Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay barıştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklamasıDünyada B.1.1.529 alamı... Flaş aşı açıklaması#Koronavirüs
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
Yunanlar bile şaşırttı İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...Yunanlar bile şaşırttı! İzleyenler anlam veremedi, son yarım saatte...#Fenerbahçe
Elinde bıçakla nasıl metroya bindi 2 dedektörden geçti... Şehir eşkıyası suç makinesi çıktıElinde bıçakla nasıl metroya bindi? 2 dedektörden geçti... Şehir eşkıyası suç makinesi çıktı#Metro
Anlaşma tamamlandı, onay verildi İki Türk şirketi birleşiyorAnlaşma tamamlandı, onay verildi! İki Türk şirketi birleşiyor#SPK
Genco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklarGenco Erkal’a açılan dava: Zincirleme lüzumsuzluklar#Genco Erkal
Yeni ekonomi politikasının temel parametreleriYeni ekonomi politikasının temel parametreleri#Ekonomi
Karar dün gece çıktı 65 site için engelleme talebiKarar dün gece çıktı! 65 site için engelleme talebi#İnternet
Meteoroloji il il sıraladı Bu bölgelerde oturanlar dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji il il sıraladı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
10 milyar dolar daha sürpriz olmaz10 milyar dolar daha sürpriz olmaz#Türkiye
Yunanistanda Annalena sevinci: Türk dostu Merkelden bıkmıştıkYunanistan'da Annalena sevinci: Türk dostu Merkel'den bıkmıştık#Yunanistan
FETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmişFETÖ, askeri okullara sızmamış, ele geçirmiş#FETÖ
Fenerbahçe, Avrupa Ligine veda ettiFenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti#Olympiakos Fenerbahçe
Defne Samyelini kıskanan Vildan Atasever kriz çıkardı... Mehmet gitti, Hüsnü geldiDefne Samyeli'ni kıskanan Vildan Atasever kriz çıkardı... Mehmet gitti, Hüsnü geldi!#Vildan Atasever
Rusyada maden faciası Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...Rusya'da maden faciası! Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...#Rusya
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay barıştı

#Nazan Öncel#Berdan Togay#Akşit Togay
Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay barıştı
Özge Eğrikar

İŞ insanı Akşit Togay’dan kalan Kemerburgaz’daki villa için davalık olan sanatçı Nazan Öncel ile üvey oğlu Berdan Togay barıştı.

Haberin Devamı

Amerika’da yaşayan Berdan Togay, 4 yıl önce evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Akşit Togay’ın eşi Nazan Öncel’e mirastan düşen payını alabilmek için dava açmıştı. Togay, Öncel’e ayrıca Kemerburgaz’da oturduğu villa için ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası da açtı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, bilirkişi tarafından yapılan tespit sonucu Öncel’in oturduğu villanın 6 günlük ecrimisil tutarı olan 413 liranın Togay’a ödenmesine karar verdi.

DAVADAN VAZGEÇTİLER

Berdan Togay bu gelişmenin ardından ikinci kez mahkemeye başvurarak 22 aylık ecrimisil bedelinin tahsili 60 bin liralık dava açtı.

Nazan Öncel de ‘ortaklığın giderilmesi’ davası başlattı. İki dava devam ederken, Nazan Öncel’in avukatı Sadettin Dayıoğlu’ndan açıklama geldi: “Nazan Hanım ile üvey oğlu Berdan Togay, karşılıklı olarak birbirlerine açtığı davalardan vazgeçmiştir. Her iki taraf da sulh olmuştur.” 

Gözden Kaçmasın

Miras davasından borç çıktıMiras davasından borç çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazan Öncel#Berdan Togay#Akşit Togay

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk