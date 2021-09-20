Nazan Şoray: Eğer ağlayacaksam orada bir omuz olmalı

◊ Ablanızda da sizde de... Nereden bu kaşın-gözün temeli: Annenizin Selanik genleri mi, babanızın Çerkes kökenleri mi?
- Babamızın Çerkes genleri.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Fakir ve güzel doğmak.
◊ Eyüpsultan’daki memur ailesi... Kız kardeşlerden büyük olmak mı, küçük olmak mı daha avantajlıydı?
- Küçük olmak her zaman avantajlı. Ben de onu kullanabildiğim kadar kullandım tabii.
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
- Annem.
◊ 5 Ocak, Oğlak kadını... Nesi daha zor: Dışarıdan mesafeli görünmek mi, ilişkilerde güvensizlik mi?
- Kabul, dışarıdan biraz mesafeli görünebilirim lakin sıcacık bir kadınım. İş ilişkiye gelince başka bir Nazan Şoray çıkar karşına.
◊ 30 filmin ardından sonra müziğe geçtiniz. Sizce sizi ilk kez tanıyacak biri sahnedeki mi, ekrandaki halinizi mi görmeli?
- Bilemedim ki şimdi... Kariyerimde sinema ilk adımdı. Ama içimde hep bir müzik aşkı da vardı. Matineden sonra konsere gelse?
◊ Müzik kariyerinizde hangisi daha önemli adım: İlk çıkışınızı yaptığınız Selami Şahin şarkısı “Sana Merhaba Dedim” mi, Barış Manço şarkısı “Hal Hal” mı?
- Selami Şahin’in “Sana Merhaba Dedim” şarkısı hayatımdaki ilk hit’im. O yüzden heyecanı, yeri ayrı tabii. Ama “Hal Hal” kariyer yolculuğumu perçinleyen şarkıdır.
◊ Ara verdiğiniz müziğe döndünüz, en son “Adrese Teslim” teklisi geldi. Neden “adrese teslim”? Elde kalmış mektuplar mı var, nokta atışı yeni bir mesaj mı?
- Adrese teslim bir mesaj var. (Gülüyor)
ÖNCE UNUT SONRA AFFET
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Mümkün mertebe “mantıklı olanı tercih” diyelim buna... (Gülüyor)
◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?
- Zorla ne güzellik olur ne de başka bir şey.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Bir kere önce unutmak. Sonra zamanı gelince de affetmek...
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Baktığı fark edildiğinde göz kaçıran biri, her zaman daha heyecan verir.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Şimdi düşünüyorum da... (Gülüyor) Evet, beyaz yalan bazen tolere edilebilir!
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Baharın hastasıyım. Bence daha romantik.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Aslında hiç ağlamamak ve ağlatmamak... Ama eğer ağlayacaksam da orada bir omuz olmalı.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimseye âşık olmamak daha korkunç bence. Ne o öyle?
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Bak, nefret de bir tepkidir! Kayıtsız kalmayı tercih ederim.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Ne münasebet! Asla çantada keklik olmam.
GÜNDELİK HALLER
Yıldız’la ev arkadaşı olmak isterdim
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- İyi bir roman tabii ki.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Uykusuz kalırım.
◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Öyle dururum. Kasılır kalırım. Uyanmasını beklerim hiç kımıldamadan.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Bence hepsi bir arada “ev hali” demek. Biraz o var; biraz şu, biraz da şundan...
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Karşımdaki üzülmesin diye vakit kazanıp kim olduğunu anlamaya çalışırım.
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- Yıldız’la ev arkadaşı olmak isterdim. (Gülüyor)
POPÜLER ŞEYLER
Nâzım hem memleket sevdalısı hem de aşk adamı
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış Manço.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım Hikmet. Hem bir memleket sevdalısı hem de aşk adamı.
◊ Lorel mi, Hardy mi?
- Ne bileyim, Lorel bana hep daha sempatik geliyor.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Ediz Hun.
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- İkisine de bayılıyorum.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Külkedisi.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Kesinlikle Brigitte Bardot.
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- İkisine de böğüre böğüre gülüyorum. Asla ayıramam.
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Ajda bence.
HAYAT BİLGİSİ
Güzel, dingin bir sofrada geveze hiç çekilmez
◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?
- 25 yaşında sarayı da alsam... Öyle olmuyor mu?
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Saadet getirir mi bilemem ama parasız da saadet olmaz.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Güzel, dingin bir sofrada geveze hiç çekilmez. Öbürünün zararı kendine.
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılandan.
◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- İstanbul’un sesleri.
◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- İkisinin de ayrı lezzeti var.
◊ O zaman şöyle sorayım: Hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Avrupa’dan Anadolu’ya bakmak daha keyifli tabii.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- E kendi teknem.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geleceğe gitmek isterdim ama öyle bir mucize olabilseydi geçmişe dönüp Atatürk ile de tanışmak isterdim.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Her ne kadar müzikle uğraşsam da bütün sporları yapabilmeyi tercih ederim.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Şu kadarını söyleyeyim: Ben kendi hatırım için hiç kimseden, hiçbir şey istemem.
KÜÇÜK KEYİFLER
Sosyalleşmek için Instagram’ı daha aktif kullanıyorum
◊ ABD Cleveland’da 1 milyon dolarlık bir göl evi aldınız. Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Evet ya, göl... Beni hep dinlendirmiştir.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-balık-Ayvalık.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- İkisi de.
◊ O zaman şöyle sorayım: Kurt mu, Doberman mı?
- Haa, kurt.
◊ Tekir mi, sarman mı?
- Tekir.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Twitter ama sosyalleşmek için nedense Instagram’ı daha aktif kullanıyorum.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Bodrum.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Kırmızı.
◊ Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Yaşin.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Satranç.
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Köpeğe.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- İskender.