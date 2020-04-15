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Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Nazan Öncel'e üvey oğlundan ikinci dava

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Nazan Öncel'e üvey oğlundan ikinci dava
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2 yıl önce hayatını kaybeden işadamı Akşit Togay’dan kalan Kemerburgaz’daki villa için üvey annesi Nazan Öncel’e açtığı ecri misil (haksız işgal tazminatı) davasını kazanan Berdan Togay, yeniden mahkemeye başvurdu.

Berdan Togay, villada oturan Nazan Öncel’den 6 günlük ecrimisil tutarı olarak 413 lira kazanmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açan Togay, kalan 22 aylık ecri misil bedeli için şimdilik 60 bin lira talep etti.  

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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