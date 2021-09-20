Nazan Şoray: Eğer ağlayacaksam orada bir omuz olmalı

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◊ Ablanızda da sizde de... Nereden bu kaşın-gözün temeli: Annenizin Selanik genleri mi, babanızın Çerkes kökenleri mi?

- Babamızın Çerkes genleri.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Fakir ve güzel doğmak.

◊ Eyüpsultan’daki memur ailesi... Kız kardeşlerden büyük olmak mı, küçük olmak mı daha avantajlıydı?

- Küçük olmak her zaman avantajlı. Ben de onu kullanabildiğim kadar kullandım tabii.

◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

- Annem.

◊ 5 Ocak, Oğlak kadını... Nesi daha zor: Dışarıdan mesafeli görünmek mi, ilişkilerde güvensizlik mi?

- Kabul, dışarıdan biraz mesafeli görünebilirim lakin sıcacık bir kadınım. İş ilişkiye gelince başka bir Nazan Şoray çıkar karşına.

◊ 30 filmin ardından sonra müziğe geçtiniz. Sizce sizi ilk kez tanıyacak biri sahnedeki mi, ekrandaki halinizi mi görmeli?

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- Bilemedim ki şimdi... Kariyerimde sinema ilk adımdı. Ama içimde hep bir müzik aşkı da vardı. Matineden sonra konsere gelse?

◊ Müzik kariyerinizde hangisi daha önemli adım: İlk çıkışınızı yaptığınız Selami Şahin şarkısı “Sana Merhaba Dedim” mi, Barış Manço şarkısı “Hal Hal” mı?

- Selami Şahin’in “Sana Merhaba Dedim” şarkısı hayatımdaki ilk hit’im. O yüzden heyecanı, yeri ayrı tabii. Ama “Hal Hal” kariyer yolculuğumu perçinleyen şarkıdır.

◊ Ara verdiğiniz müziğe döndünüz, en son “Adrese Teslim” teklisi geldi. Neden “adrese teslim”? Elde kalmış mektuplar mı var, nokta atışı yeni bir mesaj mı?

- Adrese teslim bir mesaj var. (Gülüyor)

ÖNCE UNUT SONRA AFFET

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- Mümkün mertebe “mantıklı olanı tercih” diyelim buna... (Gülüyor)

◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?

- Zorla ne güzellik olur ne de başka bir şey.

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Bir kere önce unutmak. Sonra zamanı gelince de affetmek...

◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Baktığı fark edildiğinde göz kaçıran biri, her zaman daha heyecan verir.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

- Şimdi düşünüyorum da... (Gülüyor) Evet, beyaz yalan bazen tolere edilebilir!

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◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Baharın hastasıyım. Bence daha romantik.

◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Aslında hiç ağlamamak ve ağlatmamak... Ama eğer ağlayacaksam da orada bir omuz olmalı.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimseye âşık olmamak daha korkunç bence. Ne o öyle?

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

- Bak, nefret de bir tepkidir! Kayıtsız kalmayı tercih ederim.

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◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?

- Ne münasebet! Asla çantada keklik olmam.

GÜNDELİK HALLER

Yıldız’la ev arkadaşı olmak isterdim

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- İyi bir roman tabii ki.

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Uykusuz kalırım.

◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?

- Öyle dururum. Kasılır kalırım. Uyanmasını beklerim hiç kımıldamadan.

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◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Bence hepsi bir arada “ev hali” demek. Biraz o var; biraz şu, biraz da şundan...

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Karşımdaki üzülmesin diye vakit kazanıp kim olduğunu anlamaya çalışırım.

◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?

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- Yıldız’la ev arkadaşı olmak isterdim. (Gülüyor)

POPÜLER ŞEYLER

Nâzım hem memleket sevdalısı hem de aşk adamı

◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- Barış Manço.

◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Nâzım Hikmet. Hem bir memleket sevdalısı hem de aşk adamı.

◊ Lorel mi, Hardy mi?

- Ne bileyim, Lorel bana hep daha sempatik geliyor.

◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?

- Ediz Hun.

◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?

- Kıvanç.

◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

- İkisine de bayılıyorum.

◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Külkedisi.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

- Kesinlikle Brigitte Bardot.

◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- İkisine de böğüre böğüre gülüyorum. Asla ayıramam.

◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Ajda bence.

HAYAT BİLGİSİ

Güzel, dingin bir sofrada geveze hiç çekilmez

◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?

- 25 yaşında sarayı da alsam... Öyle olmuyor mu?

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Saadet getirir mi bilemem ama parasız da saadet olmaz.

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Güzel, dingin bir sofrada geveze hiç çekilmez. Öbürünün zararı kendine.

◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

- Yılandan.

◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?

- İstanbul’un sesleri.

◊ Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- İkisinin de ayrı lezzeti var.

◊ O zaman şöyle sorayım: Hangisinin manzarası daha güzel: Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?

- Avrupa’dan Anadolu’ya bakmak daha keyifli tabii.

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

- E kendi teknem.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Geleceğe gitmek isterdim ama öyle bir mucize olabilseydi geçmişe dönüp Atatürk ile de tanışmak isterdim.

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Her ne kadar müzikle uğraşsam da bütün sporları yapabilmeyi tercih ederim.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Şu kadarını söyleyeyim: Ben kendi hatırım için hiç kimseden, hiçbir şey istemem.

KÜÇÜK KEYİFLER

Sosyalleşmek için Instagram’ı daha aktif kullanıyorum

◊ ABD Cleveland’da 1 milyon dolarlık bir göl evi aldınız. Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Evet ya, göl... Beni hep dinlendirmiştir.

◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Rakı-balık-Ayvalık.

◊ Kedi mi, köpek mi?

- İkisi de.

◊ O zaman şöyle sorayım: Kurt mu, Doberman mı?

- Haa, kurt.

◊ Tekir mi, sarman mı?

- Tekir.

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- Twitter ama sosyalleşmek için nedense Instagram’ı daha aktif kullanıyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

◊ Bodrum mu, Çeşme mi?

- Bodrum.

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı.

◊ Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

- Yaşin.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- Satranç.

◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Köpeğe.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- İskender.