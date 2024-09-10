Ne bitmeyen davası ne de ona yüz çeviren çocukları… Mutluluktan havalara uçuyor… Güzel sevgilisi sanki ona gençlik aşısı yaptı!

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Aslında davanın hakimi süreç uzayınca onları bekar ilan etmesine etti ama adları yine de sürekli yan yana yazılmaya devam ediyor.

Aşklarının ilk ortaya çıktığı günlerde hayranlarının “Brangelina” lakabını taktığı Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2016’da ayrıldıktan sonra önce çocuklarının velayeti sonra da Fransa’da bulunan üzüm bağları ve o bağların ortasında yer alan şato için kavgaya tutuşmuştu.

Aradan yıllar geçti, dava sonuçlanmadı ama ünlü çiftin çocukları büyüyüp ikizleri Vivien ve Knox hariç hepsi birer yetişkin oldu.

AYRILIK SÜRECİNDE ÇOK YIPRANDI… ÇOCUKLARI ONA SIRT ÇEVİRDİ

Ve bu olur olmaz da mahkemeye gidip babalarının soyadından vazgeçtiler ve ayrılık sürecinin başından beri olduğu gibi anneleri Angelina Jolie’nin yanında saf tuttular…

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Eski karısının kendisine ve çocuklarından birine şiddet uyguladığı suçlamalarına maruz kalan Brad Pitt bu süreçte çocuklarının sevgisi ve güvenini kaybetti.

Ancak yolunun kesiştiği güzel mücevher tasarımcısı ve ünlü oyuncu Paul Wesley’nin de eski eşi olan Ines de Ramon’a gönül verdi.





2 YILA YAKIN KAÇIP EN SONUNDA PES DEDİLER

Aralık 2022’den beri birlikte olan Brad Pitt ve adı onunla duyulduğundan beri “esmer güzeli” olarak anılan 31 yaşındaki Ines de Ramon başlarda bu ilişkiyi kaçamak görüşerek ve basından sürekli kaçarak yaşadı.

Artık bu aşk duyulduktan sonra yavaşa yavaş el ele kol kola insan içine çıkmaya başlayan bu çok konuşulan çift en sonunda geçen hafta sona eren Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya birlikte çıkarak adlarından söz ettirdi.

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Gözden Kaçmasın Eski karısının gözyaşı döktüğü yere sevgilisiyle kol kola geldi Haberi görüntüle

ARTIK HER GÜN EL ELE GEZİYORLAR

Üstelik Pitt’in kavgalı olduğu eski karısı Anegelina Jolie de son filmiyle festivalin konuğuydu. Ve festival yöneticileri özel bir ayarlama yaparak eski çiftin karşılaşmasına engel oldu. Brad Pitt ve Ines de Ramon Venedik’e el ele geldiklerinde Jolie çoktan ülkeden ayrılmıştı bile…

Kırmızı halıdaki o ilk el ele pozların ardından deyim yerindeyse “rahatlayan” ve “açılan” Pitt ve de Ramon çift artık neredeyse her gece bir başka yerde el ele gazetecilere fotoğraf vermeye başladı.

KENDİNİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİ

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Venedik’teki giyim kuşamı çok ses getiren Brad Pitt, sevgilisiyle ne zaman dışarı çıksa giyim tarzının ve moda anlayışının ne kadar değiştiği gözler önüne serildi. Daha modern ve şık giyinmeye başladığı söylenen Brad Pitt’in sevgilisinin müdahaleleriyle tarzını değiştirdiği ve giderek gençleştiği konuşulmaya başladı.





BOYNUNDA ADININ BAŞ HARFİNİ TAŞIYOR…

Daha önce giymediği canlı renkleri sık sık kullanmaya başlayan Brad Pitt’in önceki gece sevgilisiyle el ele gezerken taktığı kolye de gözlerden kaçmadı. Pitt boynuna altın bir kolye takmıştı.

Ama asıl ilgi çeken bu kolyenin ucundaki altından “I” harfi oldu… Mücevher tasarımcısı olan ve ünlülerin çok sevdiği bir markanın da yıllardır yöneticiliğini yapan Ines de Ramon da bir süre önce ucunda “B” harfi takılı olan kolyesiyle geziyordu…

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ARTIK AYNI EVDE YAŞIYORLAR

Yakın çevreleri çiftin ilişkisinin birinci yılından sonra bir başka boyuta geçtiğini ve artık aynı evde yaşamaya başladıklarını söylemişti. Görünen o ki yıllardır adı hep ayrılıklar, kavgalar ve aile sorunlarıyla anılan usta aktör bu aşkla birlikte hem dertlerinden kurtuldu hem de sanki takvimden geçen yılları silip gençleşti…