅŸÄ±ndaki Amber Valletta mesleÄŸinin de getirdiÄŸi avantajla elbiseyi gerÃ§ekten de gayet kusursuz bir ÅŸekilde taÅŸÄ±dÄ±.

Valletta, gecede Donatella Versace eÅŸliÄŸinde aynÄ± elbiseyle podyuma Ã§Ä±ktÄ±.

Haberin DevamÄ±

Elbette bunca Ã¼nlÃ¼ olan bu elbisenin bir de tarihi var... Ä°ÅŸin ilginci belki de Lopez, 2000'deki o Grammy gecesinde LÃ¼bnanlÄ± modacÄ± Andrea Lieberman'Ä±n Ã¶nerisine uysaydÄ± bu elbise bu kadar Ã¼nlÃ¼ olmayacaktÄ±.

Jennifer Lopez, geÃ§en yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda da bu kÄ±smÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Lopez, kendi tarihinde de Ã¶nemli yeri olan o elbise hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:Â " O daha Ã¶nce baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan da giyilmiÅŸ olan bir elbiseydi. TasarÄ±mcÄ±m bana 'LÃ¼tfen onu giyme. Daha Ã¶nce baÅŸkalarÄ± giydi' dedi. Ama ben de tasarÄ±mcÄ±ma o elbiseyi giyeceÄŸimi, Ã§Ã¼nkÃ¼ en iyi gÃ¶rÃ¼nen elbisenin o olduÄŸunu ve onu giyeceÄŸimi sÃ¶yledim."

Jennifer Lopez o ödül gecesinde gerçekten de söylediÄŸini yaptÄ± ve o yeÅŸil elbiseyi giydi. Ve o elbise o gece kelimenin tam anlamÄ±yla ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. .. Jennifer Lopez, o ünlü elbisenin perde arkasÄ±ndaki öyküyü Vogue dergisine verdiÄŸi röportajda anlattÄ±. O ünlü elbiseyi az önce bizim de hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Marilyn Monroe'nun o ünlü boyundan baÄŸlamalÄ± beyaz elbisesine benzetti. AslÄ±nda Lopez'in bu konudaki sözleri gayet ilginç: "SanÄ±rÄ±m her kuÅŸaÄŸÄ±n bir ikonik elbisesi var. Marilyn Monroe'nun beyaz elbisesi bir önceki kuÅŸak için ikonikti. Bu yeÅŸil elbise de baÅŸka bir kuÅŸak için."

Â

Haberin DevamÄ±

Jennifer Lopez, daha sonra baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan defalarca taklit edilen, hatta kendisinin de bir benzerini sonradan giydiÄŸi o yeÅŸil elbisenin neden bu kadar ilgi Ã§ektiÄŸini ise ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Sahneye Ã§Ä±ktÄ±m ve bir anda oldu."

AslÄ±nda Jennifer Lopez'in sÃ¶zlerine bakÄ±lÄ±rsa kendisi bile bu elbisenin neden bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok da net olarak anlamÄ±ÅŸ deÄŸil.

Zaten Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, bundan iki yÄ±l Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda en sevdiÄŸi elbisenin o yeÅŸil elbise olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemiÅŸti.