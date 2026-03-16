Ne çok istemişti onun da bu sevgiye karşılık vermesini... Bir kere bile elini tutamadığı aşkı için son şarkısını ağlayarak söyledi

Haberin Devamı

Eğer öyle bir düşünceniz varsa bunu bir kez daha gözden geçirin.

Çünkü onlar da söz gelimi aşık oldukları herkesi öyle kolayla elde edemiyorlar. Hatta bu durum, bazen olgunluk yıllarında bile kalplerinde bir yarım bir duygu olarak kalabiliyor.

Bunun örneklerinden biri de dün gece Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan 98'ni Oscar Ödülleri gecesinde yaşandı.

Sinema ve müzik dünyasının, ilerleyen yıllara rağmen pırıltısını kaybetmeyen yıldızı, hiç kavuşamadığı aşkının arkasından gözyaşları içinde bir konuşma yaptı. Önce onu andı, sonra da ona aşık olduğu filmin şarkısını seslendirdi.

SET AŞKI KARŞILIK BULAMADI

Bu tek taraflı aşkın kahramanı Barbra Streisand. Onun aşık olduğu ama karşılık bulamadığı kişi ise geçen yıl eylül ayında hayata veda eden ünlü oyuncu Robert Redford.

Haberin Devamı

1973 yılında The Way We Were adlı filmde birlikte oynadılar Streisand ile Redford. O dönemde ikisi de gençti ve kariyerlerinin en parlak dönemini yaşıyorlardı.

Daha da ötesinde Streisand; rol arkadaşına çok aşık oldu. Çekimlerden bir yıl önce ilk kocası Elliot Gould ile evliliği bitmişti. Kalbi aşka açıktı, ama Redford başkasıyla evliydi ve mutluluğunun yıkılmasını istemiyordu.

Bu aşkın üzerinden yıllar geçti. Barbra Streisand, şu anda James Brolin ile evli.

Ama Oscar töreninde, geçen yıl hayata veda eden Robert Redford'un anısına bir konuşma yaptı.

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı: Efsane oyuncu Robert Redford hayata veda etti





'ENTELEKTÜEL KOVBOY' İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Onunla aralarındaki derin bağdan söz ederken de gözyaşlarını tutamadı. Belki biraz da bu yüzden gözündeki koyu renk camlı gözlüklerini çıkarmadı.

83 yaşındaki Barbra Streisand Robert Redford için "Entelektüel kovboy" tanımını kullandı. Sonra Redford'a yazdığı son notu hatırladı.

"Bob'ya yazdığım son notu 'seni seviyorum' diye bitirdim" diye konuştu.

Haberin Devamı

Streisand bunun hemen ardından The Way We Were adlı filmin şarkısını seslendirdi...

Şarkının "Öyleyse hatırlayacağımız tek şey kahkahalar... Her ne zaman eskiden nasıl olduğumuzu düşünsek" şeklindeki sözlerini seslendirirken duyguları iyice yükseldi.





REDFORD, ONUN AŞKINDAN KENDİNİ KORUMAK İSTEDİ

Geriye dönüp bakarsak Streisand'ın bu şarkıyı seslendirirken bunca duygulanması da nedensiz değil aslında.

Robert Hofler'in kaleme aldığı "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen" adlı kitap da bu ayrıntıyı gözler önüne sermişti.

Yazarın iddiasına göre Redford, filmdeki rol arkadaşı Barbra Streisand'a güvenmediği için senaryo gereği onunla yakınlaşacağı sahnede iki kat iç çamaşırı giymek zorunda hissetti kendini.

Haberin Devamı

Sonunda da gerçekten öyle yaptı. Kitaba göre bunun nedeni de Streisand'ın Redford'a aşık olmasıydı.

Hofler'in kitabında yer alan iddialara göre Redford, Streisand'ın kendisine yönelik bu aşkından haberdardı ama bu duygunun ünlü aktörde karşılığı yoktu.

Hatta o filmde Streisand ile çalışmak bile istemiyordu.





EVLİLİĞİ YIKILSIN İSTEMEDİ

Yazarın kitabında ileri sürdüğüne göre Robert Redford o sırada rol arkadaşı Streisand'ın "ciddi bir oyuncu" olduğunu düşünmüyordu.

Böyle hissettiği bir kadınla rol gereği bile olsa yakınlaşmak istemedi. Çünkü Redford o sırada Lola Van Wagenen ile evliydi. Eşi ve dört çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyordu.

Haberin Devamı

Öte yandan The Way We Were'deki rol arkadaşı Barbra Streisand ise o dönemde yakışıklılığının zirvesinde olan Robert Redford'dan büyülenmişti ve onun sevgilisi olmasını istiyordu.

Bu arada yeri gelmişken filmin çekimlerinin başladığı 1972 yılında Redford'un 36, Streisand'ın da 30 yaşında olduğunu hatırlatalım. Yani her ikisi de gençliklerinin ve çekiciliklerinin doruğundaydı.





Şimdi iki ünlü oyuncu arasında yaşanan gerilimle gündeme gelen The Way We Were filmine bir bakalım. Arthur Laurents'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Sidney Pollack oturuyordu.





Haberin Devamı

Streisand, Redford'a olan aşkına karşılık bulamadı. Ama 1998 yılında yani hayatının olgunluk döneminin başlarında James Brolin ile hayatını birleştirdi. Evliliği de gayet mutlu gidiyor.