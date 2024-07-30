Ne aile ama! Eski aşkı, üvey babası olmuştu... Sevgilimi benden çalıp evlendi' dediği annesiyle buluştu

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İşte bunlardan biri son dönemde fazlasıyla ön plana çıkmış durumda.

Bunun ilk nedeni, ailenin kızlarından birinin "Annem benim sevgilimi çalıp evlendi" demesi. Bunun ardından da başka gelişmeler yaşandı. Ailenin babası yine kızlarından biri hakkında ağza alınmayacak küfürler etti.

Sonuç olarak bu ünlü aile, gösteri dünyasının son dönemde ardı ardına gelen bu tuhaf olaylarla konuşuldu durdu.

İşte şimdi o aileden iki kişi, aynı erkeğe aşık olan anne ile kızı uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Üstelik sergiledikleri görüntü öyle düşmanca da değildi.

MILEY'NİN SKANDALLARI BİLE GERİDE KALDI

Bu sözünü ettiğimiz anne ile kızı Tish Cyrus ile Noah Cyrus. Daha ayrıntıyla söylersek ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın annesi ile kız kardeşi.

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Şöyle bir kısaca hatırlarsak "Annem benim sevgilimi elimden alıp kendisi evlendi" diyen Noah, yine "et tırnaktan ayrılmaz" misali annesi Tish ile kısa süreliğine de olsa bir araya geldi.

Anne ile kızı Tish Cyrus'ın, kocası Dominic Purcell ile birlikte yaşadığı evde buluştu. Noah, annesi ve eskiden sevgilisi olan üvey babasının evinde birkaç dakika kaldı. Sonra Purcell, anne ile kızını arabasıyla bir finans merkezine götürdü.

Tish ile Noah, söz konusu finans merkezinde iki saat kadar kaldılar. Anne ve kızın orada maddi durumlarıyla ilgili bazı konularda danışmanlık hizmeti aldığı belirtildi.

ANNESİNİN, SEVGİLİSİNİ ÇALIP EVLENDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Anne ile kızının yeniden bir araya gelmesi herkes için şaşırtıcı oldu.

Çünkü Noah Cyrus, annesinin evlendiği oyuncu Dominic Purcell ile sevgili olduğunu ileri sürmüştü. Hatta annesinin Purcell'ı elinden alıp kendisinin evlendiğini de söyleyerek ortalığı birbirine kattı.

Bir dönem kendisinin yarattığı skandallarla gösteri dünyasına damga vuran Miley Cyrus, bütün bu olup bitenlerden sonra ailesinin en sessiz ve sakin üyesi konumuna geldi.

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O DA KIZINA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER SÖYLEDİ

Aile bir yandan bu skandalla konuşulurken diğer yandan da Miley ve Noah'nın babası, Tish Cyrus'ın eski eşi Billy Ray'in genç karısı Firerose'a boşanma davası açtı.

Karısının kendisini finansal olarak kullandığını ileri süren Billy Ray'in kısa bir süre önce ortaya çıkan ses kaydı ise başka bir "bomba" oldu.

Billy Ray Cyrus orada kızı Miley'i şeytan ve kötü kadın olarak tanımlıyordu o ses kaydında.

28 YILLIK EVLİLİK BİTTİ, OLAYLAR ARKA ARKAYA GELDİ

Tish ile Billy Ray Cyrus'ın 28 yıllık evliliği geçen yıl resmen bitti. Çift, evlilikleri sırasında Miley, Braison ve Noah adında üç tane biyolojik çocuk sahibi oldu.

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Tish'in eski ilişkisinden dünyaya gelen Brandi ve Trace adlı iki çocuğunu Billy Ray Cyrus evlat edinip nüfusuna geçirdi. Billy Ray'ın eski ilişkisinden de iki tane oğlu bulunuyor.

Cyrus ailesi, bütün bu üyeleriyle birlikte kalabalık ve karma aile olarak yaşayıp giderken bir anda ardı ardına gelen iddiaların ve skandalların merkezine düştü.

BU SÖZLER OLAY OLDU: ANNEM BENİM SEVGİLİMİ ELİMDEN ALDI

Fakat ünlü aileyle ilgili en şaşırtan skandal Noah Cyrus'ın "Annem sevgilimi elimden alıp evlerdi " iddiası oldu. Tish ile Dominic Purcemm. geçen yıl ağustos ayında Miley CyruS'ın evinde hayatlarını birleştirdi O törene Noah katılmadı.

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Bundan birkaç ay sonra bu kez Dish'in eski kocası Billy Ray Cyrus, yarı yaşındaki şarkıcı Firerose ile evlendi. Mutlu haberi sosyal medyadan duyurdular ama evlilik çok da uzun ömürlü olmadı.

Özetle Cyrus ailesi, kendilerine ayrı aynı yeni hayatlar kursa da skandallar, dudak uçuklatan iddialar peşlerini bir türlü bırakmıyor.

Tish Cyrus ile Dominic Purcell, Miley Cyrus'ın malikanesinde düzenlenen bir törenle evlendi. Fakat o törende Noah yoktu. Bunun nedeni de daha sonra yaptığı dudak uçuklatan açıklamasıyla ortaya çıktı.





Noah'nın babası, ünlü müzisyen Billy Ray Cyrus'ın genç meslektaşı Firerose ile yaptığı evlilik de uzun sürmedi.