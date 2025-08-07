En acÄ± gerÃ§ekle yÃ¼zleÅŸti... Åžimdi kalbi paramparÃ§a... Annesi, torun hasretiyle yana yana bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti

Haberin DevamÄ±

Ama 61 yaÅŸÄ±ndaki Brad Pitt iÃ§in bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n eskisi kadar bÃ¼yÃ¼k anlamÄ± yok artÄ±k... Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ oyuncu, bir insanÄ±n hayatta yaÅŸayabileceÄŸi en bÃ¼yÃ¼k acÄ±lardan biriyle yÃ¼zleÅŸti..

ANNESÄ° HAYATA VEDA ETTÄ°

Arada sÄ±rada film galalarÄ±nda kendisine eÅŸlik eden gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ annesi Jane Etta Pitt'i kaybetti... Brad Pitt'in yanÄ± sÄ±ra bir oÄŸlu ve bir kÄ±zÄ± daha olan Jane Pitt, 84 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

AcÄ± haberi Brat Pitt'in erkek kardeÅŸi Doug Pitt'in Ã§ocuklarÄ±ndan Sydney Pitt, yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. GenÃ§ kÄ±z, babaannesinin ardÄ±ndan uzun bir veda mesajÄ± yazdÄ±...

Jane Pitt'ten "Grammy" diye sÃ¶z eden Sydney "Benim tatlÄ± Grammy'im Jane Etta daha senin gidiÅŸine hazÄ±r deÄŸildik. Ama sonunda Ã¶zgÃ¼rce ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyebildiÄŸini, dans edebildiÄŸini ve resim yapabildiÄŸini bilmek iÅŸimizi biraz daha kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor" diye yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±

"EÄŸer Grammy'yi tanÄ±yorsanÄ±z onun ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir kalbi olduÄŸunu da biliyorsunuz demektir. Herkesi ve her ÅŸeyi derin bir ÅŸekilde umursuyordu. Bana nasÄ±l resim yapacaÄŸÄ±mÄ±, nasÄ±l gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±mÄ±, kibar olmayÄ±, en kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸeylerde bile mutluluk bulmayÄ± Ã¶ÄŸretti" diye anlattÄ± genÃ§ kÄ±z kaybettiÄŸi babaannesini.

AcÄ± haberi Etta Jane'in torunlarÄ±ndan Sydney Pitt yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.





'O SEVGÄ°NÄ°N EN SAF HALÄ°YDÄ°'

Sydney Pitt'in paylaÅŸÄ±mÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Etta Jane Pitt, bazen saÃ§ma oyunlar uydurup torunlarÄ±nÄ± gÃ¼ldÃ¼rÃ¼rdÃ¼. Adalate, baÅŸkalarÄ±na Ã¶ncelik vermeye, iyilik yapmaya inanÄ±rdÄ±.

Sydney Pitt, Etta Jane'in bÃ¼tÃ¼n torunlarÄ±na, Ã§ocuklarÄ±na ve tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± herkese verdiÄŸi sevginin sÄ±nÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da satÄ±rlarÄ±na ekledi.

GenÃ§ kÄ±z, babaannesi yanÄ±nda olmadan yola nasÄ±l devam edebileceklerini bilmediÄŸini de yazdÄ±. Hemen ardÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Ama her fÄ±rÃ§a darbesinde, her nazik harekette hala burada olduÄŸunu bileceÄŸim. O sevginin en saf haliydi."

Haberin DevamÄ±

Babaannesini kaybeden genÃ§ kÄ±z "BÃ¼yÃ¼rken onu tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve sevebildiÄŸimiz iÃ§in ÅŸanslÄ±ydÄ±k. Biliyorum ki o her birimizle birlikte yaÅŸamaya devam edecek" diyerek paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bitirdi.

NET Ã–LÃœM TARÄ°HÄ° VE NEDENÄ° AÃ‡IKLANMADI:TMZ adlÄ± internet sitesindeki habere gÃ¶re Brad Pitt'in annesi bu hafta iÃ§inde herhangi bir gÃ¼nde hayata veda etti. Etta Jane'in ne zaman ve neden son nefesini verdiÄŸi ise belirtilmedi. Brad Pitt'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ise konuyla ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.





Etta Jane ve William Alvin, 1962 yÄ±lÄ±nda evlendiler.





Haberin DevamÄ±

NADÄ°REN OÄžLUYLA KIRMIZI HALIYA Ã‡IKARDI

Her ne kadar Brad Pitt, sinemanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ isimlerinden biri olsa da annesi Etta Jane ve babasÄ± William Alvin Pitt, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan uzakta bir hayat sÃ¼rÃ¼yordu.

Sadece nadir olarak Brad Pitt'e kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da eÅŸlik ediyorlardÄ±. Jane ve Etta, 2012'deki Oscar tÃ¶reninde Angelina Jolie ve Brad Pitt ile birlikte yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Bir keresinde de Angelina Jolie, su Ã§iÃ§eÄŸi olduÄŸu iÃ§in Unbroken filminin galasÄ±na gidemediÄŸinde de oÄŸullarÄ± ve torunlarÄ±yla birlikte galaya katÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.



Â



Etta Jane ile William Alvin Pitt, 1962 yÄ±lÄ±nda evlendi. Bir yÄ±l sonra bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brad dÃ¼nyaya geldi. 1966'da kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Dough doÄŸdu. En kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Julie ise 1969'da dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Jane ve William'Ä±n Brad Pitt'in artÄ±k onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyen altÄ± Ã§ocuÄŸu da dahil 14 tane torunu vardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bu arada artÄ±k Pitt ile Jolie'nin altÄ± Ã§ocuÄŸunun yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± yÄ±ldÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi biliniyor... Ä°ddialara gÃ¶re Jolie, altÄ± Ã§ocuÄŸunu babaanneleri ve dedeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼yordu. Etta Jane de her ne kadar diÄŸer torunlarÄ±yla sÄ±k bir araya gelse de Jolie ve Pitt'ten olan torunlarÄ±na hasret bu dÃ¼nyaya veda etti.