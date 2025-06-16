Ne acılar yaşadı, mutluluğu onun kollarında buldu… ‘Ben 24 yıldır karımın kanatlarıyla uçuyorum’

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Şimdilerde yeni filmi “The Unholy Trinity” için büyük bir heyecan yaşayan ünlü oyuncu için bu mutluluk bir başka özel.

OĞULLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ, MUTLULUĞUNA DİYECEK YOK!

Çünkü Hollywood’un yakışıklı yıldızı, unutulmaz James Bond’u Pierce Brosnan bu filmde ilk kez kendi çocuklarıyla; oğulları 28 yaşındaki Dylan ve 24 yaşındaki Paris’le kamera karışışına geçti.

Şu sıralar başrolünde oynadığı Mobland dizisiyle gündemde olan Pierce Brosnan yeni filminde de iki oğlu Dylan ve Paris'le birlikte rol aldı

72 yaşındaki usta aktör hâlâ gençlere taş çıkarır gibi çalışmasını, enerjisini ve zamana yenilmeyen yakışıklılığını ise eşi Keely Shaye Smith’e borçlu olduğunu söylüyor.

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24 YILI BİR YASTIKTA DEVİRDİLER

Ağustos ayında 24. Evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan çift Hollywood’un saman alevi gibi bir anda parlayıp sönen aşklarına inat çeyrek asrı birlikte devirmeye çok yaklaştılar.

Usta aktör önce ilk eşini sonra da kızını kaybetmiş ve büyük acılar yaşamıştı... Onu hayata bağlayan ise ikinci evliliği oldu

Pierce Brosnan ilk eşi Cassandra Harris’i 1991 yılında kansere kurban vermişti.

İLK EŞİNİ DE KIZINI DA KANSERDEN KAYBETMİŞTİ

Çiftin iki oğlu ve bir kızı vardı. Eşini kaybettikten sonra zor toparlanan Pierce Brosnan ne yazık ki bu evlilikten doğan kızı Charlotte’ı da annesiyle aynı şekilde kanserden kaybetti.

Pierce Brosnan gözünün içine baktığı eşi Keely'ye "Kahverengi gözlü güzelim, güneyim, doğum ve batım” diye sesleniyor

Pierce Brosnan’ın kızı öldüğünde sadece 43 yaşındaydı ve geride küçük çocukları kalmıştı.

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Gözden Kaçmasın Kameralara hep gülümseyerek baktı ama hayat onu en büyük acılarla sınadı… Önce eşini sonra da kızını aynı hastalığa kurban verdi Haberi görüntüle

Ünlü yıldız ilk eşini kaybettikten yıllar sonra tanıştığı gazeteci ve yazar olan ikinci eşi Keely Shaye Smith’le 2001 yılında memleketi İrlanda'da evlendi.

Tanıştıklarında bir hayli genç olan Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith deyim yerindeyse birlikte yaşlanıp, saçlarını birlikte beyazlattı

Ve yaşadığı bunca acıya ve zor günlere rağmen sahip olabildiği mutlu hayatı ve yuvayı karısına borçlu olduğunu söylüyor.

"BENİ KARIMIN KANATLARI UÇURUYOR"

“Keely ve ben birbirimizi seviyoruz ve bu hayatta birbirimize sahip olduğumuz için çok şanslıyız” diyen Pierce Brosnan 24 yıllık evlilikleri boyunca karısının kendisine nasıl destek çıktığını anlatmak için “Ben 24 yıldır karımın kanatlarıyla uçuyorum. Beni mutluluktan uçuran da ayaklarımı yere bastıran da karımdır” sözlerini kullandı.

İlk evliliğinden bir kızı ve bir de oğlu olan Pierce Brosnan kızını ne yazık ki kansere kurban vermişti... Usta aktörün ikinci evliliğinden de iki oğlu oldu... Brosnan sık sık sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını paylaşıyor

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“Kendimize sıkı çalışma koşulları ve hayatın zorluklarına karşı dirençle dolu iyi bir hayat kurduk” diyen Pierce Brosnan evliliğin aslında bir “sorun çözme” mekanizması olduğunu ve karısıyla bunu uyumlu şekilde yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Pierce Brosnan karısının 60'ıncı doğum gününü kutlarken bu fotoğrafı paylaşmış ve ona "Kahverengi gözlü güzelime 60. yaş gününde 60 gül" yazmıştı

“Evlilik bir sorunu çözdükten sonra diğerini çözmeye başlamak gibi bir şey, ister çamaşır makinesi olsun, ister mali durumunuzla ilgili olsun, isterse de ortak hayalleriniz olsun… Ama sonuçta ne olursa olsun biz birbirimizin arkadaşlığından çok keyif alıyoruz.”

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