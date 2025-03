Ne bir estetik var ne bir gram makyaj... Gülüşüyle endamı fırtınalar koparırdı: Klip güzelinin son hali

Haberin Devamı

Deyim yerindeyse şarkı da o ünlü rock grubu da bu iki genç kızın gölgesinde kaldı. O sırada henüz 20 yaşına bile gelmemiş olan o iki genç kız hafızalara bu şekilde kazındı. Sonra her ikisinin de yolu sinemadan yana açıldı. İkisi de zaman içinde şöhreti buldu.



Aradan geçen yıllar içinde ikisi de birçok yapımda kamera karşısına geçti. Tabii ki akıp giden zaman onları da etkiledi ve üzerlerinde izlerini bıraktı.



İşte o genç kızlardan biri geçtiğimiz günlerde çıktığı bir gezintide objektiflere takıldı. Tam da yaşına uygun bir görünüm sergileyen yıldız, biraz da makyajsız olduğu için görenlerin "Hey gidi yıllar... Onu da nasıl etkiledi" yorumunu yapmasına neden oldu.

Hemen söyleyelim... O iki genç kızı şöhrete kavuşturan klip, Aerosmith grubunun "Crazy" adlı şarkısı için çekilmişti.Klipte grup üyelerinden Steven Tyler'ın kızı olduğunu yıllar sonra öğrenen Liv Tyler ile Alicia Silverstone kamera karşısına geçiyordu.O sırada Liv Tyler 16, Alicia Silverstone ise 17 yaşındaydı. Silverstone, daha önce de Aerosmith grubunun Amazing ve Cryin adlı şarkılarının kliplerinde de oynamıştı.

İşte o iki klip güzelinden biri olan Alicia Silverstone, geçtiğimiz günlerde Batı Hollywood'da çıktığı bir gezintide görüntülendi.Bugün artık 48 yaşında olan Silverstone, üzerinde beyaz tişörtü ve krem rengi pantolonuyla rahat bir görünüm sergiliyordu.Yüzünde makyajı olmayan, saçlarını da kendi haline bırakan Alicia Silverstone, geçip giden yılların kendisini az da olsa etkilediğini gözler önüne serdi.

Alicia Silverstone, epeydir Hollywood'un kurallarına pek aldırmıyor. Günlük hayatında makyajsız ve rahat bir görünüm sergiliyor.

1976 doğumlu olan Silverstone daha altı yaşındayken modellik yapmaya başladı . 1992 yılında da Two Wonder Years adlı yapımla ilk kez oyunculuğa geçti.Sonra The Crush adlı filmle sinemaya adım atan Alicia Silverstone, o sırada henüz 15 yaşındaydı.Bu yapımda öylesine başarılı bir performans sergiledi ki MTV Sinema Ödülleri'hde iki dalda ödül kazandı.Çok geçmeden de Aerosmith'in "Cryin" ve "Amazing" adlı şarkılarının video klibinde kamera karşısına geçti.

Aerosmith grubunun klibinde oynadıktan sonra daha fazla dikkat çeken Alicia Silverstone, sonraki ilk önemli çıkışını 1995 tarihli Clueless adlı filmle yaptı.O sırada daha 20'li yaşlarına adım atmak üzere olan Silverstone, bu film sayesinde hem ün kazandı hem de hatırı sayılır bir servet elde etti.Alicia Silverstone'un Paul Rudd, Elisa Donovan, Donald Faison ve ölümünün üzerindeki gizem hala aydınlatılamayan Brittany Murphy ile birlikte kamera karşısına geçtiği filmin 30'uncu yılı önümüzdeki temmuz ayında kutlanacak.Bunun ardından da Batman& Robin adlı film geldi. O filmde Batgirl (Yarasa Kız) karakterini canlandırdı.

ÜNLÜ DİZİDE DE ROL ALDI: 2000'li yıllara gelindiğinde de Alicia Silverstone, Miss Match adlı dizide kamera karşısına geçti. Oradaki performansı sayesinde en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'ne değer görüldü.





ARTIK DAHA KÜÇÜK BÜTÇELİ YAPIMLARDA OYNUYOR: Silverstone, bir süredir tam olarak ayrılmasa da büyük bütçeli Hollywood yapımlarından uzaklaştı. Bunun yerine daha küçük filmlere ve tiyatro sahnesine yöneldi.

2005 yılında Christopher Jarecki ile evlenen Alicia Silverstone , 2018 yılında boşandı.

Bu evlilikten 2011 yılında dünyaya gelen Bear Blu adında bir oğlu bulunuyor.





MESLEĞİNE ARA VERMİŞTİ, ŞİMDİ GERİ DÖNÜYOR

Aerosmith'in Crazy adlı şarkısını klibinde rol alan Liv Tyler da sonradan sinemaya adım attı. Bernardo Bertolucci'nin Çalınmış Güzellik filmiyle yıldızı parlayan Tyler, sonra da Yüzüklerin Efendisi serisiyle bir kez daha hafızalarda unutulmaz izler bıraktı.

Bir süre mesleğine ara veren Tyler, Kaptan Amerika: Cesur Dünya filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.