Ne acılar yaşadı, mutluluğu onun kollarında buldu… ‘Ben 24 yıldır karımın kanatlarıyla uçuyorum’

Güncelleme Tarihi:
Şimdilerde yeni filmi “The Unholy Trinity” için büyük bir heyecan yaşayan ünlü oyuncu için bu mutluluk bir başka özel.
OĞULLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ, MUTLULUĞUNA DİYECEK YOK!
Çünkü Hollywood’un yakışıklı yıldızı, unutulmaz James Bond’u Pierce Brosnan bu filmde ilk kez kendi çocuklarıyla; oğulları 28 yaşındaki Dylan ve 24 yaşındaki Paris’le kamera karışışına geçti.
72 yaşındaki usta aktör hâlâ gençlere taş çıkarır gibi çalışmasını, enerjisini ve zamana yenilmeyen yakışıklılığını ise eşi Keely Shaye Smith’e borçlu olduğunu söylüyor.
24 YILI BİR YASTIKTA DEVİRDİLER
Ağustos ayında 24. Evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan çift Hollywood’un saman alevi gibi bir anda parlayıp sönen aşklarına inat çeyrek asrı birlikte devirmeye çok yaklaştılar.
Pierce Brosnan ilk eşi Cassandra Harris’i 1991 yılında kansere kurban vermişti.
İLK EŞİNİ DE KIZINI DA KANSERDEN KAYBETMİŞTİ
Çiftin iki oğlu ve bir kızı vardı. Eşini kaybettikten sonra zor toparlanan Pierce Brosnan ne yazık ki bu evlilikten doğan kızı Charlotte’ı da annesiyle aynı şekilde kanserden kaybetti.
Pierce Brosnan’ın kızı öldüğünde sadece 43 yaşındaydı ve geride küçük çocukları kalmıştı.
Ünlü yıldız ilk eşini kaybettikten yıllar sonra tanıştığı gazeteci ve yazar olan ikinci eşi Keely Shaye Smith’le 2001 yılında memleketi İrlanda'da evlendi.
Ve yaşadığı bunca acıya ve zor günlere rağmen sahip olabildiği mutlu hayatı ve yuvayı karısına borçlu olduğunu söylüyor.
"BENİ KARIMIN KANATLARI UÇURUYOR"
“Keely ve ben birbirimizi seviyoruz ve bu hayatta birbirimize sahip olduğumuz için çok şanslıyız” diyen Pierce Brosnan 24 yıllık evlilikleri boyunca karısının kendisine nasıl destek çıktığını anlatmak için “Ben 24 yıldır karımın kanatlarıyla uçuyorum. Beni mutluluktan uçuran da ayaklarımı yere bastıran da karımdır” sözlerini kullandı.
“Kendimize sıkı çalışma koşulları ve hayatın zorluklarına karşı dirençle dolu iyi bir hayat kurduk” diyen Pierce Brosnan evliliğin aslında bir “sorun çözme” mekanizması olduğunu ve karısıyla bunu uyumlu şekilde yürüttüklerini de sözlerine ekledi.
“Evlilik bir sorunu çözdükten sonra diğerini çözmeye başlamak gibi bir şey, ister çamaşır makinesi olsun, ister mali durumunuzla ilgili olsun, isterse de ortak hayalleriniz olsun… Ama sonuçta ne olursa olsun biz birbirimizin arkadaşlığından çok keyif alıyoruz.”