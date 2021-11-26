Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay barıştı

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Amerika’da yaşayan Berdan Togay, 4 yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Akşit Togay’ın eşi Nazan Öncel’e mirastan düşen payını alabilmek için dava açmıştı. Togay, Öncel’e ayrıca Kemerburgaz’da oturduğu villa için ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası da açtı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, bilirkişi tarafından yapılan tespit sonucu Öncel’in oturduğu villanın 6 günlük ecrimisil tutarı olan 413 liranın Togay’a ödenmesine karar verdi.

DAVADAN VAZGEÇTİLER

Berdan Togay bu gelişmenin ardından ikinci kez mahkemeye başvurarak 22 aylık ecrimisil bedelinin tahsili 60 bin liralık dava açtı.

Nazan Öncel de ‘ortaklığın giderilmesi’ davası başlattı. İki dava devam ederken, Nazan Öncel’in avukatı Sadettin Dayıoğlu’ndan açıklama geldi: “Nazan Hanım ile üvey oğlu Berdan Togay, karşılıklı olarak birbirlerine açtığı davalardan vazgeçmiştir. Her iki taraf da sulh olmuştur.”