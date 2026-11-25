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2018 yılında hayatlarını resmen birleştiren Hailey ile Justin için en çok yayılan söylenti de aralarının hiç iyi olmadığı, evliliklerinin sarsıldığı yolunda.

Neredeyse evlendiklerinden bu yana bu tür söylentilerin merkezinde olan genç çift, yine de mutlu yuvalarını ayakta tutmayı başardı bugüne kadar.

Arada sırada her evli çift gibi tartışsalar bile belli ki birlikteliklerini sürdürmekte kararlılar.

Üstelik genç çift, önemli bir günü de gayet gösterişli bir şekilde kutladı. Hailey Baldwin de haklarında çıkan söylentilere inat o anlarda çekilen pozlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Hemen söyleyelim... Hailey Baldwin Bieber'ın hayatında yeni bir sayfa açıldı. Justin Bieber ile evliliğinden 2 yaşında Jack Blues adında bir erkek çocuk annesi olan Hailey, 30 yaşına girdi.

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Artık 20'lerin defteri kapandı onun için 30'lar başladı.

İşte bu önemli dönüm noktası için de Justin Bieber ona çok güzel sürprizler hazırladı.

Çift, aralarında Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın da bulunduğu ünlü konuklarıyla birlikte Bahalamar'da tropikal bir tatile çıktı. Gündüz saatlerinde denizin ve güneşin keyfini sürdüler.

Hatta Hailey Bieber o anlarda üzerindeki altın rengi bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı.

Gece olduğunda da kocası Justin Bieber, Hailey'in yeni yaşı şerefine bir havai fişek gösterisi düzenledi. O gösteriyle de Hailey, yeni yaşını karşıladı.

Baldwin Bieber'ın yeni yaşıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı da geldi.

Hailey Baldwin'in 30'uncu yaş günü için çıktıkları Bahamalar tatilinde genç çifte Kylie Jenner ile Kendall Jenner da eşlik etti.

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Her ne kadar son görüntülerde mutluluk tablosu çiziyor olsalar da bir ara Hailey ile Justin'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşmadı değil.Önceki yıl Justin Bieber'ın sokaklarda tuhaf giysiler içinde görülmesi, karısıyla gittiği yerlerde aralarındaki uzaktan bile fark edilen soğukluk gençlerin boşanacağı iddialarını güçlendirmişti.

Fakat belli ki Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber, en azından şimdilik o sorunları aştılar ve evliliklerine devam ediyorlar.