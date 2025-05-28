Ne aÅŸk ama KocasÄ± uÄŸruna en bÃ¼yÃ¼k korkusunu bile bastÄ±rmÄ±ÅŸ

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Diana Spencer, o sÄ±rada veliaht prens olan kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±, 28 yÄ±l Ã¶nce de gencecik yaÅŸÄ±nda hayata veda etti...

Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde Charles ile Camilla evlendi... Son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r da Kral Charles ve KraliÃ§e Camilla olarak anÄ±lÄ±yorlar.

Ama bÃ¼tÃ¼n bu deÄŸiÅŸime raÄŸmen isimleri Ã§ok da gÃ¼zel olmayan bir gerekÃ§eyle hep yan yana geliyor.Â

En Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± da Camilla ve Charles'Ä±n bir dÃ¶nem baÅŸkalarÄ±yla evli olmalarÄ±na raÄŸmen birbirlerine olan aÅŸklarÄ±nÄ±n hiÃ§ bitmemesi.

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Her ne kadar Diana'nÄ±n ardÄ±ndan Camilla'nÄ±n Buckingham'Ä±n ileri gelenleri tarafÄ±ndan kabul edilmesi hiÃ§ kolay olmasa da sonunda uzatmalÄ± aÅŸÄ±klar muradÄ±na erdi.

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Ã‡ift, 2005 yÄ±lÄ±nda evlendi... 2022 yÄ±lÄ±nda da aile iÃ§indeki hiyerarÅŸik durumlarÄ± deÄŸiÅŸti. Ã–zetle artÄ±k onlar Kral 3. Charles ile KraliÃ§e Camilla.

Herkes Charles'Ä±n, neden Diana gibi kendisinden genÃ§, gÃ¼zel, karizmatik, daha da Ã¶tesinde tahtÄ± garantiye alan iki erkek evlat veren bir kadÄ±nÄ± deÄŸil de Camilla'yÄ± tercih ettiÄŸini yÄ±llardÄ±r sorgulayÄ±p duruyor.

EN BÃœYÃœK KORKUSUNA BÄ°LE KATLANIYOR

Ama belli ki Camilla, aÅŸkÄ± uÄŸruna bir deÄŸil birÃ§ok fedakarlÄ±k yaptÄ±. Hatta yapmaya da devam ediyor. Ã–yle ki kocasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bulunduÄŸu konumun hakkÄ±nÄ± vermek iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k korkusunun bile Ã¼zerine gidiyor.

Kral Charles ile KraliÃ§e Camilla, son olarak bir resmi gezi iÃ§in Ä°talya'ya gitti. Charles, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kanser tedavisine raÄŸmen gÃ¶revlerini yerine getiriyor elinden geldiÄŸince.

Ä°ÅŸte geÃ§miÅŸte yanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶revlilerin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Camilla, bu tÃ¼r gezilerde aslÄ±nda Ã§ok korktuÄŸu ve hiÃ§ sevmediÄŸi bir ÅŸeyi yapÄ±yormuÅŸ. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu daha da devam edecek.

Peki nedir bu Camilla'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k korkusu: UÃ§akla seyahat etmek!

2004 ile 2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Camilla ve Charles'Ä±n yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Grant Harrold, KraliÃ§e Camilla'nÄ±n uÃ§akla yolculuk etmeyi hiÃ§ sevmediÄŸini hatta bundan Ã§ok korktuÄŸunu sÃ¶yledi.

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KONUMU GEREÄžÄ° SIK SEYAHAT ETMEK ZORUNDA

Slingo adlÄ± yayÄ±n organÄ±na konuÅŸan Harrold: "Camilla kesinlikle uÃ§akla seyahati seven biri deÄŸil. Seyahat etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nda uÃ§mak, onun sevdiÄŸi bir yol deÄŸil" dedi.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Camilla'nÄ±n asÄ±l korkusu yÃ¼kseklik deÄŸil tÃ¼rbÃ¼lansa yakalanmak.

Ama yine de eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re her ne kadar Camilla uÃ§akla yolculuk etmekten korksa da bu korkusuyla baÅŸa Ã§Ä±kabiliyor, Ã§Ã¼nkÃ¼ seyahat etmek de bulunduÄŸu konumun bir gereÄŸi.

Eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n sÃ¶ylediÄŸine bakÄ±lÄ±rsa aslÄ±nda Camilla'nÄ±n bu korkusu Ã§ok da yersiz deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift, kimi zaman Ã¶zel jetlerle seyahat ediyor. Bu sÃ¼reÃ§te lÃ¼ksÃ¼n de tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yorlar. Ama bu tarz uÃ§aklar hava deÄŸiÅŸimlerinden de normal yolcu uÃ§aklarÄ±ndan daha fazla etkileniyor.

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YILLARDIR HERKES CAMILLA'NIN SIRRINI MERAK EDÄ°YOR

Charles ve Camilla'nÄ±n yÄ±llar yÄ±lÄ± bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±, hatta Camilla'nÄ±n Diana'nÄ±n hayatÄ±nÄ± Ã§alan kiÅŸi olarak gÃ¶rÃ¼lmesi de boÅŸuna deÄŸil kuÅŸkusuz... Ã‡Ã¼nkÃ¼ herkes Camilla'nÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± merak edip durdu.

Peki neydi Diana gibi genÃ§ ve gÃ¼zel bir kadÄ±nÄ± bile etkisiz hale getirip Charles'Ä±n kalbini kazanan, biraz daha ileriye gidip sÃ¶ylersek "gÃ¶zlerini kÃ¶r eden" Camilla'nÄ±n sÄ±rrÄ±?Â

Ä°ÅŸte bu sorunun yanÄ±tÄ± yÄ±llar iÃ§inde defalarca masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±...Â

Bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe gÃ¶re Charles'Ä±n Diana gibi genÃ§ ve gÃ¼zel bir kadÄ±nÄ± bile bÄ±rakÄ±p Camilla'ya yÃ¶nelmesinin ve onu hiÃ§ bÄ±rakmamasÄ±nÄ±n birden Ã§ok nedeni var.

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HEP KOCASININ BÄ°R ADIM GERÄ°SÄ°NDE DURUYOR

Bunlardan en Ã¶nemlisi Camilla'nÄ±n hep kocasÄ±nÄ±n bir adÄ±m gerisinde durmasÄ±. Yani, Charles'tan rol Ã§almamasÄ±.

Diana ise daha aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemden beri Ã¶zellikle de birlikte gittikleri her yerde kocasÄ±ndan "rol Ã§alÄ±yordu."

BakÄ±ÅŸlarÄ± ve halkÄ±n sevgisini hep kendi Ã¼zerinde topluyordu. Bu durum da karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde, geri planda kalmaktan hoÅŸlanmayan Charles'Ä± rahatsÄ±z ediyordu.

Oysa bu aÃ§Ä±dan Camilla, Diana'dan daha farklÄ±. Ã–ncelikle "ikinci kadÄ±n" olmasÄ±ndan kaynaklanan nedende halkÄ±n Ã§ok sevdiÄŸi biri deÄŸildi.

Ãœstelik Ã¶n plana Ã§Ä±kmak, Charles'Ä± gÃ¶lgede bÄ±rakmak gibi bir kaygÄ±sÄ± yoktu. O da Charles'Ä±n gÃ¶zÃ¼nde onu vazgeÃ§ilmez kÄ±lan Ã¶zelliklerden biri.

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BÄ°TMEYEN BÄ°R SABRI VAR

Bir baÅŸka neden de Camilla'nÄ±n sabrÄ±. BasÄ±nÄ±n Ã¼zerine gitmesi, daha da Ã¶nemlisi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin; KraliÃ§e'nin kendisini yÄ±llarca gÃ¶rmezden gelmesine bile sert karÅŸÄ±lÄ±k vermedi.

Nihayet KraliÃ§e'den kabul gÃ¶rdÃ¼kten sonra eÅŸi Prens Philip'in de kalbini kazanmak iÃ§in sabÄ±rla bekledi ve Ã§aba harcadÄ±.Â

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde Camilla'yÄ± Charles'Ä±n gÃ¶zÃ¼nde vazgeÃ§ilmez kÄ±lan baÅŸka bir Ã¶zellik var. Nadiren verdiÄŸi rÃ¶portajlarda sÃ¶ylediklerinin satÄ±r aralarÄ±ndan Ã§Ä±kan sonuca gÃ¶re Camilla, Charles'a aradÄ±ÄŸÄ± huzurlu ortamÄ± saÄŸlÄ±yor.

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Camilla, 75'inci yaÅŸÄ± nedeniyle Ä°ngiliz Vogue dergisine bir rÃ¶portaj verdi. O sÄ±rada ev yaÅŸantÄ±larÄ±yla ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar anlattÄ±. Hatta mutlu evliliÄŸin sÄ±rrÄ±nÄ± bile aÃ§Ä±kladÄ±: Ã‡iftlerin birbirine zaman ayÄ±rmasÄ±! Yani kendi anlattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ± bu Camilla'nÄ±n.

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