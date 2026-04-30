Ne diziymiÅŸ OyuncularÄ±na hÃ¢lÃ¢ kazandÄ±rÄ±yor... Final yapalÄ± 22 yÄ±l oldu, tÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r para basÄ±yor

Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio arasÄ±ndaki sarsÄ±lmaz dostluÄŸun da her iki oyuncunun parlak kariyerinin de ilk basamaÄŸÄ± oldu bu yapÄ±m.

Ama bu iki yÄ±ldÄ±za getirdikleri bir yana hiÃ§ umulmayan ve artÄ±k sinemayla ilgisi kalmayan biri iÃ§in bile beklenmedik bir gelir kapÄ±sÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ bu Ã¼nlÃ¼ film.

Ä°KÄ° KELÄ°ME SÃ–YLEDÄ°, YILLARDIR Ã‡EK ALIYOR

James Cameron'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Titanic (Titanik) filminde rol alan kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncu Reece Thompson, 1997 tarihli yapÄ±mdan hala para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayalÄ± da epey zaman oldu.

Ã‡ocukken kamera karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi iki satÄ±rlÄ±k replik sayesinde 2020'lerde bile hala yapÄ±m ÅŸirketinden Ã§ek alÄ±yor Thompson sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

HiÃ§ tanÄ±nmamÄ±ÅŸ bir Ã§ocuk oyuncu bile yÄ±llarca bÃ¶yle para kazanÄ±rken ekranÄ±n ve sinemanÄ±n bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n durumunu bir dÃ¼ÅŸÃ¼nseniz... Kim bilir onlar rol aldÄ±klarÄ± yapÄ±mlardan yÄ±llar geÃ§se bile ne kadar Ã§ok kazanÄ±yorlar.





ÃœNLÃœ DÄ°ZÄ° OYUNCULARINA MÄ°LYONLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Ä°ÅŸte bu konudaki merakÄ± Lisa Kudrow giderdi...

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry gibi oyuncularla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Friends ile ilgili ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir gerÃ§eÄŸi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda aÃ§Ä±kladÄ± Kudrow.

Ä°lk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 1994'te yayÄ±nlanan Friends dizisi 2004'te final yaptÄ±.

Dizi, kadrosundaki o dÃ¶nemin genÃ§ oyuncularÄ± iÃ§in de bir kilometre taÅŸÄ± olmuÅŸtu.

BugÃ¼n 62 yaÅŸÄ±nda olan Kudrow'un The Times'a verdiÄŸi rÃ¶portaja gÃ¶re dizi oyuncularÄ± hÃ¢lÃ¢ Friends sayesinde yÄ±lda 20 milyon dolardan fazla para kazanÄ±yor.

Elbette bu durumun telif haklarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Kudrow,Â final yapmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 22 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen oyuncularÄ±n hÃ¢lÃ¢ yÄ±llÄ±k 20 milyon dolar kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.





Lisa Kudrow, dizide Phoebe Buffay karakterini canlandÄ±rÄ±yordu. Jennifer Aniston ve Courteney Cox'un sette baÅŸlayan dostluÄŸu ise hala bitmedi.

'BÄ°R DAHA ASLA BÃ–YLE BÄ°R ÅžEY YAÅžAYAMAYACAÄžIZ'

Kudrow neden dizinin bu kadar beÄŸenildiÄŸine ve finale raÄŸmen para kazandÄ±rmaya devam etmesine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de anlattÄ±.

Kudrow "Matthew'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra diziyi yeniden izledim. Eskiden tekrar izlediÄŸimde sadece nereleri daha iyi yapabileceÄŸime odaklanÄ±yordum. Ama Matthew Ã¶ldÃ¼kten sonra yeniden izlediÄŸimde ilk kez gerÃ§ekten ne kadar harika bir dizi olduÄŸunu fark ettim" diye konuÅŸtu.

Sonra da ÅŸu sÃ¶zleri sarf etti: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ortada gerÃ§ekten dahice bir iÅŸ vardÄ±. Gelecekte ne yaparsak yapalÄ±m bir daha asla bÃ¶yle bir ÅŸey yaÅŸayamayacaÄŸÄ±z."

BÃ–LÃœM BAÅžI ÃœCRETLERÄ° GÄ°DEREK YÃœKSELDÄ°

Friends dizisinin ekonomik boyutuyla ilgili biraz daha bilgi verelim...

YapÄ±mÄ±n ilk sezonunda oyuncular bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 22 bin 500 dolara anlaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±. Dizi Ã¶ylesine sevildi ki son iki bÃ¶lÃ¼mde Ã¼cretler bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 1 milyon dolara kadar yÃ¼kseldi.

Dizinin kadrosu z2021 yÄ±lÄ±nda tek bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k bir Ã¶zel program iÃ§in yeniden bir araya geldi. Ä°ÅŸte orada kazandÄ±klarÄ± para da 2 buÃ§uk milyon dolardÄ±.

BÄ°R DE TRAJÄ°K OLAYLA HAFIZALARA KAZINDI

Â Friends dizisi, final yapmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 22 yÄ±l geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hala oyuncularÄ±na hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir para getirse de aynÄ± zamanda trajik bir olayla da hatÄ±rlanÄ±yor.

Dizinin ana karakterlerinden biri olan Chandler Big'i canlandÄ±ran Matthew Perry, 2023 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 54 yaÅŸÄ±ndayken evinde Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu.

Bu durum da dizinin kadrosu kadar izleyicileri aÃ§Ä±sÄ±ndan da acÄ± bir hatÄ±ra olarak hafÄ±zalarda yerini aldÄ±.

EKRANIN UNUTULMAZ YAPIMLARINDAN: David Crane ve Marta Kauffman tarafÄ±ndan yaratÄ±lan Friends'in ilk bölümü 22 Eylül 1994'te ekrana geldi. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer kadroda yer alan isimlerdi. Zaman zaman o sÄ±rada Aniston'Ä±n eÅŸi olan Brad Pitt gibi ünlüler de konuk oyuncu olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçmiÅŸti. Friends dizisi, 6 MayÄ±s 2024 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan final bölümüyle ekrana veda etti.

