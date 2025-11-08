Ne çabuk büyüdü de annesine eşlik ediyor... Bu kez yanına oğlunu aldı

Haberin Devamı

Kral Charles'ın, ortanca kardeşi Andrew'nun unvanlarını elinden almasıyla bir kez daha Jeffrey Epstein skandalının bir aktörü olarak gündeme gelen aile yine en sevilen yüzleri sayesinde "konuyu değiştirdi."

BU KEZ OĞLU EŞLİK ETTİ

Epey uzun bir zamandır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, 1. Dünya Savaşı sırasında silah altında ölenlerin onuruna düzenlenen Anma Günü'ne katıldı.

Kocası Galler Prensi William, Earthshot töreni için Brezilya'da olduğu için Kate'e üç çocuğunun en büyüğü olan Prens George eşlik etti.

Bir başka deyişle geleceğin kralı olan 12 yaşındaki George, babasını temsilen törene katıldı.

Royal Albert Hall'daki tören için Kate Middleton, beyaz geniş yakası olan bir peplum bluzla aynı renk bir etek giydi. Saçlarını açık bırakan Kate, sağlıklı görünümüyle de dikkat çekti.

Galler Prensesi'ni eşlik eden George ise yine takım elbisesiyle törene katıldı. Daha önce anne ve babasıyla çeşitli etkinliklere katılan George, bu anma töreninde ilk ciddi görevini de üstlenmiş oldu.

Bu arada Kate Middleton'ın kıyafet seçimi de yine hiç tanımadığı kayınvalidesi Prenses Diana'ya bir selam gönderdi.

Elbisenin beyaz ve geniş yakası Diana'nın 25'inci Londra Film Festivali'nde giydiği lacivert kadife elbisenin yakasına benzetildi.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla da gecede yerlerini aldı. Anma Günü'nü hiç kaçırmayan Charles'ın en küçük kardeşi Edinburgh Dükü Edward ile karısı Edinburgh Düşesi Sophie de katılımcılar arasındaydı.