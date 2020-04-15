Nazan Öncel'e üvey oğlundan ikinci dava

Berdan Togay, villada oturan Nazan Öncel’den 6 günlük ecrimisil tutarı olarak 413 lira kazanmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açan Togay, kalan 22 aylık ecri misil bedeli için şimdilik 60 bin lira talep etti.