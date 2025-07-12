Ne aptalmışım ben... Seni nasıl aldattım da yuvamızı yıktım! Başını taşlara vuruyor ama artık çok geç...

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Hele insan yaptığı bir anlık hata sonucu eşini elinden kaçırmışsa! İşte o zaman kaybın bedelini ödemek gerçekten güç olabilir.

ONDAN BOŞANDIĞINA PİŞMAN OLDUĞUNU HER FIRSATTA SÖYLÜYOR

Büyük olasılıkla ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck'in de yaşadığı buna benzer bir durum.

2005 yılında evlenip üç çocuk sahibi olduğu Garner ile 2018 yılında boşandı Affleck. Onları, yuvalarını yıkmaya götüren de Affleck'in karısını, çocuklarının dadısıyla aldatmasıydı...

Daha da ötesinde Affleck, boşandıktan sonra Garner ile yaşadıkları gerilim yüzünden alkole sığındığını, eğer aynı çatı altında yaşamaya devam etselerdi birbirlerinin boğazına sarılacaklarını anlattı.

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Tabii ki Jennifer Garner'ı suçlayan bu açıklamaları yüzünden bol bol eleştiri de aldı.

ONUN DEĞERİNİ ÇOK GEÇ ANLADI

Affleck, ikinci karısı Jennifer Lopez'den boşanma sürecinde ise eski karısı Garner'ın değerini anlamaya başladı.

Çünkü o dönemde yaşadığı sıkıntılar içinde ona içtenlikle yardım elini uzatan tek kişi Garner oldu. Görünüşe göre de sadece üç çocuklarının hatırına değil gerçekten artık iyi geçindikleri için mutluluk tablosu sergiliyor eski eşler.

Öyle ki onları hiç tanımayan birileri Garner ile Affleck'i sokakta görse evli ve mutlu bir çift olduklarını bile düşünebilir.

Eski çift bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz gün sergiledi.

YÜZLERİNDE GÜLLER AÇTI

Ben Affleck ile Jennifer Garner, en büyük kızları artık üniversite için evden ayrıldığı için geride kalan iki küçük çocuklarıyla birlikte beyzbol maçı izlemeye gitti.

Boston Red Sox ve Tampa Bay Rays takımları arasında Boston, Massachusetts'ta oynanan maçı izledi.

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O anlarda hem Ben Affleck'in hem de Garner'ın gayet rahat ve mutlu göründüğü dikkatlerden kaçmadı. Özellikle de genel olarak suratı asık gezen Affleck'in yüzünde güller açtığı dikkat çekti.

Aslına bakılırsa Ben Affleck ile eski karısı Jennifer Garner'ın yakınlığı epeydir dikkat çekiyor. Hatta Lopez, Ben Affleck ile evliyken onun eski karısıyla bu kadar yakın oluşunu gördüğünde kıskançlık krizlerine bile giriyordu.

Affleck ile Lopez'in boşanmasından sonra bir dönem aktörün ilk eski karısı Garner'a döneceği söylentileri bile yayıldı.

Diğer yandan Jennifer Garner da bir süredir iş insanı John Miller ile birlikte. Hatta nişanlandıkları bile söyleniyor. Daha da ötesinde Miller'ın, Ben Affleck ile eski karısı Jennifer Garner arasındaki samimiyetten rahatsız olduğu da iddialar arasında.

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GERÇEK DUYGULARINI SAKLAYAMAZ HALDE

Durum böyleyken Ben Affleck de her fırsatta geçmişte kıymetini bilemediği eski karısı Jennifer Garner'dan ayrıldığı için ne kadar pişman olduğunu anlatıp duruyor.

Şimdi ise söylenenlere göre Ben Affleck, Jennifer Garner'ı kaybettiği için üzgün...'Ondan boşandığım için pişmanım' itirafında bile bulundu. Üstelik bunu son birkaç yıldır röportajlarında bile söylüyor.

Affleck, bir süre önce New York Times'a verdiği röportajda "Jennifer Garner'dan boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığıydı" diye konuştu...

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Utanç gerçekten zehirlidir. Hiçbir olumlu sonucu yoktur. Sadece düşük öz saygı ve kendinden nefret etme gibi zehirli, korkunç bir duygunun içinde kaynar" dedi.

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YAPTIĞI HATALARI İYİ BİLİYOR

Affleck'in Garner ile boşanmasının sebeplerinden biri de kişisel sorunlarıydı. Röportajda aktör, alkolle ilgili birçok sorunu olduğunu söyledi.

"Uzun bir süre nispeten normal bir şekilde içtim. Olan şey, evliliğim dağılmaya başladığında daha fazla içmeye başlamamdı."

"Elbette içki içmem daha fazla evlilik sorununa yol açtı. Başarısızlıklar, nüksetmeler ve kendimi cezalandırma konusunda takıntılı olmak benim için sağlıklı değil. Kesinlikle hatalar yaptım. Kesinlikle pişman olduğum şeyler yaptım. Ama ayağa kalkmalı, bundan ders çıkarmalı, daha da fazlasını öğrenmeli, devam etmeye çalışmalısınız" diye ekledi aktör.

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BU TUHAF AÇIKLAMA HERKESİ KIZDIRDI

Aslına bakılırsa Affleck, Garner ile boşandıktan sonra onunla ilgili olumsuz açıklamalar da yapmıştı. Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı katıldığı bir programda:

"Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.

Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurguladı Affleck. "Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk" diyerek sözlerini. Bu açıklamada da o dönemde Affleck'in büyük tepki almasına neden oldu.

Ama görünen o ki oyuncu, boşandığı karısının değerini sonradan anladı.