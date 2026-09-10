Ne dillere destan güzelliği ne de büyük şöhreti bir işe yaradı… Hayatının büyük aşkını çok aradı ama bulamadı: Yıllardır elime kimsenin eli değmedi

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İnandığı değerleri savunmaktan çekinmeyen, uzun yıllar sinema sektöründe kadın ve erkek oyuncular arasındaki eşitsizliklere dikkat çeken hatta bu yüzden rol bulmakta zorlandığını bile iddia eden Sharon Stone’dan yine dikkat çeken açıklamalar geldi.

68 yaşındaki Sharon Stone, uzun süredir bir cinsel yaşamı olmadığını ve hayatının “büyük aşkıyla” da hiç karşılaşmadığını açıkladı.

Sharon Stone, katıldığı yeni bir podcast yayınında yaptığı bu şaşırtıcı açıklamalarla gündemde…

Artık anlamsız gündelik birlikteliklere sırtını döndüğünü, bir hayat arkadaşı istediğini itiraf eden Hollywood’un sarışın yıldızı aradığı gibi birini bulamadığı için kimseyle ilişki kurmadığını ve eline uzun zamandır erkek eli değmediğini itiraf etti.

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Temel İçgüdü filmiyle bir Hollywood yıldızına dönüşen ve uzun yıllar bir seks sembolü olarak anılan Sharon Stone iki kez evlenmiş olmasına rağmen hayatının büyük aşkını bulduğuna inanmadığını da söyledi.

Beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra ölümden dönen ve uzun süre iş bulamadığı için büyük sıkıntılar yaşayan yıldız isim "Gerçekten iyi bir sevgili olurum ama uzun zamandır kimsenin sevgilisi olmadım. Kötü erkek arkadaşların sevgilisi de oldum, iyi erkek arkadaşların da. Şansım yaver gittiği zamanlar da oldu, şanssız olduğum zamanlar da, hiç şansımın olmadığı zamanlar da... Ve epeydir hiç şansım gülmüyor." diyerek uzun süredir hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

"Çocuklarım büyüdüğü için artık sadece gündelik ilişkileri için birini değil, bir hayat arkadaşı istiyorum. O tür şeylerden biraz sıkıldım."

Ünlü oyuncunun evlat edindiği üç oğlu var: Roan (26), Laird (21) ve Quinn (20) adında üç erkek evlat büyüten Stone, aradığı ilişkiyi sonunda bulabilmek için bir süre yalnız kalmayı kabullenmenin gerekli olduğuna inandığını söylüyor.

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Hayatının büyük aşkını yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda ise Hollywood yıldızı şu yanıtı verdi: "Hayatımda aşklar oldu ama hayatımın 'büyük aşkını' yaşadığımı sanmıyorum, hayır."

Sharon Stone, 23 yaşındayken, ünlülerin gittiği bir medyuma gittiğini ve bu medyumun ona gelecekte dünya çapında tanınan bir kişi olacağını ancak gerçek aşkı bulmakta zorlanacağını söylediğini de anlattı.

Stone'un aktardığına göre medyum ona şunları söylemişti: "Hayatının aşkıyla oldukça ileri bir yaşta, epey yaşlandığında karşılaşacaksın. Üstelik o kişi tıpkı senin gibi biri olacak. Bir bakıma, onunla özdeşleşeceksin. Ama bu, gerçekten epey yaşlandığında, neredeyse 70 yaşına geldiğinde gerçekleşecek."

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Ünlü yıldız daha önce iki kez evlilik yapmıştı; ilk eşi televizyon yapımcısı Michael Greenburg, ikinci eşi ise 2004 yılında boşandığı gazeteci Phil Bronstein’dı.

Daha önce de flört dünyasına dair hayal kırıklığını açıkça dile getiren Stone, 2020'de insanları "samimiyetsiz" bulduğu için bu işi bıraktığını açıklamıştı.

Ancak Stone, aşkı bulmaktan tamamen vazgeçmediğini; gerçekten arzuladığı hayat arkadaşlığı için beklemeye istekli olduğunu açıkça ifade etti.

Sharon Stone, Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminin ardından Hollywood'un en büyük seks sembollerinden biri haline geldikten sonra cinsiyetçiliğin kariyerine zarar verdiğini söylemeye başladı.

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1995 yılında Martin Scorsese'nin Casino filmindeki performansıyla Oscar adaylığı kazanan oyuncu, daha önce; açık sözlü veya "zor" biri olarak görülmesinin, sonrasında kendisine teklif edilen önemli rollerin azlığında rol oynadığını da iddia etmişti.