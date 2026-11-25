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2018 yılında hayatlarını resmen birleştiren Hailey ile Justin için en çok yayılan söylenti de aralarının hiç iyi olmadığı, evliliklerinin sarsıldığı yolunda.
Neredeyse evlendiklerinden bu yana bu tür söylentilerin merkezinde olan genç çift, yine de mutlu yuvalarını ayakta tutmayı başardı bugüne kadar.
Arada sırada her evli çift gibi tartışsalar bile belli ki birlikteliklerini sürdürmekte kararlılar.
Hemen söyleyelim... Hailey Baldwin Bieber'ın hayatında yeni bir sayfa açıldı. Justin Bieber ile evliliğinden 2 yaşında Jack Blues adında bir erkek çocuk annesi olan Hailey, 30 yaşına girdi.
Artık 20'lerin defteri kapandı onun için 30'lar başladı.
Çift, aralarında Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın da bulunduğu ünlü konuklarıyla birlikte Bahalamar'da tropikal bir tatile çıktı. Gündüz saatlerinde denizin ve güneşin keyfini sürdüler.
Hatta Hailey Bieber o anlarda üzerindeki altın rengi bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı.
Baldwin Bieber'ın yeni yaşıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı da geldi.
Fakat belli ki Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber, en azından şimdilik o sorunları aştılar ve evliliklerine devam ediyorlar.