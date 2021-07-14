Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı
Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı. Sanatçı dikiş makinesi önünde çekilen videosunu sosyal medya hesabında “Bayram hazırlıkları. 53 yıllık emektar makinem” notuyla paylaştı.
KARDEŞİNE ELBİSE DİKTİ
Daha önce verdiği bir röportajda 9 yaşında dikiş dikmeyi öğrendiğini belirten Nazan Öncel dikiş makinesinin başına geçti. Kardeşine bayramlık elbise diken sanatçı o anlarda çekilen videosunu Instagram’da da paylaştı.
DERS DE ÇALIŞTIM ŞARKI DA YAZDIM
Öncel dikiş yaptığı videonun altına şu notu düştü: “53 yıllık emektar makinem. Okul çağımda ders çalışmak için masa olarak kullanırdım, lazım olduğunda dikiş dikerdim. ‘Yarınsız Yarın’ı da burada yazmıştım.”